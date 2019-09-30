Рахимов решил уйти с поста главного тренера «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» заявил, что планирует подать в отставку после поражения в 11-м туре РПЛ от «Сочи».

Почему не забивают, не могу сказать. Ситуация меня как тренера напрягает. Считаю, что мне не следует продолжать работать. В этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска была у команды.

Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать. Четыре с половиной года — хороший срок, надо дать кому-то другому возможность поработать.