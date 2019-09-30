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Рахимов решил уйти с поста главного тренера «Ахмата»

сегодня, 22:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что планирует подать в отставку после поражения в 11-м туре РПЛ от «Сочи».

Почему не забивают, не могу сказать. Ситуация меня как тренера напрягает. Считаю, что мне не следует продолжать работать. В этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска была у команды.

Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать. Четыре с половиной года — хороший срок, надо дать кому-то другому возможность поработать.

Также после игры свою оценку матчу дал наставник «Сочи» Точилин.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
   425 / 909
сегодня в 22:45
Зачем Шалимову Ахмат ?
dino-hsv
dino-hsv
   71 / 909
сегодня в 22:42
величайшая санта-барбара российского футбола. через полгода-год ждем снова в ахмате.
ildar_3871
ildar_3871
   425 / 909
сегодня в 22:40
Глушаков и тут постарался , уволил тренера !
valt134
valt134
   428 / 909
сегодня в 22:37
Все често и по-мужски. Уважаю.
ildar_3871
ildar_3871
   425 / 909
сегодня в 22:37
В Спартак его !
abrek123
abrek123
   193 / 909
сегодня в 22:36
Самое главное планирует сказал, но как мы знаем эти слова нечего на деле не говорят, вон Кононов сразу без планирования подал и ушел...
Заратустра
Заратустра
   39 / 909
сегодня в 22:27
У Ахмета все шансы уйти вслед за Анжи.
mangoх12
mangoх12
   23 / 909
сегодня в 22:27
Второй пошел .. хотя там все не так просто
Морозовский
Морозовский
   19 / 909
сегодня в 22:27
Уважение Рахимову.
cska plus
cska plus
   10 / 909
сегодня в 22:22
Рахимов мудрый человек.
Юрниекс
Юрниекс
   128 / 909
сегодня в 22:13
    дурман
    дурман
       147 / 909
    сегодня в 22:11
    Так вот почему приезжал Гаттузо.
    Подсидел значит
    Capitan555
    Capitan555
       286 / 909
    сегодня в 22:10
    Достойный поступок хорошего человека......не выгнали,а сам принял решение.....
    nubom
    nubom
       222 / 909
    сегодня в 22:09
    Уважаю...
    Знатог
    Знатог
       102 / 909
    сегодня в 22:09
    опять переименовали
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       132 / 909
    сегодня в 22:08
    Есть такое выражение-ПРИЕЛИСЬ.Зачем тянул команду в яму,это видно было давно уже.Спасибо и Прощай!
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