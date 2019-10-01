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Рой Кин: «Смотреть на МЮ тяжело. В январе нужно брать новых игроков»

01 октября 2019, 04:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлениями от игры «красных дьяволов» в матче 7-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

Смотреть на МЮ тяжело, но держу пари, самим игрокам не легче.

В ближайшее время команде необходимо добиться хорошего результата в большом матче, чтобы игроки стали чуть увереннее в себе. Мы постоянно говорим о том, что команде нужно побеждать, чтобы получить положительный заряд. Усилия были видны, но качества игры серьёзно недоставало.

Однако МЮ нуждается как в вере, так и в уверенности, в комбинации этих вещей. «Юнайтед» не вскрывает оборону соперника и получает гол после контратаки. Вот где сейчас находится команда.

У неё серьёзный недостаток качества. Недостаток голов, моментов, это большая головная боль для Сульшера и его штаба. В январе они должны вновь инвестировать в игроков и, вероятно, сделают это, но будут ли по-настоящему топовые игроки доступны в январе?

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Все комментарии
hoper
hoper
01 октября в 20:58
Ещё один провальный сезон.Летом сбывали хлам, но забыли купить вместо него тех кто должен был тащить МЮ вверх.Если так дальше будет продолжаться,то такие старты сезона станут нормой и перестанут удивлять болельщиков
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
   189 / 797
01 октября в 13:07
Ты же вроде Спартак хотел возглавить. Нужно поднимать народный клуб, а АПЛ пока подождёт)
Red_team
Red_team ответил Van Vanovich
   378 / 797
01 октября в 11:37
Вудворда нужно сплавить))) МЮ уже на 5 лет игроков набрал. Хорошая молодежь есть - Мактоминей, Джеймс, Туанзебе. Теже Ван Бисака, Чон не хуже. Есть с кем работать.
Чонг - дерево трухлявое, абсолютно бестолковый бегунок
Red_team
Red_team
   378 / 797
01 октября в 11:36
Летом то в носу колупались на трансферном рынке, теперь зимой будут не в тридорога хаотично покупать, а в 5 раз дороже, ну или ждать следующего лета месте так на 10-12-ом
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
01 октября в 09:59
Вудворда нужно сплавить))) МЮ уже на 5 лет игроков набрал. Хорошая молодежь есть - Мактоминей, Джеймс, Туанзебе. Теже Ван Бисака, Чон не хуже. Есть с кем работать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   11 / 797
01 октября в 09:17
Я же не могу возглавить сразу все клубы апл и не только без тренера=)
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   91 / 797
01 октября в 08:40
Нужен тренер
На себя намекаешь?😂
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
01 октября в 08:38
Пора скоулза возвращать))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   158 / 797
01 октября в 08:26
Печально всё с МЮ. Сульшер и Погба на выход!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
01 октября в 07:31
Нужен тренер
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
01 октября в 06:18
Совсем плохи дела у МЮ.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
01 октября в 05:58
Это Погба мутит.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 04:43
На игру МЮ без слёз не посмотришь, надо покупать качественных игроков от зулуса погбы избавляться от явно мешает.
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