Рой Кин: «Смотреть на МЮ тяжело. В январе нужно брать новых игроков»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от игры «красных дьяволов» в матче 7-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

Смотреть на МЮ тяжело, но держу пари, самим игрокам не легче.

В ближайшее время команде необходимо добиться хорошего результата в большом матче, чтобы игроки стали чуть увереннее в себе. Мы постоянно говорим о том, что команде нужно побеждать, чтобы получить положительный заряд. Усилия были видны, но качества игры серьёзно недоставало.

Однако МЮ нуждается как в вере, так и в уверенности, в комбинации этих вещей. «Юнайтед» не вскрывает оборону соперника и получает гол после контратаки. Вот где сейчас находится команда.

У неё серьёзный недостаток качества. Недостаток голов, моментов, это большая головная боль для Сульшера и его штаба. В январе они должны вновь инвестировать в игроков и, вероятно, сделают это, но будут ли по-настоящему топовые игроки доступны в январе?