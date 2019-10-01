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Ковач: «Хотим непременно набрать очки в матче с „Тоттенхэмом“»

01 октября 2019, 05:45
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Тоттенхэмом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Между собой на великолепном стадионе встретятся две команды топ-уровня. «Тоттенхэм» испытывает чуть большее давление. Мы должны постараться насладиться игрой, а когда человек от чего-то получает удовольствие, то как правило всё проходит хорошо. Они играют на своём стадионе, болельщики будут гнать их вперёд. Они постараются оказать на нас давление. Это команда высокого уровня.

Мы хотим непременно набрать очки, тогда у нас будет хорошая позиция в преддверии двух матчей против «Олимпиакоса».

В первом туре «Бавария» справилась с «Црвеной Звездой» (3:0).

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Все комментарии
beefs
beefs
   225 / 797
01 октября в 09:18
Хотеть не вредно...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 797
01 октября в 06:14
Ну так обыграйте их
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