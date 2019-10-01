Ковач: «Хотим непременно набрать очки в матче с „Тоттенхэмом“»

Наставник «Баварии» поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Тоттенхэмом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Между собой на великолепном стадионе встретятся две команды топ-уровня. «Тоттенхэм» испытывает чуть большее давление. Мы должны постараться насладиться игрой, а когда человек от чего-то получает удовольствие, то как правило всё проходит хорошо. Они играют на своём стадионе, болельщики будут гнать их вперёд. Они постараются оказать на нас давление. Это команда высокого уровня.

Мы хотим непременно набрать очки, тогда у нас будет хорошая позиция в преддверии двух матчей против «Олимпиакоса».