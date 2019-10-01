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Бош: «Рассчитывали обыграть „Локо“, но теперь нужно брать очки где-то ещё»

01 октября 2019, 05:24
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от выездного матча с «Ювентусом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре немецкий клуб дома уступил «Локомотиву» (1:2).

За исключением Леона Бэйли, все игроки здесь, даже Карим Беллараби.

Мы рассчитывали добыть победу в домашнем матче с «Локомотивом», но это не сработало, так что теперь мы должны брать очки где-то ещё. Грядущий матч – наша первая возможность.

Мы будем играть не против кого-то одного, а против очень хорошей команды. И для успеха нужно, чтобы усилия приложила вся наша команда. 

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
01 октября в 09:56
Нужно побеждать Юве и делать сенсацию!
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 07:57
А брать-то больше негде, только в ответке с Локомотивом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
01 октября в 07:19
Неправильно рассчитали значит!!! Придется делать перерасчет!
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
01 октября в 06:48
От "Байера" всё можно ожидать.
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
01 октября в 06:33
Если уж маскалям влетаете, то чего ожидать от матча с Юве?!
Суеверный
Суеверный
   118 / 797
01 октября в 05:51
Локомотиву выгоднее всего ничья в этой встрече. Пусть так и будет.
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