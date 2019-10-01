Бош: «Рассчитывали обыграть „Локо“, но теперь нужно брать очки где-то ещё»

Главный тренер «Байера» поделился ожиданиями от выездного матча с «Ювентусом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре немецкий клуб дома уступил «Локомотиву» (1:2).

За исключением Леона Бэйли, все игроки здесь, даже Карим Беллараби.

Мы рассчитывали добыть победу в домашнем матче с «Локомотивом», но это не сработало, так что теперь мы должны брать очки где-то ещё. Грядущий матч – наша первая возможность.

Мы будем играть не против кого-то одного, а против очень хорошей команды. И для успеха нужно, чтобы усилия приложила вся наша команда.