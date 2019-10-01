Кураньи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к Тедеско

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал сообщения СМИ о том, что Доменико Тедеско может быть назначен главным тренером «Спартака».
Поможет ли Тедеско «Спартаку» в трудной ситуации? Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты.
Последним местом работы Доменико Тедеско был «Шальке». В сезоне-2017/18 гельзенкирхенцы под его руководством заняли второе место в Бундеслиге.
Напомним, СМИ сообщали, что Тедеско может возглавить «Спартак» после паузы на матчи сборных.
Под каток Гвардиолы может попасть любая команда, а Шальке на пару ступеней ниже во всех смыслах. Это два.
Второе место при двух Боруссиях, Лейпциге, Байере в конкурентах - это очень хорошо. Это три.
При должной кооперации с ген.диром можно, по крайней мере, попытаться начать толково работать. Чего при всяких Родионовых, Измайловых в помине не было. Это четыре.
Костяк паспортистов, не будет перевешивать и гнуть что-то своё. Тиль, Шюррле, Жиго как лидеры скорее пойдут увереннее за европейцем, чем за условным "Васей", а за ними и команда должна тянуться. Это пять.
Про Федуна даже говорить не хочу.
Под каток Гвардиолы может попасть любая команда, а Шальке на пару ступеней ниже во всех смыслах. Это два.
Второе место при двух Боруссиях, Лейпциге, Байере в конкурентах - это очень хорошо. Это три.
При должной кооперации с ген.диром можно, по крайней мере, попытаться начать толково работать. Чего при всяких Родионовых, Измайловых в помине не было. Это четыре.
Костяк паспортистов, не будет перевешивать и гнуть что-то своё. Тиль, Шюррле, Жиго как лидеры скорее пойдут увереннее за европейцем, чем за условным "Васей", а за ними и команда должна тянуться. Это пять.
Про Федуна даже говорить не хочу.
В России практически нет сильных тренеров. Есть добротные специалисты, которые неплохо могут себя проявлять в локальных историях при определённых уровнях поддержки. Как самостоятельные единицы, мало кто что-то из себя представляет.
Мне очень импонируют немецкие и голландские системы подготовки тренеров. Молодые, смелые, зачастую моложе некоторых игроков, инноваторы. Увольнение из Шальке не перечёркивает второе место сезоном ранее. Что не так, блин ?!
В России практически нет сильных тренеров. Есть добротные специалисты, которые неплохо могут себя проявлять в локальных историях при определённых уровнях поддержки. Как самостоятельные единицы, мало кто что-то из себя представляет.
Мне очень импонируют немецкие и голландские системы подготовки тренеров. Молодые, смелые, зачастую моложе некоторых игроков, инноваторы. Увольнение из Шальке не перечёркивает второе место сезоном ранее. Что не так, блин ?!