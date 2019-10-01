Кураньи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к Тедеско

01 октября 2019, 09:47

Экс-форвард «Динамо» прокомментировал сообщения СМИ о том, что может быть назначен главным тренером «Спартака».

Поможет ли Тедеско «Спартаку» в трудной ситуации? Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты.

Последним местом работы Доменико Тедеско был «Шальке». В сезоне-2017/18 гельзенкирхенцы под его руководством заняли второе место в Бундеслиге.