ГлавнаяНовости

Кураньи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к Тедеско

01 октября 2019, 09:47

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал сообщения СМИ о том, что Доменико Тедеско может быть назначен главным тренером «Спартака».

Поможет ли Тедеско «Спартаку» в трудной ситуации? Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты.

Последним местом работы Доменико Тедеско был «Шальке». В сезоне-2017/18 гельзенкирхенцы под его руководством заняли второе место в Бундеслиге.

Напомним, СМИ сообщали, что Тедеско может возглавить «Спартак» после паузы на матчи сборных.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии17
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   75 / 797
01 октября в 12:47
тедеско себя еще проявит, я уверен. независимо от того, где будет тренировать. очень перспективный тренер. а влететь пеповскому сити 0:7, когда у тебя состав перетасовался - это не так страшно.
Doping87
Doping87 ответил sihafazatron
   268 / 797
01 октября в 12:40
Согласен, Григорян ничем не хуже Тедеско🤣🤣🤣. В точку! Сериал внезапно закончился, всем интересно продолжение спектакля!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 октября в 12:27
А что-то мы с вами стали забывать про Божовича ,нашего родного ?! Где он только ничего не делал ,кого только не тренировал?!!!!! Надо пригласить . Пусть ничего в Спартаке не поделает ! )))))))))))))))
swed
swed ответил viv
01 октября в 12:22
Тедеско уже опозорился в ЛЧ 0:7 как Каррера... Федун наступает на те же грабли...
в 1/8 от МанСити.. для начала он туда вышел. Это раз.
Под каток Гвардиолы может попасть любая команда, а Шальке на пару ступеней ниже во всех смыслах. Это два.
Второе место при двух Боруссиях, Лейпциге, Байере в конкурентах - это очень хорошо. Это три.
При должной кооперации с ген.диром можно, по крайней мере, попытаться начать толково работать. Чего при всяких Родионовых, Измайловых в помине не было. Это четыре.
Костяк паспортистов, не будет перевешивать и гнуть что-то своё. Тиль, Шюррле, Жиго как лидеры скорее пойдут увереннее за европейцем, чем за условным "Васей", а за ними и команда должна тянуться. Это пять.
Про Федуна даже говорить не хочу.
viv
viv ответил swed
   56 / 797
01 октября в 11:54
Тедеско уже опозорился в ЛЧ 0:7 как Каррера... Федун наступает на те же грабли...
swed
swed
01 октября в 11:45
кто-нибудь объясните мне, что плохого в Тедеско ? Абсолютно не понимаю волну хэйта, а главное не понимаю, почему в новостях должны фигурировать громкие и мегауспешные, в западном мире, тренеры ?
В России практически нет сильных тренеров. Есть добротные специалисты, которые неплохо могут себя проявлять в локальных историях при определённых уровнях поддержки. Как самостоятельные единицы, мало кто что-то из себя представляет.
Мне очень импонируют немецкие и голландские системы подготовки тренеров. Молодые, смелые, зачастую моложе некоторых игроков, инноваторы. Увольнение из Шальке не перечёркивает второе место сезоном ранее. Что не так, блин ?!
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 11:26
Самое невероятное из возможных назначений
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 11:11
Удачи Спартак.
armeec_♞
armeec_♞ ответил d_fincher
   192 / 797
01 октября в 10:59
Нужен не просто мотиватор, нужен тот, кто будет строить на долгие годы.
Тут вопрос в другом, а дадут ли этому мотиватору, что-то построить? Там ведь в Спартаке, руководство один Спартак, а тренеры и игроки. другой Спартак. Каждый тянет лямку на себя и сует нос не в свои дела.а крайний как обычно тренер.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   223 / 797
01 октября в 10:48
Еще один тренер решил поломать себе карьеру?
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 10:42
Надо человеку правильно объяснить куда он идёт.
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 10:32
Слушать СМИ - себя не уважать. "Советский спорт" сообщает, что сегодня Спартак проведет переговоры с Шалимовым, а Шалимов уже с 30 сентября официально тренер Ахмата.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
01 октября в 10:23
Удачи, что сказать.
Binger
Binger
01 октября в 10:10
Лучше Юрана никого не найти, Тедеско семинольный.
Суеверный
Суеверный
   118 / 797
01 октября в 10:02
А сам Кураньи мог бы помочь Динамо по старой памяти. Отличный игрок, три или четыре гражданства (мог бы прибавить и российское - его раздают направо и налево). Только возраст для форварда совсем предельный.
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 09:54
Пищевик и не таких обламывал... Так что, Тедеско так Тедеско...)))
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
01 октября в 09:54
григоряна бы в спам, пускай клоун будет у руля цирка)
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
01 октября в 09:54
Нужен не просто мотиватор, нужен тот, кто будет строить на долгие годы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100