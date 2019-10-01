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Мещеряков: «Победа над „Зенитом“ придаст нам положительный заряд перед ЛЧ»

01 октября 2019, 03:56
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чем больше интриги в чемпионате, тем сильнее становятся наши клубы, и тем легче нам играть на европейской арене. А победа над «Зенитом» придаст нам заряд позитивных эмоций – это всегда играет больше в плюс, чем в минус. В том числе и с точки зрения веры в свои силы.

Какие ожидания от «Атлетико», вспоминая прошлую встречу (Прим. – «Локомотив» уступил «Атлетико» (0:3, 1:5) в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18)? Мы тоже растём и опыта набираемся. В игре с «Зенитом» ребята показали, что у них есть стержень и они способны играть все 90 минут. Главное сейчас – восстановиться и удержать этот эмоциональный заряд до матча с «Атлетико».

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответил nubom
   503 / 797
01 октября в 19:44
Как бы им этим зарядом в воду не п...рнуть!
Пока писал коммент, только об этом и думал!!! :)))))))))
grazie100
grazie100
   697 / 797
01 октября в 14:22
Вам уже кажется , что вы выиграли чемпионат...
nubom
nubom ответил Gunslinger
   292 / 797
01 октября в 11:15
Душераздирающее зрелище: "Локомотив" 90 минут бегает по полю всеми силами пытаясь удержать в себе положительный заряд...... Просто трэш какой-то..... :)))
Как бы им этим зарядом в воду не п...рнуть!
Gunslinger
Gunslinger
   503 / 797
01 октября в 09:43
Душераздирающее зрелище:
"Локомотив" 90 минут бегает по полю всеми силами пытаясь удержать в себе положительный заряд......

Просто трэш какой-то..... :)))
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
01 октября в 09:33
нашли чем гордиться да Зенит средняя команда типа Урала или Ахмата даже Сочи посильнее будет
starche
starche
   745 / 797
01 октября в 09:04
Это вряд ли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
01 октября в 09:00
Теперь год будут мусолить ...(ну до 1-го марта уж точно)....На радостях... что Зенит их не обыграл....)))

Призовыми то с Зенитом поделится Мещеряков???
За победу над Атлетико......
Или Зенит зря "заряжал" Локо ??..))))
Leningrad 84
Leningrad 84
   261 / 797
01 октября в 07:28
Хоть с зарядом, хоть без заряда, но кровь из носу - дома надо выигрывать!
Удачи Локо в ЛЧ!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ДАША Д
   265 / 797
01 октября в 06:22
Что за бред Вы пишите,где тут шапкозакидательское настроение???Он по сути то, ничего и не сказал...
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
01 октября в 05:57
Шапкозакидательское настроение.
averoniy
averoniy
   650 / 797
01 октября в 05:50
Атлетико придаст отрицательный.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 04:46
Слово восстановиться лишнее а так удачи паровозикам.
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