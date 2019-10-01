Мещеряков: «Победа над „Зенитом“ придаст нам положительный заряд перед ЛЧ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чем больше интриги в чемпионате, тем сильнее становятся наши клубы, и тем легче нам играть на европейской арене. А победа над «Зенитом» придаст нам заряд позитивных эмоций – это всегда играет больше в плюс, чем в минус. В том числе и с точки зрения веры в свои силы.

Какие ожидания от «Атлетико», вспоминая прошлую встречу (Прим. – «Локомотив» уступил «Атлетико» (0:3, 1:5) в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18)? Мы тоже растём и опыта набираемся. В игре с «Зенитом» ребята показали, что у них есть стержень и они способны играть все 90 минут. Главное сейчас – восстановиться и удержать этот эмоциональный заряд до матча с «Атлетико».