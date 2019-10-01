Егоров: «Арбитры верно отменили гол „Локомотива“ в матче с „Зенитом“»

01 октября 2019, 14:36

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил,что арбитры матча РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» приняли верное решение, не засчитав гол в ворота гостей.

На 38-й минуте Федор Смолов забил гол, но главный арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот «Зенита», усмотрев в голевой атаке нарушение правил со стороны игрока «Локомотива» Жоау Мариу на футболисте «Зенита» Себастьяне Дриусси.