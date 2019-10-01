Егоров: «Арбитры верно отменили гол „Локомотива“ в матче с „Зенитом“»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил,что арбитры матча РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» приняли верное решение, не засчитав гол в ворота гостей.
На 38-й минуте Федор Смолов забил гол, но главный арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот «Зенита», усмотрев в голевой атаке нарушение правил со стороны игрока «Локомотива» Жоау Мариу на футболисте «Зенита» Себастьяне Дриусси.
Я разговаривал с Вилковым после игры, возможно, он был чуть-чуть ближе к эпизоду, чем следовало. Мы и на повторе потом не сразу увидели, что был фол. Хорошо, что есть VAR, который увидел нарушение и вмешался.
— «Мы хотели бы поделить вопрос об эпизоде с Оздоевым на две части. После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что с точки зрения департамента это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти», — сказал Егоров.
— «Мы хотели бы поделить вопрос об эпизоде с Оздоевым на две части. После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что с точки зрения департамента это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти», — сказал Егоров.
Но и гол Зенита отменён на 100% верно.
Но и гол Зенита отменён на 100% верно.