ГлавнаяНовости

Егоров: «Арбитры верно отменили гол „Локомотива“ в матче с „Зенитом“»

01 октября 2019, 14:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил,что арбитры матча РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» приняли верное решение, не засчитав гол в ворота гостей.

На 38-й минуте Федор Смолов забил гол, но главный арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот «Зенита», усмотрев в голевой атаке нарушение правил со стороны игрока «Локомотива» Жоау Мариу на футболисте «Зенита» Себастьяне Дриусси.

Я разговаривал с Вилковым после игры, возможно, он был чуть-чуть ближе к эпизоду, чем следовало. Мы и на повторе потом не сразу увидели, что был фол. Хорошо, что есть VAR, который увидел нарушение и вмешался.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сербская бригада арбитров рассудит Кипр и Россию
10 октября Комментарии5
Карасев рассудит матч между сборными Италии и Греции
09 октября Комментарии2
Егоров ответит. Судьи опять попали под удар
07 октябряСергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии20
Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Арсенала“ в пользу „Локо“ был»
07 октября Комментарии8
«Егоров, уходи!» - «Уфа» призывает к отставке руководителя судейства РФС
05 октября Комментарии30
Де Хеа: «Лайнсмен отвлёк нас. Если бы он не поднял флажок...»
01 октября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Petergoff
Petergoff
   566 / 797
01 октября в 21:42
Можно потише,а то шПалыч будет ругаться)))))
Сп62
Сп62 ответил Misha78
   59 / 797
01 октября в 18:06
Ответ прост. Спорят лишь те, кому это выгодно. Об объективности здесь речи не может быть.
Сп62
Сп62 ответил Литейный 4
   59 / 797
01 октября в 18:03
А посмотри, где Зенит с ВАРом. То ли ещё будет. Так что лучше помолчать.
cska1948
cska1948 ответил Misha78
   45 / 797
01 октября в 17:59
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о моменте с неназначенным пенальти за фол на полузащитнике Магомеде Оздоеве в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит» (1:0). — «Мы хотели бы поделить вопрос об эпизоде с Оздоевым на две части. После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что с точки зрения департамента это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти», — сказал Егоров.
Во Егоров даёт! Разделил эпизод на две части и в первой части увидел "одиннадцатиметровый удар", а во второй части увидел "следовало назначить пенальти". Ну это в корне меняет дело!
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
01 октября в 16:46
все верно
Misha78
Misha78 ответил Doping87
   600 / 797
01 октября в 16:22
Что то про Оздоева молчит этот Миккимаус.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о моменте с неназначенным пенальти за фол на полузащитнике Магомеде Оздоеве в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

— «Мы хотели бы поделить вопрос об эпизоде с Оздоевым на две части. После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что с точки зрения департамента это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти», — сказал Егоров.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 15:45
Хоть здесь не ошиблись .
Литейный 4
Литейный 4 ответил LOpp
   214 / 797
01 октября в 15:34
все-таки ВАР крутая штука.
Это точно. Вар вещь крутая. 7 туров свиней тащили, пока на Вар и Зенит не нарвались. Как стали честно судить, так сразу свиньи повалились в Пердив. Гыгыгы
Doping87
Doping87
   268 / 797
01 октября в 15:11
Что то про Оздоева молчит этот Миккимаус.
LOpp
LOpp
   19 / 797
01 октября в 14:53
все-таки ВАР крутая штука.
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
01 октября в 14:48
Ясен пень гол Смолова правильно отменили. А вот судейка лопухнулся, не увидев пенальти на Оздоеве в самом начале матча. Забей Зенит пенальти и результат был бы зеркальным. Гыгыгы
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   164 / 797
01 октября в 14:44
Да, там действительно он коленом по пятке Дриусси попал.
Но и гол Зенита отменён на 100% верно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100