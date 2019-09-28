Смолов: «Я сразу знал, что мой мяч отменят»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в перерыве матча с «Зенитом» поделился мнением о незасчитанном голе в конце первого тайма:
Как только судья пошел смотреть повтор, я сразу сказал Рифату Жемалетдинову, что не засчитают. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно уже разыгрывать второе место, отдавать им первое и играть за второе. Календарь строят под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. На день игру не переносят.
Не знаю, что еще могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. Против «Зенита» тяжело играть, они молодцы, у них хороший подбор исполнителей. Закрыт ли мне теперь путь в «Зенит»? Не знаю, вам виднее.
Ранее форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сказал, что «железнодорожники» обязаны обыграть «Зенит»
ПРАВДА НЕ ДОЛЖНА КОЛОТЬ ГЛАЗА
ПРАВДА НЕ ДОЛЖНА КОЛОТЬ ГЛАЗА
Что теперь про судью скажет Смолов? принесет ли извинения?)
Что теперь про судью скажет Смолов? принесет ли извинения?)
Может реально справедливо?
Может реально справедливо?