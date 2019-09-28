Смолов: «Я сразу знал, что мой мяч отменят»

Нападающий «Локомотива» в перерыве матча с «Зенитом» поделился мнением о незасчитанном голе в конце первого тайма:

Как только судья пошел смотреть повтор, я сразу сказал Рифату Жемалетдинову, что не засчитают. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно уже разыгрывать второе место, отдавать им первое и играть за второе. Календарь строят под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. На день игру не переносят.

Не знаю, что еще могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. Против «Зенита» тяжело играть, они молодцы, у них хороший подбор исполнителей. Закрыт ли мне теперь путь в «Зенит»? Не знаю, вам виднее.