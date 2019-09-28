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Смолов: «Я сразу знал, что мой мяч отменят»

сегодня, 20:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в перерыве матча с «Зенитом» поделился мнением о незасчитанном голе в конце первого тайма:

Как только судья пошел смотреть повтор, я сразу сказал Рифату Жемалетдинову, что не засчитают. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно уже разыгрывать второе место, отдавать им первое и играть за второе. Календарь строят под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. На день игру не переносят.

Не знаю, что еще могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. Против «Зенита» тяжело играть, они молодцы, у них хороший подбор исполнителей. Закрыт ли мне теперь путь в «Зенит»? Не знаю, вам виднее.

Ранее форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сказал, что «железнодорожники» обязаны обыграть «Зенит»

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
   137 / 854
сегодня в 22:14
Что же тогда не ноешь, что на шару гол отменили в конце!
beefs
beefs
   192 / 854
сегодня в 21:46
Победа заслуженная, рждники больше хотели победить..
ЧиП
ЧиП
   434 / 854
сегодня в 21:44
Федя в матче выглядел весьма убедительно. Гол чистый! Отменен не заслуженно. Скоро будут пересматривать на минут 10-15 назад, что-нибудь да найдут!
pam06
pam06 ответил oFANATo
   58 / 854
сегодня в 21:37
Федор, не расстраивайся, главное что справедливо отменили гол газ проекта.
И не справедливо не поставили пеналь на первой минуте. Даже VAR обVARился...
M_K
M_K
сегодня в 21:37
Не всё интервью! Он там ещё Шатову привет передал!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   180 / 854
сегодня в 21:36
После того,как Зениту отменили,не стыдно за свои слова?
pam06
pam06
   58 / 854
сегодня в 21:36
Федя, не ныть нужно, а играть. Бери пример с Крыховяка - работяга, молодец, не ноет, а честно отрабатывает.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   180 / 854
сегодня в 21:35
Что ты ноешь как девка,хотя почему-как.
oFANATo
oFANATo
   32 / 854
сегодня в 21:28
Федор, не расстраивайся, главное что справедливо отменили гол газ проекта.
Армейская душа
Армейская душа
   19 / 854
сегодня в 21:26
Смолову в спартак надо - уровень нытья соответствует
trimetil
trimetil ответил Raamtvall
   539 / 854
сегодня в 21:26
А за что извиняться? Всё по делу сказал. Газовый мешок всегда и везде тащат за уши. За одни и те же нарушения остальные клубы штрафуют по полной, этим матчи без зрителей скашивают пачками, судьи у них ручные всегда и везде. Сегодня повезло, отменили гол паровозов и чудом отменили отскок бомжей. А Спартак в точно такой же ситуации затопили тем же варом.
Как это повезло? Тут либо тащат, либо нет.
n272nm
n272nm
   158 / 854
сегодня в 21:23
Лопырев показал уровень своего умственного развития. Особенно это смешно читать после того, как в концовке отменили гол Зенита. Ну и про стопудовый пенальти на Оздоеве, Федя не вспомнил почему-то. Хотя что с него взять, он на прости господи был женат, это эталонный показатель уровня интеллекта.
Заполярный
Заполярный
   110 / 854
сегодня в 21:21
НЕ ЗНАЮ, ЧТО БОМЖАМ НЕ НРАВИТСЯ ИНТЕРВЬЮ СО СМОЛОВЫМ. СКАЗАЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ВСЕ ПО ДЕЛУ.
ПРАВДА НЕ ДОЛЖНА КОЛОТЬ ГЛАЗА
nikot
nikot
   107 / 854
сегодня в 21:20
Федя по делу все сказал!зенит,это беда для Российского футбола!
порт
порт
   592 / 854
сегодня в 21:14
Лучше бы так на ЧМ пенальти забивал, как языком сейчас чешешь.
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 854
сегодня в 21:13
Смолов сначала говорит, потом думает. Гыгыгы
halfbeek
halfbeek
   287 / 854
сегодня в 21:08
По ситуации гол отменили правильно. Смолов сказанул лишнего. Но сгоряча. А то что Зенит как жена Нерона ... Команда содержится крупнейшей госкомпанией и имеет двойной резервный состав. Это исключительное положение за деньги государства, которое должно было бы заботиться о реальной конкуренции в спорте и действовать в интересах если не всех то хотя бы нескольких команд.
Raamtvall
Raamtvall ответил GrimlocK
   359 / 854
сегодня в 21:06
а вот и ответная отмена гола Зенита Что теперь про судью скажет Смолов? принесет ли извинения?)
А за что извиняться? Всё по делу сказал. Газовый мешок всегда и везде тащат за уши. За одни и те же нарушения остальные клубы штрафуют по полной, этим матчи без зрителей скашивают пачками, судьи у них ручные всегда и везде. Сегодня повезло, отменили гол паровозов и чудом отменили отскок бомжей. А Спартак в точно такой же ситуации затопили тем же варом.
GrimlocK
GrimlocK
   436 / 854
сегодня в 21:03
а вот и ответная отмена гола Зенита
Что теперь про судью скажет Смолов? принесет ли извинения?)
mihaluch
mihaluch
   90 / 854
сегодня в 21:01
Всё кончилось по справедливости.
GrimlocK
GrimlocK
   436 / 854
сегодня в 21:00
а он сам то видел этот момент?
Может реально справедливо?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   54 / 854
сегодня в 20:54
А что там случилось? Почему отменили?
Ruslik1982
Ruslik1982
   157 / 854
сегодня в 20:52
молодец, а то все боятся открыто говорить за счет чего Зенит еще не в ФНЛ
Balanenok
Balanenok
   201 / 854
сегодня в 20:50
Только свиньям такие левые голы засчитывают.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   46 / 854
сегодня в 20:47
газпром пора привыкнуть(((
112910415
112910415
   48 / 854
сегодня в 20:44
Это Россия Газпрома, сынок !
Clavан
Clavан
   395 / 854
сегодня в 20:43
Демагогия бывшего лучшего футболиста, а сейчас уровня ниже середняка.
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