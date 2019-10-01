«Ницца» расторгла контракт с Диаби, который украл часы у одноклубника

Французская пресса сообщает, что «Ницца» расторгла соглашение с нападающим Ламине Диаби после недавнего инцидента с кражей часов.
В сентябре из раздевалки французской команды пропали часы форварда Каспера Дольберга за 70 тыс. евро. В краже заподозрили Диаби, а спустя некоторое время 18-летний футболист признался в совершённом преступлении.
Следующей командой форварда станет «Париж», занимающий последнее место в турнирной таблице Лиги 2.
- Слабак, спалился ))
- Слабак, спалился ))
а Каспер Дольберг украл у Ламине Диаби место в составе.
а Каспер Дольберг украл у Ламине Диаби место в составе.
сразу изначально криминально:
Дзюба впереди толпы идэ,
Диаби ворует идеально.
сразу изначально криминально:
Дзюба впереди толпы идэ,
Диаби ворует идеально.