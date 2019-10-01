«Ницца» расторгла контракт с Диаби, который украл часы у одноклубника

01 октября 2019, 16:04

Французская пресса сообщает, что «Ницца» расторгла соглашение с нападающим после недавнего инцидента с кражей часов.

В сентябре из раздевалки французской команды пропали часы форварда за 70 тыс. евро. В краже заподозрили Диаби, а спустя некоторое время 18-летний футболист признался в совершённом преступлении.

Следующей командой форварда станет «Париж», занимающий последнее место в турнирной таблице Лиги 2.