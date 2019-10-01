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«Ницца» расторгла контракт с Диаби, который украл часы у одноклубника

01 октября 2019, 16:04

Французская пресса сообщает, что «Ницца» расторгла соглашение с нападающим Ламине Диаби после недавнего инцидента с кражей часов.

В сентябре из раздевалки французской команды пропали часы форварда Каспера Дольберга за 70 тыс. евро. В краже заподозрили Диаби, а спустя некоторое время 18-летний футболист признался в совершённом преступлении.

Следующей командой форварда станет «Париж», занимающий последнее место в турнирной таблице Лиги 2.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 05:20
исправится заблудшая душа, хороший урок
a3r3v3
a3r3v3
01 октября в 21:54
Вскоре в Зенит перейдёт,там Дзюба его научит как без палева по карманам шарить
Faustello
Faustello
   14 / 797
01 октября в 18:58
Дзюба:
- Слабак, спалился ))
Конь 666
Конь 666
   686 / 797
01 октября в 16:57
Из за 70к евро поменять дивизионы
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
01 октября в 16:48
Ворует на копейки, лишается на миллионы.
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
   75 / 797
01 октября в 16:44
Ламине Диаби украл у Каспера Дольберга часы, а Каспер Дольберг украл у Ламине Диаби место в составе.
Всё как в "Спартаке"-к кому не обратись-все терпилы???
Союзник противников
Союзник противников ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   75 / 797
01 октября в 16:43
А что за прикол с Дзюбой и часами?
Дзюбу в молодости застукали за мелкой карманной кражей в раздевалке.у товарища.Но не часы...
LOpp
LOpp
   19 / 797
01 октября в 16:39
Ламине Диаби украл у Каспера Дольберга часы,
а Каспер Дольберг украл у Ламине Диаби место в составе.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Союзник противников
   122 / 797
01 октября в 16:37
Всё что начинается на "Д", сразу изначально криминально: Дзюба впереди толпы идэ, Диаби ворует идеально.
А что за прикол с Дзюбой и часами?
Союзник противников
Союзник противников
   75 / 797
01 октября в 16:35
Всё что начинается на "Д",
сразу изначально криминально:
Дзюба впереди толпы идэ,
Диаби ворует идеально.
Misharstan
Misharstan
01 октября в 16:14
крысёныш
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 16:12
Мало получал, штоле?)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
01 октября в 16:08
Какая важная новость, немного уступает новости про баню тарасни.
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