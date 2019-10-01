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«Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико»

01 октября 2019, 23:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Локомотив» дома проиграл мадридскому «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.\

Москва, «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Атлетико» 0:2 (0:0)
Голы: Жоау Фелиш 48, Партей 58

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Эдер 80), Хеведес, Чорлука, Рыбус, Мурило Серкейра, Жемалетдинов (Идову 33), Баринов, Крыховяк, Мариу, Смолов (Коломейцев 83)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди дос Сантос, Жоау Фелиш (Эрмосо 84), Партей, Коке (Корреа 87), Сауль, Диего Коста (Лемар 77), Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Партей 30, Игнатьев 62, Фелипе 82, Мариу 85

В параллельном матче группы D «Ювентус» разгромил «Байер».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил RussianMango
   311 / 797
02 октября в 19:24
Если реально, то Атлетико не сопоставим с Локо. Лни быстрее, острее и крутили позвонки защитникам знатно. Но паровозы молодцы, были хорошие моменты. Но Смолов, это якорь и жмотяра команды. Все подходы с его участием, на нем и заканчивались. Кроме себя никого не видел. Пытался обыграть двоих, троих...может думал, что против зенита играет.
Для нападающего Смолова наличие ТТД (тактико-технических действий) - тайна за семью печатями. Играет очень и очень примитивно: может лишь попытаться качнуть играющего против него футболиста, чтобы уйти вправо и нанести удар в сторону ворот. В сторону, а не по воротам. Все! Если в РПЛ такой примитив иногда проходит, то в Европе надеяться на него - верх непрофессионализма.
andrefino13
andrefino13 ответил Kuvkil
   545 / 797
02 октября в 13:49
В такие моменты понимаешь как не хватает Фарфана.
С детства за Атлетико
С детства за Атлетико ответил TiiA
02 октября в 13:29
Смешно читать от сухиновца про судеек.
Эти "девочки" в Мадриде сделают еще больнее пилоткам.
Kuvkil
Kuvkil
02 октября в 13:03
Ну не забивает Смолов. Не обостряет. Ещё и с мячом не расстается. Не соответствует он клубу. Зачем его ставить в состав?
Верг
Верг ответил TiiA
   136 / 797
02 октября в 13:02
Так смешно читать болельщика матрасников,ты матч то видел,как твои девочки просто так падали ??? Ты лучше больше по делу ,да по фактом пиши....Стыдно,топ клуб мира с сендромами Рона.....Это противно смотреть вчера было....А судейка еще и свистит в пользу "топ" клуба
У него аккаунт 1 октября 2019 создан, это "овечка в волчьей шкуре", за многие команды регается так, чтобы срачи разводить между фанами
TiiA
TiiA ответил С детства за Атлетико
02 октября в 12:28
Алкоголик на судей только в РПЛ плюется (которые к тому же его тянут), а в Европе язык в опу. Молодцы Атлетико.
Так смешно читать болельщика матрасников,ты матч то видел,как твои девочки просто так падали ???
Ты лучше больше по делу ,да по фактом пиши....Стыдно,топ клуб мира с сендромами Рона.....Это противно смотреть вчера было....А судейка еще и свистит в пользу "топ" клуба
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 12:25
разный уровень
dok66
dok66
   293 / 797
02 октября в 12:23
Хотелось большего , но объективность дает знать
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок ответил Сергей Тихонов
   501 / 797
02 октября в 11:48
Банда стукача и Локо - достойный пример пропасти уровня испанского и нашего футбола. Поэтому ерничать по поводу Атлетико и результата смысла нет. Бакланы получили бы столько же, если не больше. Про коней и быков говорить смысла нет, там от лудогорцев по 5 залетает.
а про спартак деликатно умолчал)))00
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   501 / 797
02 октября в 11:47
    viv
    viv
       56 / 797
    02 октября в 10:38
    Главное не опозорились 0:7 как спартак....и 0/0/1:18 уже не будет...
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответил Гавроша
    02 октября в 08:36
    Опять транжирят коэффициенты.
    А Зенит, я так понимаю, приложил бы стукача и его индейцев?)
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    02 октября в 08:32
    Банда стукача и Локо - достойный пример пропасти уровня испанского и нашего футбола.

    Поэтому ерничать по поводу Атлетико и результата смысла нет. Бакланы получили бы столько же, если не больше. Про коней и быков говорить смысла нет, там от лудогорцев по 5 залетает.
    beefs
    beefs
       225 / 797
    02 октября в 08:00
    достойное поражение...
    sashasokol
    sashasokol ответил CSKA2012
       665 / 797
    02 октября в 07:59
    Как резко ты меняешь вектор общения, но чему я удивляюсь, болельщики ЦСКА практически все такие. Первоначально разговор был о еврокубках. В частности, ЦСКА в ЛЕ в очередной раз опозорил страну и РФПЛ в игре с болгарами. Специально для тебя уточняю, что 5 мячей российские клубы ранее за тайм не пропускали. ЦСКА и Игоряна в ЛЧ все драли кому не лень, при этом поставив много антирекордов, но ЦСКА и Игорь решили, что данного позора им мало и начали перед всеми раздвигать ножки в ЛЕ)))
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       273 / 797
    02 октября в 07:19
    Матчи с Атлетико и Юве не будут иметь никакого значения для Локо. Лучше сохранить все силы на матч с Байером
    Знатог
    Знатог
       144 / 797
    02 октября в 06:32
    Коста должен был забивать, да забыл где ворота стоят. У локо бить по воротам только Крыховяк умеет, остальные по трибунам бьют. Если 3 место то повезёт.
    VIPded
    VIPded
       34 / 797
    02 октября в 06:15
    Жаль, но ожидаемо...(((
    С детства за Атлетико
    С детства за Атлетико
    02 октября в 05:20
    Алкоголик на судей только в РПЛ плюется (которые к тому же его тянут), а в Европе язык в опу. Молодцы Атлетико.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       95 / 797
    02 октября в 03:05
    Что уж говорить... на классе победил Атлетико Мадрид! Безусловно, именно матрасники были фаворитом этой встречи. Впрочем, Локомотиву не стоит опускать рук! За третье место они реально могут побороться)
    Заратустра
    Заратустра ответил CSKA2012
       29 / 797
    02 октября в 02:57
    Вы у болгар знатно сосёте. За тайм по 5 палок высасываете)
    амурец
    амурец ответил CSKA2012
       52 / 797
    02 октября в 02:42
    Дай бог без позора 4 место занять какой ЛЕ, Байер не доценил вас просто
    зато вас круто оценили болгары, кто следующий?
    CSKA2012
    CSKA2012 ответил sashasokol
       358 / 797
    02 октября в 01:54
    Мы на первом месте сосите ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    02 октября в 01:52
    Федя в перерыве случайно не говорил Фелишу : "Иди в мини-футбол играй" и не сетовал на календарь ЛЧ...и что Атлетико можно заранее отдавать первое место в группе ???
    sashasokol
    sashasokol ответил CSKA2012
       665 / 797
    02 октября в 01:35
    Ты лучше переживай, чтобы твой ЦСКА и Игарек не поставили очередные антирекорды в ЛЕ, как это сделали в ЛЧ. По сути, ЦСКА уже опозорил РФПЛ в матче с болгарами.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответил mahb9ik
       358 / 797
    02 октября в 01:19
    Дай бог без позора 4 место занять какой ЛЕ, Байер не доценил вас просто
    mahb9ik
    mahb9ik
       661 / 797
    02 октября в 01:13
    Смолов какой же единоличник и днарь, молодец Геркус хорошо напа нам купил, а Кикнадзе вообще лавочника пхахаа не ничего не светит нам, только если ЛЕ ито забивать будет Крыховяк или еще кто-то но только не Смолов он дно!!!!!!
    Гавроша
    Гавроша
       49 / 797
    02 октября в 01:10
    Опять транжирят коэффициенты.
    kasyak7
    kasyak7 ответил Greiba
    02 октября в 01:08
    Стыдоба была сегодня
    RussianMango
    RussianMango
       120 / 797
    02 октября в 01:08
    Если реально, то Атлетико не сопоставим с Локо. Лни быстрее, острее и крутили позвонки защитникам знатно. Но паровозы молодцы, были хорошие моменты. Но Смолов, это якорь и жмотяра команды. Все подходы с его участием, на нем и заканчивались. Кроме себя никого не видел. Пытался обыграть двоих, троих...может думал, что против зенита играет.
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