«Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико»

«Локомотив» дома проиграл мадридскому «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.\
Москва, «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Атлетико» 0:2 (0:0)
Голы: Жоау Фелиш 48, Партей 58
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Эдер 80), Хеведес, Чорлука, Рыбус, Мурило Серкейра, Жемалетдинов (Идову 33), Баринов, Крыховяк, Мариу, Смолов (Коломейцев 83)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди дос Сантос, Жоау Фелиш (Эрмосо 84), Партей, Коке (Корреа 87), Сауль, Диего Коста (Лемар 77), Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Партей 30, Игнатьев 62, Фелипе 82, Мариу 85
В параллельном матче группы D «Ювентус» разгромил «Байер».
Эти "девочки" в Мадриде сделают еще больнее пилоткам.
Эти "девочки" в Мадриде сделают еще больнее пилоткам.
Ты лучше больше по делу ,да по фактом пиши....Стыдно,топ клуб мира с сендромами Рона.....Это противно смотреть вчера было....А судейка еще и свистит в пользу "топ" клуба
Ты лучше больше по делу ,да по фактом пиши....Стыдно,топ клуб мира с сендромами Рона.....Это противно смотреть вчера было....А судейка еще и свистит в пользу "топ" клуба
Поэтому ерничать по поводу Атлетико и результата смысла нет. Бакланы получили бы столько же, если не больше. Про коней и быков говорить смысла нет, там от лудогорцев по 5 залетает.
Поэтому ерничать по поводу Атлетико и результата смысла нет. Бакланы получили бы столько же, если не больше. Про коней и быков говорить смысла нет, там от лудогорцев по 5 залетает.