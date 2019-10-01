01 октября 2019, 21:51

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой».

«Аталанта» - «Шахтер» 1:2 (1:1)

Голы: Сапата 28 - Мораес 41, Соломон Манор 90+5’

Нереализованный пенальти: Иличич 16

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Масиелло (Муриэль 68), Хатебур (Госенс 57), де Рон, Пашалич, Кастань, Гомес, Иличич (Малиновский 57), Сапата

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Марлос (Коноплянка 86), Коваленко, Патрик (Соломон 69), Тайсон, Мораес

Главный тренер: Каштро Луиш.

Предупреждения: Кривцов 15, Степаненко 35, Иличич 44, Мораес 45, де Рон 49, Болбат 64, Толой 80

В параллельном матче «Реал» с трудом сравнял счет против «Брюгге».