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«Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой»

01 октября 2019, 21:51
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой».

«Аталанта» - «Шахтер» 1:2 (1:1)
Голы: Сапата 28 - Мораес 41, Соломон Манор 90+5’
Нереализованный пенальти: Иличич 16

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Масиелло (Муриэль 68), Хатебур (Госенс 57), де Рон, Пашалич, Кастань, Гомес, Иличич (Малиновский 57), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Марлос (Коноплянка 86), Коваленко, Патрик (Соломон 69), Тайсон, Мораес
Главный тренер: Каштро Луиш.

Предупреждения: Кривцов 15, Степаненко  35, Иличич 44, Мораес 45, де Рон 49, Болбат 64, Толой 80

В параллельном матче «Реал» с трудом сравнял счет против «Брюгге».

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Мистер Галактикус
   415 / 797
04 октября в 08:31
Я взял период до 12 года. Ну ок, вспомним и о той группе. Тогда Арсенал был очень силён и составчик у него был что надо. Лиж из за собственной тупости они отдали первое место Шахтёру в той группе. Брага, которую дважды обыграл Шахтёр, тогда дошла до финала лиги европы, а до этого в квалификации лч прошла Севилью на легке, если ты помнишь. Так что группа была очень добротная. По поводу остальных. Ну и у Зенита и у Шахтёра было много середняков, крепких, не крепких. Лион например я считаю в прошлом году был сильнее, нынешнего, который проваливает пока выступление во Франции, но он на удивление обыграл на выезде Лейпциг, команду с очень сильным составом. Бенфика шлак. МЮ конечно не был таким грандом, как Барса или Бавария, но всё же считался грандом. Милан, просто на их состав посмотри тогдашний, они уже давно не те и очень слабы. Фейеноорд да, середняк. Чемпион Голландии как не крути, по крайней мере мальчиками для битья на бумаги не считались, как Партизаны или БАТЭ. Вообщем, середняков у Зенита очень много, но грандов не было вообще, что очень странно(если Атлетико таким не считать). У Шахтёра: Челси, Ювентус в одной компании, Реал и ПСЖ в другой, Ман Сити трижды подряд, МЮ такой себе невнятный гранд и лишь единожды, Шахта попала в группу, где грандов не было. Откровенно проходной двор, у Шахты я насчитал БАТЭ, Норшелланд и Мальме. У Зенита Андерлехт и Аустрию.
Я не спорю что Зенит в далеко не самых сильных группах лажал мама не горюй, а Шахтёр выходил и из групп посильнее. Но в данный конкретный момент группа у Шахтёра попроще всё-таки, вот я с чего начал)
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Stormtrooper-26
03 октября в 21:44
Ну всё понятно) Значит у Шахтёра Лион и Хоффенхайм - крепкие середняки, а у Зенита тот же Лион и РБ Лейпциг который круче Хоффенхайма - просто середняки)) Фейеноорд - середняк? Ты серьёзно?)) Аталанта - середняк? Ты серьёзно?) Разве Аталанта не равна Валенсии, а Фейеноорд Генту? Бенфика, Байер и Монако разве не равны по силе МЮ, Байеру и Сосьедаду? А Милан в то время разве не был уже грандом?) Андерлехт и Малага - крепкие середняки... А ещё я помню что была такая группа у Шахтёра: Арсенал-Шахтёр-Брага-Партизан о которой ты умолчал ))) Ну и так далее... В общем, уважаемый, ваше мнение и сравнения очень и очень субъективные... Ну и не опускай тот момент в каких корзинах и в каком сезоне находился Шахтёр при посеве...
Я взял период до 12 года. Ну ок, вспомним и о той группе. Тогда Арсенал был очень силён и составчик у него был что надо. Лиж из за собственной тупости они отдали первое место Шахтёру в той группе. Брага, которую дважды обыграл Шахтёр, тогда дошла до финала лиги европы, а до этого в квалификации лч прошла Севилью на легке, если ты помнишь. Так что группа была очень добротная.

По поводу остальных. Ну и у Зенита и у Шахтёра было много середняков, крепких, не крепких. Лион например я считаю в прошлом году был сильнее, нынешнего, который проваливает пока выступление во Франции, но он на удивление обыграл на выезде Лейпциг, команду с очень сильным составом. Бенфика шлак. МЮ конечно не был таким грандом, как Барса или Бавария, но всё же считался грандом. Милан, просто на их состав посмотри тогдашний, они уже давно не те и очень слабы. Фейеноорд да, середняк. Чемпион Голландии как не крути, по крайней мере мальчиками для битья на бумаги не считались, как Партизаны или БАТЭ.
Вообщем, середняков у Зенита очень много, но грандов не было вообще, что очень странно(если Атлетико таким не считать). У Шахтёра: Челси, Ювентус в одной компании, Реал и ПСЖ в другой, Ман Сити трижды подряд, МЮ такой себе невнятный гранд и лишь единожды, Шахта попала в группу, где грандов не было.
Откровенно проходной двор, у Шахты я насчитал БАТЭ, Норшелланд и Мальме. У Зенита Андерлехт и Аустрию.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Мистер Галактикус
   415 / 797
03 октября в 16:51
Ну давай посмотрим: 19/20: Ман Сити, Аталанта, Динамо Загреб (1 гранд, 1 середняк и Динамо Загреб который в последнии годы играет на уровне добротного европейского середняка) 18/19: Ман Сити, Лион, Хоффенхайм (1 гранд, 2 крепких середняка) 17/18: Ман Сити, Наполи, Фейеноорд (1 гранд, близкий к уровню гранда Наполи, 1 середняк) 16/17: - 15/16: Реал Мадрид, ПСЖ, Мальме (2 гранда, 1 слабая команда) 14/15: Порту, Атлетик, БАТЭ (пожалуй самая слабая группа в которую попадал Шахтёр. Порту не гранд, Атлетик просто середняк, БАТЭ круглый аутсайдер) 13/14: МЮ, Байер, Реал Сосьедад (1 гранд, 2 середняка) 12/13: Челси, Ювентус, Норшелланд (2 гранда, 1 слабая команда) Зенит: 19/20: Лион, Бенфика, Лейпциг(середняки) 18/19: - 17/18: - 16/17: - 15/16: Валенсия, Гент, Лион (самая слабая группа в истории лч. Мега кризисная Валенсия с Лионом, которых даже Гент угрохал. Гент! И это был главный конкурент Зенита) 14/15: Бенфика, Байер, Монако (все середняки) 13/14: Порту, Атлетико, Аустрия (грандов нет, Атлетико тогда не считался ещё грандом, слабая команда 1) 12/13: Милан, Андерлехт, Малага (грандов нет, слабая команда 1)
Ну всё понятно)
Значит у Шахтёра Лион и Хоффенхайм - крепкие середняки, а у Зенита тот же Лион и РБ Лейпциг который круче Хоффенхайма - просто середняки))
Фейеноорд - середняк? Ты серьёзно?)) Аталанта - середняк? Ты серьёзно?) Разве Аталанта не равна Валенсии, а Фейеноорд Генту?
Бенфика, Байер и Монако разве не равны по силе МЮ, Байеру и Сосьедаду? А Милан в то время разве не был уже грандом?) Андерлехт и Малага - крепкие середняки...
А ещё я помню что была такая группа у Шахтёра: Арсенал-Шахтёр-Брага-Партизан о которой ты умолчал ))) Ну и так далее...
В общем, уважаемый, ваше мнение и сравнения очень и очень субъективные... Ну и не опускай тот момент в каких корзинах и в каком сезоне находился Шахтёр при посеве...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Stormtrooper-26
03 октября в 15:47
Интересно каким же образом он их покупает? Тем что Зенит последние годы находится в первой корзине?) Так это и без Газпрома было бы. Грандов в широком смысле слова может быть и нет, но группы почти всегда очень ровные и крепкие как минимум. А когда у Шахтёра была по-настоящему сильная группа, я уже и не вспомню. Вечно то Загребы, то Партизаны, то Браги, то Апоэлы, то Мальмё)) Разве что прошлогодняя, но и то с натяжкой. Скорее, ровная группа попалась, в кои-то веки. Но не сильная) и неважно в какой корзине находился Шахтёр - группы постоянно выпадали не ахти...это наводит на определённые мысли)))
Ну давай посмотрим:
19/20: Ман Сити, Аталанта, Динамо Загреб (1 гранд, 1 середняк и Динамо Загреб который в последнии годы играет на уровне добротного европейского середняка)
18/19: Ман Сити, Лион, Хоффенхайм (1 гранд, 2 крепких середняка)
17/18: Ман Сити, Наполи, Фейеноорд (1 гранд, близкий к уровню гранда Наполи, 1 середняк)
16/17: -
15/16: Реал Мадрид, ПСЖ, Мальме (2 гранда, 1 слабая команда)
14/15: Порту, Атлетик, БАТЭ (пожалуй самая слабая группа в которую попадал Шахтёр. Порту не гранд, Атлетик просто середняк, БАТЭ круглый аутсайдер)
13/14: МЮ, Байер, Реал Сосьедад (1 гранд, 2 середняка)
12/13: Челси, Ювентус, Норшелланд (2 гранда, 1 слабая команда)

Зенит:
19/20: Лион, Бенфика, Лейпциг(середняки)
18/19: -
17/18: -
16/17: -
15/16: Валенсия, Гент, Лион (самая слабая группа в истории лч. Мега кризисная Валенсия с Лионом, которых даже Гент угрохал. Гент! И это был главный конкурент Зенита)
14/15: Бенфика, Байер, Монако (все середняки)
13/14: Порту, Атлетико, Аустрия (грандов нет, Атлетико тогда не считался ещё грандом, слабая команда 1)
12/13: Милан, Андерлехт, Малага (грандов нет, слабая команда 1)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Мистер Галактикус
   415 / 797
03 октября в 09:10
И это говорит фанат бомжей, для который Газпром из года в год покупает посредственные группы, в которых никогда нет грандов. Лол.
Интересно каким же образом он их покупает? Тем что Зенит последние годы находится в первой корзине?) Так это и без Газпрома было бы. Грандов в широком смысле слова может быть и нет, но группы почти всегда очень ровные и крепкие как минимум. А когда у Шахтёра была по-настоящему сильная группа, я уже и не вспомню. Вечно то Загребы, то Партизаны, то Браги, то Апоэлы, то Мальмё)) Разве что прошлогодняя, но и то с натяжкой. Скорее, ровная группа попалась, в кои-то веки. Но не сильная) и неважно в какой корзине находился Шахтёр - группы постоянно выпадали не ахти...это наводит на определённые мысли)))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Stormtrooper-26
02 октября в 18:32
Просто группа у Шахтёра "космос" как обычно...
И это говорит фанат бомжей, для который Газпром из года в год покупает посредственные группы, в которых никогда нет грандов. Лол.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Мистер Галактикус
   415 / 797
02 октября в 09:05
Ничего удивительного, просто лучшая команда восточной Европы, в очередной раз продемонстрировала свой класс)
Просто группа у Шахтёра "космос" как обычно...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
02 октября в 00:37
Ничего удивительного, просто лучшая команда восточной Европы, в очередной раз продемонстрировала свой класс)
makerdream
makerdream
02 октября в 00:32
шахтер тащит
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил lefte
   164 / 797
02 октября в 00:14
про "отвозил" смешно слышать от хейтера укр клубов, ору. посмотри на стату матчей что с лионом, что с хоффем - везде равная. да и попаданий в штанги от кротов штук 5 в тех матчах у меня до сих пор перед глазами стоят, а ты что-то про отскок рассказываешь. это твой зеня "отскакивает" раз за разом при жеребьёвке ЛЧ, аххаха
"мой зеня", да уж...
Не знаешь,что я о нынешнем Зените пишу уже далеко не первый сезон (и про халявную жеребьёвку тоже, кстати, и не раз), зато так осведомлён о каком-то моём "хейте", молодец.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   525 / 797
01 октября в 23:57
Жаль, был бы чудесный вторник с учетом победы Юве.
dimagas1
dimagas1 ответил VIPded
   86 / 797
01 октября в 23:11
Хорошая заявка, так и из группы кроты смогут выйти.
Динамо там с ситюками по нулях,далеко не факт.
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 23:09
Хорошая заявка, так и из группы кроты смогут выйти.
dimagas1
dimagas1 ответил Князь Всея Турина
   86 / 797
01 октября в 23:01
владение 54% - 46%,удары 13-12, в створ 5-6 , угловые 3-4. действительно, Шахту лицом об газон от-тя-Гали))))
Пеналь,штанга,выход 1 в 1,а у шахты моментов мало действительно голевых.
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
01 октября в 22:58
ставка прошла это главное
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил dimagas1
   70 / 797
01 октября в 22:57
Ну весьма спорно,шахту однако отвозили 80% матча.
владение 54% - 46%,удары 13-12, в створ 5-6 , угловые 3-4. действительно, Шахту лицом об газон от-тя-Гали))))
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 22:51
С победой Шахтер .
drug01
drug01
   46 / 797
01 октября в 22:43
С победой! Молодцы!!!
dino-hsv
dino-hsv
   75 / 797
01 октября в 22:28
не могу пропустить эту ветку, обязан зайти и поржать с "француза, знатока украинской сущности" :)
lefte
lefte ответил ZENIT GOAL
   462 / 797
01 октября в 22:25
про "отвозил" смешно слышать от хейтера укр клубов, ору. посмотри на стату матчей что с лионом, что с хоффем - везде равная. да и попаданий в штанги от кротов штук 5 в тех матчах у меня до сих пор перед глазами стоят, а ты что-то про отскок рассказываешь. это твой зеня "отскакивает" раз за разом при жеребьёвке ЛЧ, аххаха
dimagas1
dimagas1 ответил Князь Всея Турина
   86 / 797
01 октября в 22:14
вот что значит форма Интера и Сан-Зеро! даже пенальти забить не могут,но могут слить игру на последней секунде! Шахтёр без особых усилий,на классе и опыте, обыграл Интер,ой Аталанту.
Ну весьма спорно,шахту однако отвозили 80% матча.
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
01 октября в 22:13
С победой! Молодцы горняки! Очень важная победа на выезде.
il
il
01 октября в 22:11
Шахтёр с победой- порадовали! Удачи Динамо и Александрии!!!
dimagas1
dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
   86 / 797
01 октября в 22:08
Прикинь, еврейчик забил!!! Как ты это переживешь???
Жидо-бандеровцы с нами))
Жги напалмом мокша))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 22:05
вот что значит форма Интера и Сан-Зеро! даже пенальти забить не могут,но могут слить игру на последней секунде! Шахтёр без особых усилий,на классе и опыте, обыграл Интер,ой Аталанту.
Питер Ман
Питер Ман
   105 / 797
01 октября в 22:05
Ужасно, как же так, Россия вся очень расстроена.
Неудач и провалов шахтеру в лч в дальнейших матчах!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Napoleon Bonapart
   164 / 797
01 октября в 22:04
А чё, не переживешь?
Да нет, переживу. Всё равно, далеко они не пройдут. Но в группе с Аталантой и Загребом могут немало очков УПЛ в рейтинге принести. Я этому радоваться должен? Если бы не Шахтёр, хохлы ещё несколько сезонов назад болтались бы где-то между вторым и третьим десятками.
Жека10
Жека10 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   80 / 797
01 октября в 22:03
твоя задача унизить все итальянские клубы и боготворить свой Ювентус.Который является единственный нарушитель 2005-2006 годов
pomor45
pomor45 ответил ZENIT GOAL
   219 / 797
01 октября в 22:02
Аталанта сама виновата - разбазарила моменты, пенальти не забила, ещё и привезла себе на последней минуте. А Шахтёр опять отскакивает - в прошлом году его точно также носом по газону возили Хоффенхайм и Лион, но он непонятно каким образом смог заползти на третью строчку.
Везучий, но по делу. Фортуна кому попало удачу не пошлёт. Если бы такая команда перешла в РПЛ - было бы чудесно. Но, к сожалению, маловероятно, даже просто невероятно.
cadmiy
cadmiy
01 октября в 22:01
Шахтер с победой!
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