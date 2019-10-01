В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой».
«Аталанта» - «Шахтер» 1:2 (1:1)
Голы: Сапата 28 - Мораес 41, Соломон Манор 90+5’
Нереализованный пенальти: Иличич 16
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Масиелло (Муриэль 68), Хатебур (Госенс 57), де Рон, Пашалич, Кастань, Гомес, Иличич (Малиновский 57), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Марлос (Коноплянка 86), Коваленко, Патрик (Соломон 69), Тайсон, Мораес
Главный тренер: Каштро Луиш.
Предупреждения: Кривцов 15, Степаненко 35, Иличич 44, Мораес 45, де Рон 49, Болбат 64, Толой 80
В параллельном матче «Реал» с трудом сравнял счет против «Брюгге».
По поводу остальных. Ну и у Зенита и у Шахтёра было много середняков, крепких, не крепких. Лион например я считаю в прошлом году был сильнее, нынешнего, который проваливает пока выступление во Франции, но он на удивление обыграл на выезде Лейпциг, команду с очень сильным составом. Бенфика шлак. МЮ конечно не был таким грандом, как Барса или Бавария, но всё же считался грандом. Милан, просто на их состав посмотри тогдашний, они уже давно не те и очень слабы. Фейеноорд да, середняк. Чемпион Голландии как не крути, по крайней мере мальчиками для битья на бумаги не считались, как Партизаны или БАТЭ.
Вообщем, середняков у Зенита очень много, но грандов не было вообще, что очень странно(если Атлетико таким не считать). У Шахтёра: Челси, Ювентус в одной компании, Реал и ПСЖ в другой, Ман Сити трижды подряд, МЮ такой себе невнятный гранд и лишь единожды, Шахта попала в группу, где грандов не было.
Откровенно проходной двор, у Шахты я насчитал БАТЭ, Норшелланд и Мальме. У Зенита Андерлехт и Аустрию.
По поводу остальных. Ну и у Зенита и у Шахтёра было много середняков, крепких, не крепких. Лион например я считаю в прошлом году был сильнее, нынешнего, который проваливает пока выступление во Франции, но он на удивление обыграл на выезде Лейпциг, команду с очень сильным составом. Бенфика шлак. МЮ конечно не был таким грандом, как Барса или Бавария, но всё же считался грандом. Милан, просто на их состав посмотри тогдашний, они уже давно не те и очень слабы. Фейеноорд да, середняк. Чемпион Голландии как не крути, по крайней мере мальчиками для битья на бумаги не считались, как Партизаны или БАТЭ.
Вообщем, середняков у Зенита очень много, но грандов не было вообще, что очень странно(если Атлетико таким не считать). У Шахтёра: Челси, Ювентус в одной компании, Реал и ПСЖ в другой, Ман Сити трижды подряд, МЮ такой себе невнятный гранд и лишь единожды, Шахта попала в группу, где грандов не было.
Откровенно проходной двор, у Шахты я насчитал БАТЭ, Норшелланд и Мальме. У Зенита Андерлехт и Аустрию.
Значит у Шахтёра Лион и Хоффенхайм - крепкие середняки, а у Зенита тот же Лион и РБ Лейпциг который круче Хоффенхайма - просто середняки))
Фейеноорд - середняк? Ты серьёзно?)) Аталанта - середняк? Ты серьёзно?) Разве Аталанта не равна Валенсии, а Фейеноорд Генту?
Бенфика, Байер и Монако разве не равны по силе МЮ, Байеру и Сосьедаду? А Милан в то время разве не был уже грандом?) Андерлехт и Малага - крепкие середняки...
А ещё я помню что была такая группа у Шахтёра: Арсенал-Шахтёр-Брага-Партизан о которой ты умолчал ))) Ну и так далее...
В общем, уважаемый, ваше мнение и сравнения очень и очень субъективные... Ну и не опускай тот момент в каких корзинах и в каком сезоне находился Шахтёр при посеве...
Значит у Шахтёра Лион и Хоффенхайм - крепкие середняки, а у Зенита тот же Лион и РБ Лейпциг который круче Хоффенхайма - просто середняки))
Фейеноорд - середняк? Ты серьёзно?)) Аталанта - середняк? Ты серьёзно?) Разве Аталанта не равна Валенсии, а Фейеноорд Генту?
Бенфика, Байер и Монако разве не равны по силе МЮ, Байеру и Сосьедаду? А Милан в то время разве не был уже грандом?) Андерлехт и Малага - крепкие середняки...
А ещё я помню что была такая группа у Шахтёра: Арсенал-Шахтёр-Брага-Партизан о которой ты умолчал ))) Ну и так далее...
В общем, уважаемый, ваше мнение и сравнения очень и очень субъективные... Ну и не опускай тот момент в каких корзинах и в каком сезоне находился Шахтёр при посеве...
19/20: Ман Сити, Аталанта, Динамо Загреб (1 гранд, 1 середняк и Динамо Загреб который в последнии годы играет на уровне добротного европейского середняка)
18/19: Ман Сити, Лион, Хоффенхайм (1 гранд, 2 крепких середняка)
17/18: Ман Сити, Наполи, Фейеноорд (1 гранд, близкий к уровню гранда Наполи, 1 середняк)
16/17: -
15/16: Реал Мадрид, ПСЖ, Мальме (2 гранда, 1 слабая команда)
14/15: Порту, Атлетик, БАТЭ (пожалуй самая слабая группа в которую попадал Шахтёр. Порту не гранд, Атлетик просто середняк, БАТЭ круглый аутсайдер)
13/14: МЮ, Байер, Реал Сосьедад (1 гранд, 2 середняка)
12/13: Челси, Ювентус, Норшелланд (2 гранда, 1 слабая команда)
Зенит:
19/20: Лион, Бенфика, Лейпциг(середняки)
18/19: -
17/18: -
16/17: -
15/16: Валенсия, Гент, Лион (самая слабая группа в истории лч. Мега кризисная Валенсия с Лионом, которых даже Гент угрохал. Гент! И это был главный конкурент Зенита)
14/15: Бенфика, Байер, Монако (все середняки)
13/14: Порту, Атлетико, Аустрия (грандов нет, Атлетико тогда не считался ещё грандом, слабая команда 1)
12/13: Милан, Андерлехт, Малага (грандов нет, слабая команда 1)
19/20: Ман Сити, Аталанта, Динамо Загреб (1 гранд, 1 середняк и Динамо Загреб который в последнии годы играет на уровне добротного европейского середняка)
18/19: Ман Сити, Лион, Хоффенхайм (1 гранд, 2 крепких середняка)
17/18: Ман Сити, Наполи, Фейеноорд (1 гранд, близкий к уровню гранда Наполи, 1 середняк)
16/17: -
15/16: Реал Мадрид, ПСЖ, Мальме (2 гранда, 1 слабая команда)
14/15: Порту, Атлетик, БАТЭ (пожалуй самая слабая группа в которую попадал Шахтёр. Порту не гранд, Атлетик просто середняк, БАТЭ круглый аутсайдер)
13/14: МЮ, Байер, Реал Сосьедад (1 гранд, 2 середняка)
12/13: Челси, Ювентус, Норшелланд (2 гранда, 1 слабая команда)
Зенит:
19/20: Лион, Бенфика, Лейпциг(середняки)
18/19: -
17/18: -
16/17: -
15/16: Валенсия, Гент, Лион (самая слабая группа в истории лч. Мега кризисная Валенсия с Лионом, которых даже Гент угрохал. Гент! И это был главный конкурент Зенита)
14/15: Бенфика, Байер, Монако (все середняки)
13/14: Порту, Атлетико, Аустрия (грандов нет, Атлетико тогда не считался ещё грандом, слабая команда 1)
12/13: Милан, Андерлехт, Малага (грандов нет, слабая команда 1)
Не знаешь,что я о нынешнем Зените пишу уже далеко не первый сезон (и про халявную жеребьёвку тоже, кстати, и не раз), зато так осведомлён о каком-то моём "хейте", молодец.
Не знаешь,что я о нынешнем Зените пишу уже далеко не первый сезон (и про халявную жеребьёвку тоже, кстати, и не раз), зато так осведомлён о каком-то моём "хейте", молодец.
Жги напалмом мокша))
Жги напалмом мокша))
Неудач и провалов шахтеру в лч в дальнейших матчах!
Неудач и провалов шахтеру в лч в дальнейших матчах!