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«Ювентус» разгромил «Байер»

01 октября 2019, 23:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Турин, «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» - «Байер» 3:0 (1:0)
Голы: Игуаин 17, Бернардески 62, Криштиану Роналду 89

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Бентанкур 74), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмзи 78), Игуаин (Дибала 83), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл, Хаверц, Арангис (Синкгравен 80), Баумгартлингер, Демирбай (Амири 46), Фолланд, Аларио (Сампайо Фильо 68)
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Арангис 19, Куадрадо 55

В параллельном матче группы D «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико».

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил dimagas1
   67 / 797
02 октября в 16:23
Байер все таки середня,а их так хвалили в начале сезона.
Так они с трудом в последнем туре Бундеслиги заползли на 4 место и попали в ЛЧ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 13:21
Главное, Локо чтобы не продули немцам.
Karkaz
Karkaz
   325 / 797
02 октября в 12:28
Байер мешки, могут взять очки только с Локо
beefs
beefs
   225 / 797
02 октября в 11:14
Байер - претендент на вылет...
Killofwrath
Killofwrath
   692 / 797
02 октября в 11:02
Локо может потягаться с Юве, матрасы посильнее будут этих днарей
Kirgudu
Kirgudu ответил fanliverpoolfan
   245 / 797
02 октября в 10:27
Удел всех игроков нынешней ливерки-один трофей за всю карьеру, да и то благодаря Скоминозе. А Ювентусу, ты правильно написал, не когда размениваться на трофеи имени Скомины.
alexfor
alexfor ответил FERIS
   367 / 797
02 октября в 09:43
Не смеши, достаточно) всего лишь матч в общей сложности, даже меньше, с не самыми слабыми командами далеко. И сделал гп. Достаточно провела Кристина, но толком ещё ничего не забила.
FERIS
FERIS ответил alexfor
   104 / 797
02 октября в 09:35
Это тупые отмазки.
Гном достаточно провёл времени на поле чтобы забить хотябы один мяч.
Ведь он же лучший футболер всех времён и народов как здесь пишут подлизы вроде тебя)
Куда уж Рону до марсианина.
neomessi
neomessi
   345 / 797
02 октября в 09:14
Ну как бы и Локо вертел этот байер
shlomo
shlomo
   202 / 797
02 октября в 07:53
В принципе, все ожидаемо......кому то это очень нужно...
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 05:17
такой результат Палычу и нужен !
Константин ---
Константин ---
02 октября в 05:09
Какой смысл смотреть рфпл,если постоянно сливают.Но видно же Гильерме никакой,нет за уши везде тянут.66 с гору..столько денег тратят качество игроков хлам.У нас что завод по выпуски лады,что футбол из одного места
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 03:57
Эта победа в пользу Локо.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил fanliverpoolfan
   477 / 797
02 октября в 03:10
40 лет без апл, ты все на ветка юве трешься. знатно подгорело)
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
02 октября в 03:06
Леверкузенский Байер хуже СПАЛа сыграл! И такое может быть. Аспириновые вообще пока не готовы к этой ЛЧ! Посмотрим, конечно, что будет дальше. Рад за Криштиану и его одноклубников! С разгромной и заслуженной победой, Старая Синьора)
alexfor
alexfor ответил 95-shishani-95
   367 / 797
02 октября в 02:29
Как и без тебя на ветках с Месси и барсой)
alexfor
alexfor ответил FERIS
   367 / 797
02 октября в 02:27
Не рвись сильно, дельфинолюб)) мой гном толком и не играл, логично, что голов нет)
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 01:25
Для Локо - это хороший результат.
juvenale
juvenale ответил Steven Gerrard 008
   13 / 797
02 октября в 01:08
Верона, Сассуоло, Байер- все они повержены неповторимым чемпионом Серии Б и 5кратным обладателем премии "Лу4ер"))
почему 5ти
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
02 октября в 01:06
И тут, ну ни как без барсуков
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   189 / 797
02 октября в 00:55
Верона, Сассуоло, Байер- все они повержены неповторимым чемпионом Серии Б и 5кратным обладателем премии "Лу4ер"))
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   114 / 797
02 октября в 00:49
После финала потушим вместе Аха-ха))
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   114 / 797
02 октября в 00:40
От зависти?) ты что-то попутал явно.

Эвребе в отличии от некоторых ушёл на покой. А итальянцы всё ищут, кого можно пригреть чтоб наконец выиграть ушастого.
Pancher_95
Pancher_95
   448 / 797
02 октября в 00:38
Ювентус с победой!
Agamaga
Agamaga
   114 / 797
02 октября в 00:38
Толстый игуана играет лучше и свежее португальского бегунка, который по мячу уже не попадает толком
3ton
3ton
   278 / 797
02 октября в 00:33
Когда игра с Литвой ?
А то роналду потух .
На крайняк можно с Мальме
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   114 / 797
02 октября в 00:31
Чтоб снять моё проклятие нужно Айтекина арендовать ха ха ха
Agamaga
Agamaga ответил alexfor
   114 / 797
02 октября в 00:29
Индивидуальные награды также получал. Слезы, обиды...
FERIS
FERIS
   104 / 797
02 октября в 00:23
Ювентус с дежурной победой!
FERIS
FERIS ответил alexfor
   104 / 797
02 октября в 00:23
видели гп рональды?)) вот так он набил стату по гп) а про его фэйлы в упор вообще молчу) в конце партнеры сжалились над престарелым замыкателем и все же выкатили на открытые ворота)
Твой гном вообще не забил ещё ни одного гола в этом сезоне.
Тупо обуза для барсы,по нём Китай плачет....
так что молчи хейтерок...
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