«Ювентус» разгромил «Байер»

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Турин, «Ювентус Стэдиум»
«Ювентус» - «Байер» 3:0 (1:0)
Голы: Игуаин 17, Бернардески 62, Криштиану Роналду 89
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Бентанкур 74), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмзи 78), Игуаин (Дибала 83), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл, Хаверц, Арангис (Синкгравен 80), Баумгартлингер, Демирбай (Амири 46), Фолланд, Аларио (Сампайо Фильо 68)
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Арангис 19, Куадрадо 55
В параллельном матче группы D «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико».
Гном достаточно провёл времени на поле чтобы забить хотябы один мяч.
Ведь он же лучший футболер всех времён и народов как здесь пишут подлизы вроде тебя)
Куда уж Рону до марсианина.
Гном достаточно провёл времени на поле чтобы забить хотябы один мяч.
Ведь он же лучший футболер всех времён и народов как здесь пишут подлизы вроде тебя)
Куда уж Рону до марсианина.
Эвребе в отличии от некоторых ушёл на покой. А итальянцы всё ищут, кого можно пригреть чтоб наконец выиграть ушастого.
Эвребе в отличии от некоторых ушёл на покой. А итальянцы всё ищут, кого можно пригреть чтоб наконец выиграть ушастого.
А то роналду потух .
На крайняк можно с Мальме
А то роналду потух .
На крайняк можно с Мальме
Тупо обуза для барсы,по нём Китай плачет....
так что молчи хейтерок...
Тупо обуза для барсы,по нём Китай плачет....
так что молчи хейтерок...