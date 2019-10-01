Ничья на «Олд Траффорд», победы «Сити» и «Ливерпуля». Итоги 7-го тура АПЛ

Завершились матчи 7-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 1:1
Голы: МакТоминэй 45 - Обамеянг 58
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль» 0:1
Гол: Вейналдум 70
«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0
Голы: Жоржиньо 50 (пенальти), Виллиан 76
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 2:1
Голы: Н’Домбеле 24, Кейн 43 - Ингс 39
«Эвертон» - «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Калверт-Льюин 33 - Габриэл Жезус 24, Марез 71, Стерлинг 84
«Лестер Сити» - «Ньюкасл Юнайтед» 5:0
Голы: Перейра 16, Варди 54, Дамметт 57 (автогол), Варди 64, Ндиди 90
«Астон Вилла» - «Бернли» 2:2
Голы: Эль-Гази 33, Макгинн 79 - Родригес 68, Вуд 81
«Борнмут» - «Вест Хэм» 2:2
Голы: Кинг 17, Уилсон 46 - Ярмоленко 10, Крессуэлл 74
«Вулверхэмптон» - «Уотфорд» 2:0
Голы: Доэрти 18, Янмат 61 (автогол)
«Кристал Пэлас» - «Норвич» 2:0
Голы: Миливоевич 21 (пенальти), Таунсенд 90