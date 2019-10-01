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Ничья на «Олд Траффорд», победы «Сити» и «Ливерпуля». Итоги 7-го тура АПЛ

сегодня, 00:10

Завершились матчи 7-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 1:1
Голы: МакТоминэй 45 - Обамеянг 58

«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль» 0:1
Гол: Вейналдум 70

«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0
Голы: Жоржиньо 50 (пенальти), Виллиан 76

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 2:1
Голы: Н’Домбеле 24, Кейн 43 - Ингс 39

«Эвертон» - «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Калверт-Льюин 33 - Габриэл Жезус 24, Марез 71, Стерлинг 84

«Лестер Сити» - «Ньюкасл Юнайтед» 5:0
Голы: Перейра 16, Варди 54, Дамметт 57 (автогол), Варди 64, Ндиди 90

«Астон Вилла» - «Бернли» 2:2
Голы: Эль-Гази 33, Макгинн 79 - Родригес 68, Вуд 81

«Борнмут» - «Вест Хэм» 2:2
Голы: Кинг 17, Уилсон 46 - Ярмоленко 10, Крессуэлл 74

«Вулверхэмптон» - «Уотфорд» 2:0
Голы: Доэрти 18, Янмат 61 (автогол)

«Кристал Пэлас» - «Норвич» 2:0
Голы: Миливоевич 21 (пенальти), Таунсенд 90

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