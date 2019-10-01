«Реал» едва не проиграл «Брюгге» на «Бернабеу»

«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» - «Брюгге» 2:2 (0:2)
Голы: Рамос 55, Каземиро 85 - Деннис 9, Деннис 39
«Реал»: Куртуа (Ареоля 46), Карвахаль, Варан, Рамос, Начо (Марсело 46), Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас (Винисиус Жуниор 67), Бензема, Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Вормер, Ванакен, Соболь, Деннис (Опенда 71 (Коолс 87)), Тау (Шрейверс 90+2)
Главный тренер: Клеман Филипп.
Предупреждения: Миньоле 69, Опенда 77, Вормер 78, Вормер 84, Азар 90+2
Удаление: Вормер 84
В параллельном матче «Шахтер» одержал победу над «Аталантой».
Его нагибают все кому не лень...
Его нагибают все кому не лень...
а пораженцы всегда были и есть и нельзя на них реагировать.
Если Реал уйдет в низший дивизион и будет побеждать крупно дворовых команд,такие пораженцы будут восхвалять Реал,как будто выиграл Реал очередной кубок ЛЧ.
а пораженцы всегда были и есть и нельзя на них реагировать.
Если Реал уйдет в низший дивизион и будет побеждать крупно дворовых команд,такие пораженцы будут восхвалять Реал,как будто выиграл Реал очередной кубок ЛЧ.
Реал играл здорово сегодня.
Реал играл здорово сегодня.