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«Реал» едва не проиграл «Брюгге» на «Бернабеу»

01 октября 2019, 21:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» - «Брюгге» 2:2 (0:2)
Голы: Рамос 55, Каземиро 85 - Деннис 9, Деннис 39

«Реал»: Куртуа (Ареоля 46), Карвахаль, Варан, Рамос, Начо (Марсело 46), Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас (Винисиус Жуниор 67), Бензема, Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Вормер, Ванакен, Соболь, Деннис (Опенда 71 (Коолс 87)), Тау (Шрейверс 90+2)
Главный тренер: Клеман Филипп.

Предупреждения: Миньоле 69, Опенда 77, Вормер 78, Вормер 84, Азар 90+2

Удаление: Вормер 84

В параллельном матче «Шахтер» одержал победу над «Аталантой».

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Юрий Сенатов 1
   646 / 797
02 октября в 21:37
Несомненно, что "Реалу" не хватает игрока-забивалы, каковым в недавнем прошлом являлся португалец. Все футболисты - мирового уровня, но...
но без своих судей и с этим VAR-ом не видать ... ,
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   311 / 797
02 октября в 19:30
Несомненно, что "Реалу" не хватает игрока-забивалы, каковым в недавнем прошлом являлся португалец. Все футболисты - мирового уровня, но...
fekir-1111
fekir-1111
   773 / 797
02 октября в 17:05
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 797
    02 октября в 15:23
      bayern-cobra
      bayern-cobra ответил рус фан
      02 октября в 15:10
      Это судья спас от позора. А не рамос
      bayern-cobra
      bayern-cobra
      02 октября в 15:08
      Фу позорники только левые голы могут забивать с офсайда а судье очки надо было надеть
      No problem
      No problem
         310 / 797
      02 октября в 11:44
      Вылет Реала,и зимой досвидос Зизушка.
      RedRedTeam
      RedRedTeam
         646 / 797
      02 октября в 11:28
      Научились VAR-ом манипулировать. реал-Брюгге гол рамоса 100% оффсайд, виртуальную линию показывают не сразу, а через некоторое время после фотомонтажа и без пасующего и мяча, то есть без основного героя. Позор.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил рус фан
         188 / 797
      02 октября в 11:21
      Реал облажался на своем поле, проигрывая 0-2 уже в первом тайме, хорошо что Рамос и Каз спасли от очередного позора в ЛЧ.
      Удивительно,что есть русскоглворящие болельщики Реала,которые довольны на своем поле счету 2:2 с Боюгге(уровень Спартака)Ты молодец,адекватен всегда.
      а пораженцы всегда были и есть и нельзя на них реагировать.
      Если Реал уйдет в низший дивизион и будет побеждать крупно дворовых команд,такие пораженцы будут восхвалять Реал,как будто выиграл Реал очередной кубок ЛЧ.
      112910415
      112910415
         48 / 797
      02 октября в 10:40
      Реал - это катастрофа !
      ESPANOL
      ESPANOL
         369 / 797
      02 октября в 08:57
      Если так дело пойдет у Зизу и дальше в ЛЧ, он очень скоро начнет убеждать всех, что Ла Лига, для него, самый важный турнир.
      denis2825
      denis2825
      02 октября в 08:21
      Ужасная игра ща у Реала, батарейка сдыхает
      denis2825
      denis2825 ответил Z. Kramer
      02 октября в 08:20
      Гол Рамоса забит из оффсайда. Опять кабинетные купили судью.
      офсайда не было, с верхней камеры четко видно Рамос был на одной линии с игроком Брюге, даже Генич извинился
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 797
      02 октября в 07:57
      Без Рончика "Реал" - обычная средняя команда. Рамоса, Модрича и , особенно, Марселу давно пора на выход.
      Z. Kramer
      Z. Kramer
         518 / 797
      02 октября в 07:39
      Гол Рамоса забит из оффсайда. Опять кабинетные купили судью.
      dok66
      dok66
         293 / 797
      02 октября в 07:38
      Реал дома , и так бездарно ..?
      kamilchik
      kamilchik ответил NGYRZ
      02 октября в 07:26
      Не знаю кому как, а мне игра Реала понравилась. Да пропустили на контратаках, но это Реал и его знаменитая оборона, поэтому удивляться нечему. Есть движение, моментами Реал просто заперал Брюгге у своих ворот, но вот реализация просто кошмар(хотя фанаты Барселона писали, что с такой полузащитой любой дурак сможет забивать...., но дураков особо не видно). Азару нужно чуть по смелее играть, а то пока как будто стесняется брать обостряющую игру на себя. Вообщем, надеюсь в след.матчах голы придут!
      Интересно сколько нужно времени Азару, уже не верится что он игрок для Реала. Такой как он у нас есть, это Бензема, у Карима дриблинг намного лучше. Никак не могу до сих пор принять трансфер Азара.
      kamilchik
      kamilchik ответил ALBA BARCELONA 21
      02 октября в 07:23
      РЕАЛ это мировой футбольный бренд,как и Барса и кто доволен результатом игры тот глор или школьник. Классический Реал разгромил бы Брюгге крупно,а 2:2 позор. Надеюсь Барса проиграет Интеру а затем уволят физрукa а то позорится как Реал. Зидан тоже не уровень бренда,как тренер. Гвардиолу в Барсу,Клопп в Реал,тогда можно на уровень базара нашу дискуссию довести с фанами Реала а в нынешнее позорное время спорят с обеих сторон до казывая,кто лучше глоры и школьники. Обе команды в болоте и заслуживают самого сурового порицания.
      Может позор таким как ты, которые чуть что позор кричат! Вот если бы команда не играла, тогда да, позор команде - но вчера Реал играл. Подвели 2 бельгийских игрока, один который не может отбить, второй который не может пробить. Остальные бились.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
         375 / 797
      02 октября в 07:04
      Кто еще не пинал сливок, собирайтесь, такой возможности больше может не быть =)
      stepstep stepstep
      stepstep stepstep
      02 октября в 07:02
      Продали Рона, а теперь и 2:2 за счастье с Брюгге))))) Перес баран!
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
         366 / 797
      02 октября в 06:01
      Реалушка облажался...(
      рус фан
      рус фан
         126 / 797
      02 октября в 04:57
      Реал облажался на своем поле, проигрывая 0-2 уже в первом тайме, хорошо что Рамос и Каз спасли от очередного позора в ЛЧ.
      Colchoneros
      Colchoneros
         91 / 797
      02 октября в 04:30
      Гол мрази бал забит из оффсайда!
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      02 октября в 03:58
      Во чудилы.
      Mr_Tim
      Mr_Tim
      02 октября в 03:24
      Псж лидерство упрочил в группе, Сливки только первое очко взяли в группе( тяжко реал в группе идет.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         95 / 797
      02 октября в 03:09
      Стыдно за королевичей, вот честно! И опять Куртуа пропустил:( А вот Ареоля отстоял на ноль, что приятно. Спасибо Сереге и Казу! Если бы не они, это был бы реально позор. Отвратительный старт мадридского Реала в ЛЧ:(
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответил ALBA BARCELONA 21
         562 / 797
      02 октября в 02:37
      Кошмар, а не мысли. Кто выигрывает здесь и сейчас - тот профи, кто нет - физрук. 25 лет никто даже о двух лч подряд заикнуться не мог. Теперь 3 лч - не показатель. Вы уверены, что вам именно футбол интересен, а не психологический комплекс "разбираться в лучших"?
      Реал играл здорово сегодня.
      амурец
      амурец
         52 / 797
      02 октября в 01:09
      Да уж
      Гавроша
      Гавроша ответил Leha-ha50
         49 / 797
      02 октября в 00:57
      С введением ВАР , Реал просто посыпался !!! Совпадение??? Или стечение обстоятельств ?!?
      Поэтому и федун так не хочет ВАР. А реалу ни одной ЛЧ не светит, им и из группы не выйти будет.
      Гавроша
      Гавроша
         49 / 797
      02 октября в 00:52
      Дайте кононову четыре месяца и он сделает из реала спартак!
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