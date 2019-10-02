Боярский: «Нужно верить в „Зенит“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче команды против «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.

Конечно, после проигрыша «Локомотиву» желательно, чтобы сегодня «Зенит» выиграл. Хотя, к сожалению, я понимаю, что матч будет сложным, но надежда у всех есть и должна быть. Главная задача «Зенита» — выиграть. Мы будем играть на своем поле, надеюсь, это поможет и приведет команду к победе. Есть определенные опасения, потому что «Бенфика» — сильный клуб, а «Зенит» последнее время играет не совсем ровно, играет не так, как может играть. Тому подтверждение — матч с «Локомотивом». Для меня это было очень печальным событием, свалиться с первого места — очень неприятно. Но в любом случае и при любом раскладе нужно верить в команду и поддерживать ее. В этот раз не буду рисковать и предполагать точный счет, уже несколько раз ошибался. Но буду надеяться и верить, что «Зенит» победит со счетом 2:1.