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Боярский: «Нужно верить в „Зенит“»

02 октября 2019, 18:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче команды против «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.

Конечно, после проигрыша «Локомотиву» желательно, чтобы сегодня «Зенит» выиграл. Хотя, к сожалению, я понимаю, что матч будет сложным, но надежда у всех есть и должна быть. Главная задача «Зенита» — выиграть. Мы будем играть на своем поле, надеюсь, это поможет и приведет команду к победе. Есть определенные опасения, потому что «Бенфика» — сильный клуб, а «Зенит» последнее время играет не совсем ровно, играет не так, как может играть. Тому подтверждение — матч с «Локомотивом». Для меня это было очень печальным событием, свалиться с первого места — очень неприятно. Но в любом случае и при любом раскладе нужно верить в команду и поддерживать ее. В этот раз не буду рисковать и предполагать точный счет, уже несколько раз ошибался. Но буду надеяться и верить, что «Зенит» победит со счетом 2:1.

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Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Valeron112
   50 / 797
07 октября в 13:41
ЧР - Чемпионат Румынии)))
ты явно пытаешься показать себя остряком— но своими выкриками, показываешь что только тупишь!
Свободен!
Valeron112
Valeron112
   201 / 797
07 октября в 11:28
ЧР - Чемпионат Румынии)))
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
07 октября в 11:27
«А что такое ЧР?- абравиатура квалификации ЛЕ ?)))» у вас все такие питерские?)))))
Во первых я за себя говорю ,пичатаю и тд. , во-вторых я не из Питера ) , ну ты чего так неймёшься то что мы сделали 3-1 вчера??
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Valeron112
   50 / 797
07 октября в 11:23
Ты тупишь,я умничать не сторался красный воин)
«А что такое ЧР?- абравиатура квалификации ЛЕ ?)))»
у вас все такие питерские?)))))
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
07 октября в 11:09
тоды не стОит умничать и отвечать на вопрос — вопрос!
Да и вообще мы о футболе же здесь , тут в сторону не плюнуть)
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
07 октября в 11:07
а Вы шо из Одессы?
Ты тупишь,я умничать не сторался красный воин)
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Valeron112
   50 / 797
07 октября в 10:13
Я от туда , где глупость - последняя в списке перед твоим удивлением )
тоды не стОит умничать и отвечать на вопрос — вопрос!
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
07 октября в 10:02
а Вы шо из Одессы?
Я от туда , где глупость - последняя в списке перед твоим удивлением )
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Valeron112
   50 / 797
03 октября в 06:02
А что такое ЧР?- абравиатура квалификации ЛЕ ?)))
а Вы шо из Одессы?
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
03 октября в 00:19
солиднее даже ЧР?
А что такое ЧР?- абравиатура квалификации ЛЕ ?)))
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Valeron112
   50 / 797
03 октября в 00:16
Скажу про Уфу )) она солиднее чем чем тебе кажется.
солиднее даже ЧР?
Valeron112
Valeron112
   201 / 797
02 октября в 23:37
3-0))) к 80-й и???
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
02 октября в 23:36
а чего про Уфу молчишь?
Как тебе такое Илон Маск))))) голнще)))
tuman960
tuman960 ответил RED_BLOOD
   333 / 797
02 октября в 20:23
а тем временем молодежка Зенита показала как нужно первой команде играть. Юношеская лига УЕФА. "Бенфика" уничтожила "Зенит". Юношеская лига чемпионов. Групповой этап. "Зенит"-м (Санкт-Петербург) — "Бенфика"-м (Лиссабон) — 1:7 (0:3). Голы: Эмбалу, 2 (0:1). Говейя, 15 (0:2. Данташ, 20 - с пенальти (0:3). Камара, 48 (0:4). Говейя, 52 (0:5). Рамуш, 56 (0:6). Симутенков, 75 - с пенальти (1:6). Тавареш, 81 (1:7).
а где Спартак!!!
tuman960
tuman960
   333 / 797
02 октября в 20:21
вроде что то сказал,а в итоге ничего!!!!
Valeron112
Valeron112 ответил RED_BLOOD
   201 / 797
02 октября в 20:20
а тем временем молодежка Зенита показала как нужно первой команде играть. Юношеская лига УЕФА. "Бенфика" уничтожила "Зенит". Юношеская лига чемпионов. Групповой этап. "Зенит"-м (Санкт-Петербург) — "Бенфика"-м (Лиссабон) — 1:7 (0:3). Голы: Эмбалу, 2 (0:1). Говейя, 15 (0:2. Данташ, 20 - с пенальти (0:3). Камара, 48 (0:4). Говейя, 52 (0:5). Рамуш, 56 (0:6). Симутенков, 75 - с пенальти (1:6). Тавареш, 81 (1:7).
Скажу про Уфу )) она солиднее чем чем тебе кажется.
Заполярный
Заполярный ответил oFANATo
   364 / 797
02 октября в 20:15
ПОВЕЗЛО ЧТО НЕ С БРАГОЙ ИГРАЮТ.
И ТУТ ПОВЕЗЛО
Nikola45
Nikola45
   60 / 797
02 октября в 20:07
Бенфика будет после проигрыша РБ очень опасна!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 20:07
Мы болельщики Зенита верим в победу нашей команды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 19:55
Ждем только победу.
В идеале вообще выбить портов из ЕК. Но это еще не скоро...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил karna-vera
   354 / 797
02 октября в 19:32
Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского:" "А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне на94 на вас", Аллаверды, Михаил Сергеевич, - на все ваши призывы.
Да после сегодняшних новостей, для меня этот человек перестал существовать.
pomor45
pomor45
   219 / 797
02 октября в 19:32
А просто смотреть игру и принимать реальность как она есть нельзя? Без накачки и глупых прогнозов, которые ещё дальше от действительности, чем прогнозы погоды. Кто-нибудь предполагал, что Реал едва уйдёт от поражения с Брюгге, или Тотенхем продует Баварии 2:7? То-то же.
oFANATo
oFANATo ответил Заполярный
   71 / 797
02 октября в 19:28
ПОВЕЗЛО ЧТО НЕ С БРАГОЙ ИГРАЮТ.
pomor45
pomor45 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   219 / 797
02 октября в 19:25
Верить в Зенить. Шляпу носить. В Питере пить. Бабки с Газпрома доить.
Хочется подоить-то, но Ванькам-Встанькам не дано.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
02 октября в 19:24
Верим Михаил....
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Valeron112
   50 / 797
02 октября в 19:18
От Браги отхватили вы ) всего-то ))На международнике нулище . молчу про Оренбург .
а чего про Уфу молчишь?
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
02 октября в 19:04
Мишаня, грамм двести прими, верить легче будет.
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
02 октября в 19:04
    Заполярный
    Заполярный
       364 / 797
    02 октября в 18:59
    ПОВЕЗЛО БОМЖАМ ЧТО НЕ С ЛУДОГОРЦЕМ ИГРАЮТ
    karna-vera
    karna-vera
       23 / 797
    02 октября в 18:55
    Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского:" "А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне на94 на вас",
    Аллаверды, Михаил Сергеевич, - на все ваши призывы.
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