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Бышовец: «У „Зенита“ есть хорошие шансы победить „Бенфику“»

02 октября 2019, 15:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика».

Если говорить о сегодняшнем матче между «Зенитом» и «Бенфикой», у «Зенита» есть хорошие возможности добиться положительного результата. Я думаю, это связано прежде всего с теми выводами, которые они вынесли для себя после матча с «Локомотивом». Надеюсь, команда поняла, в чем была ошибка — почему не удалось качественно сыграть и выполнить план на игру. «Зенит» получил достаточно много хорошей информации, которая дает возможность найти оптимальность состава и оптимальность выбранной тактики.

Анализ поражения и то, насколько удастся тренерам выбрать правильный ритм игры, скорости — это правила и условия, которые позволили бы разрушить игровые связи соперников. А главное, позволили бы иметь психологические преимущества. Корректное соблюдение перечисленных правил и условий заведомо поставят соперника в невыгодное положение. Я думаю, у «Зенита» есть все шансы. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами, 0:0 точно не будет. Я думаю, что матч закончится с минимальной разницей.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 17:50
И молодёжка это подтвердила !!! ))))) Но бороться надо ,надо бороться !!! )))))
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 17:01
Бышовец классно анализирует ПРОШЕДШЕЕ(хотя всё реже,и всё чаще путается с букмекерами-зарабатывают на этом,что-ли???),но вот прогнозы его не слишком наполнены смыслом,обтекаемы и противоречат результатам матчей,исход которых он пытается прогнозировать.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Олег Борткевич
   777 / 797
02 октября в 16:50
Ты лучше за своими газами следи.
А чего мне за ними следить,когда ты следишь.Гы-гы-гы.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил тумба-юмба
   279 / 797
02 октября в 16:12
Нет не единого шанса.Бенфика порвёт политпроект,и выпустит из зенита газ.Гы-гы-гы.
    амурец
    амурец
       52 / 797
    02 октября в 16:09
    в любом случае Зениту удачи
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       777 / 797
    02 октября в 15:54
    Нет не единого шанса.Бенфика порвёт политпроект,и выпустит из зенита газ.Гы-гы-гы.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       449 / 797
    02 октября в 15:44
    Хорошо бы...
    Footbolista
    Footbolista ответил PiterGrad
       3 / 797
    02 октября в 15:40
    Хорошие газовые "пузыри"...
    PiterGrad
    PiterGrad
       583 / 797
    02 октября в 15:34
    Братики!) Заголовок исправьте "У „Зенита“ есть хорошие победить „Бенфику“ что или кого хорошие?? поросята?Шансы тут и правда 50 на 50
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