Бышовец: «У „Зенита“ есть хорошие шансы победить „Бенфику“»

Заслуженный тренер СССР прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика».

Если говорить о сегодняшнем матче между «Зенитом» и «Бенфикой», у «Зенита» есть хорошие возможности добиться положительного результата. Я думаю, это связано прежде всего с теми выводами, которые они вынесли для себя после матча с «Локомотивом». Надеюсь, команда поняла, в чем была ошибка — почему не удалось качественно сыграть и выполнить план на игру. «Зенит» получил достаточно много хорошей информации, которая дает возможность найти оптимальность состава и оптимальность выбранной тактики.

Анализ поражения и то, насколько удастся тренерам выбрать правильный ритм игры, скорости — это правила и условия, которые позволили бы разрушить игровые связи соперников. А главное, позволили бы иметь психологические преимущества. Корректное соблюдение перечисленных правил и условий заведомо поставят соперника в невыгодное положение. Я думаю, у «Зенита» есть все шансы. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами, 0:0 точно не будет. Я думаю, что матч закончится с минимальной разницей.