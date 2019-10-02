Игонин: «Верю, что „Зенит“ победит с разницей в два гола»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и «Бенфикой».

Ожидания от матча положительные. Надеюсь, игра будет интересной, потому что соперник, на мой взгляд, не на 100 процентов представляет, как правильно играть с «Зенитом», чтобы не дать ему показывать тот футбол, который они могут показывать. Надеюсь, сегодняшний матч будет более зрелищным по сравнению с тем, который мы видели с «Локомотивом».

Безусловно, домашние трибуны и атмосфера, которую будут создавать болельщики, определенно сыграют свою роль и помогут. А по поводу исхода матча говорить сложно. Только если случится удаление или еще что-то в этом роде, тогда будем смотреть и переживать. Но я надеюсь и верю, что «Зенит» победит с разницей в два гола.