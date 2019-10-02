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Игонин: «Верю, что „Зенит“ победит с разницей в два гола»

02 октября 2019, 15:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и «Бенфикой».

Ожидания от матча положительные. Надеюсь, игра будет интересной, потому что соперник, на мой взгляд, не на 100 процентов представляет, как правильно играть с «Зенитом», чтобы не дать ему показывать тот футбол, который они могут показывать. Надеюсь, сегодняшний матч будет более зрелищным по сравнению с тем, который мы видели с «Локомотивом».

Безусловно, домашние трибуны и атмосфера, которую будут создавать болельщики, определенно сыграют свою роль и помогут. А по поводу исхода матча говорить сложно. Только если случится удаление или еще что-то в этом роде, тогда будем смотреть и переживать. Но я надеюсь и верю, что «Зенит» победит с разницей в два гола.

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Все комментарии
mamba9090909
mamba9090909
   475 / 797
02 октября в 17:51
Надо верить в свою команду.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 16:55
Блажен кто верует(так всё-таки "надеешься",или "веришь"?).Посмотрим.Никто,кроме отвязных спартачей,возражать против такого исхода не будет.
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
02 октября в 16:13
Леха жжет...на 100% соперник не представляет, как правильно играть с зенитом........а сам зенит то знает, как будет сам играть и как это будет делать Бенфика. Затопчут португалы бомжей, ей богу затопчут.
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
02 октября в 16:12
"соперник, на мой взгляд, не на 100 процентов представляет, как правильно играть с «Зенитом», чтобы не дать ему показывать тот футбол, который они могут показывать" Эка маханул. Наверное просто еще никто не видел тот футбол, который "Зенит" может показывать при таком составе. А по большей части хождение пешком по полю, забросы на Дзюбу и навесы с флангов в надежде опять же на Дзюбу или Азмуна, так наверное этим "Бенфику" не удивишь. Но побеждать необходимо, так как с "Лейпцигом", опять же на мой субъективный взгляд будет гораздо сложнее.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   150 / 797
02 октября в 16:05
Сколько Зенит забьет не знаю,но Бенфика свой гол забьет.
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
02 октября в 16:02
Зенит аблажается в 2 гола!
ФК Конь Бомжа
ФК Конь Бомжа ответил Levadia
02 октября в 16:01
Хороший результат. Честный.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 16:01
Можно и просто 1-0 победить.
ФК Конь Бомжа
ФК Конь Бомжа
02 октября в 16:00
8:6? Бенфика это не Динамо Минск.
Levadia
Levadia
   62 / 797
02 октября в 15:59
Хотелось бы надеяться.
Молодёжка вон 1-7 влетела!
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
02 октября в 15:58
А в это время газпромовский детсад принял участие в съемках португальского порно))
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
02 октября в 15:58
Хватит и разницы в один мяч
Василий 50
Василий 50
   504 / 797
02 октября в 15:50
Хорошо бы хоть в один.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
02 октября в 15:49
Вера это хорошо . Только португалам отступать некуда . Просто победили и то здорово .
ФК Конь Бомжа
ФК Конь Бомжа
02 октября в 15:49
Иди еще свечку поставь.
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