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Бушуев: «Тедеско - умный парень»

02 октября 2019, 18:05

Бывший тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев прокомментировал возможное назначение экс-рулевого «Шальке» Доменико Тедеско на пост наставника «Спартака».

Тедеско — умный парень, есть свой взгляд на футбол. «Шальке» был новым вызовом для него, там он себя проявил очень хорошо. Второй сезон сложился непросто, но проблема была не в нем, а в структуре клуба. Последнее время специалисты там долго не задерживаются. Для российского футбола это будет что-то новое. Если будет нужное окружение, то он сможет себя здесь проявить. Во второй Бундеслиге он играл в атаку, в высокий прессинг.

Для российского футбола — это будет новый взгляд. Успех зависит от нюансов, у нас перелёты, меньше времени на восстановление. Если это назначение случится, то это пойдёт на пользу российскому футболу и «Спартаку». Он будет исходить от тех футболистов, которые у него есть. Он будет стараться играть в высокий прессинг, комбинационный футбол, но, если нужно будет, то может и отойти от этого стиля ради результата. Для него самого российский футбол — это не шаг назад. Он в большом футболе проработал только два года, для него это назначение тоже пойдёт только на пользу.

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RoninSibir
RoninSibir
   711 / 797
03 октября в 07:15
""...но проблема была не в нем, а в структуре клуба." - про Шальке всё верно говорит Бушуев. Видимо, тоже не дурак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 20:57
Походу, у народных будет новый кумир и оралка Тедесковерим...
Absinthe2
Absinthe2 ответил Союзник противников
   756 / 797
02 октября в 20:26
Умный в гору не пойдёт, но "Спартак" не обойдёт- Деньги там и стадион! Но "Спартак"-не чемпион...
В теме ноль, но и при этом
Чувствует себя поэтом)
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 20:20
Ахахах! Умный парень.
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
02 октября в 19:51
Рано дефирамбы петь
Illuha
Illuha
02 октября в 19:40
Неужели так не научились или не хотят учиться.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 18:49
Бедная Фратрия .
Летом она язык сломает провожая его .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Drossel
02 октября в 18:44
Нужно извинится и вернуть кононова, пусть страна ещё по ржёт от игры народного клуба)
    Союзник противников
    Союзник противников
       74 / 797
    02 октября в 18:30
    Умный в гору не пойдёт,
    но "Спартак" не обойдёт-
    Деньги там и стадион!
    Но "Спартак"-не чемпион...
    112910415
    112910415
       48 / 797
    02 октября в 18:26
    умный парень нам однозначно нужен
    Drossel
    Drossel
    02 октября в 18:23
    Нужно извинится и вернуть кононова, пусть страна ещё по ржёт от игры народного клуба)
    КАМЮ
    КАМЮ
       544 / 797
    02 октября в 18:14
    Даже не сомневаюсь, что умный.
    "...проблема была не в нем, а в структуре клуба. Последнее время специалисты там долго не задерживаются."(Шальке)
    Всё как в СпаМе. Он нашёл свою команду. Поматросит и с компенсацией свалит.
    Да и Цорн в накладе не останется
    Adonius
    Adonius
    02 октября в 18:06
    Таких Тедесков и у нас пруд пруди, Юран, например, не хуже.
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