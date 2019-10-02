Бушуев: «Тедеско - умный парень»

Бывший тренер «Мюнхена 1860» прокомментировал возможное назначение экс-рулевого «Шальке» на пост наставника «Спартака».

Тедеско — умный парень, есть свой взгляд на футбол. «Шальке» был новым вызовом для него, там он себя проявил очень хорошо. Второй сезон сложился непросто, но проблема была не в нем, а в структуре клуба. Последнее время специалисты там долго не задерживаются. Для российского футбола это будет что-то новое. Если будет нужное окружение, то он сможет себя здесь проявить. Во второй Бундеслиге он играл в атаку, в высокий прессинг.

Для российского футбола — это будет новый взгляд. Успех зависит от нюансов, у нас перелёты, меньше времени на восстановление. Если это назначение случится, то это пойдёт на пользу российскому футболу и «Спартаку». Он будет исходить от тех футболистов, которые у него есть. Он будет стараться играть в высокий прессинг, комбинационный футбол, но, если нужно будет, то может и отойти от этого стиля ради результата. Для него самого российский футбол — это не шаг назад. Он в большом футболе проработал только два года, для него это назначение тоже пойдёт только на пользу.