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Пике работает над созданием нового футбольного турнира

вчера, 14:35

Защитник «Барселоны» Жерар Пике строит планы по учреждению нового футбольного турнира.

Пике, являющийся одним из владельцев инвестиционной группы Kosmos, выкупившей права на проведение теннисного турнира Кубка Дэвиса, хочет запустить новый футбольный турнир. Организация изменила структуру проведения Кубка Дэвиса и хочет сделать то же самое с новым футбольным турниром.

В Кубке Дэвиса сейчас принимают участие 18 команд, которые разбиты на 6 групп. Победители групп и 2 лучшие команды из занявших вторые места выходят в четвертьфинал, а дальше турнир проводится по стандартной кубковой системе. Еще одним важным изменением стало то, что матчи турнира сейчас проходят в одном месте.

Пике намерен привлечь в соревнование чемпионов основных европейских лиг и другие топовые команды континента. По информации испанских СМИ, Пике уже встречался с представителями Испанской федерации футбола, чтобы обсудить перспективы проекта.

Также недавно Жерар заявил, что не будет возвращаться в сборную Испании.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   294 / 991
вчера в 17:55
Его Аньелли укусил что ли?
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:22
Каждый хочет какой то непонятный собственный турнир организовать.
The Method Man
The Method Man
   647 / 991
вчера в 14:57
Пике - это вам не Перес или Бармалей, он скоро будет управлять над всеми клубами ИСпании, а Месси будет помогать игрокам деньги через офшоры переводить грамотно.
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