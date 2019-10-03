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Капитан «Бенфики»: «Наше поражение - не заслуга „Зенита“, а наши ошибки»

03 октября 2019, 10:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Защитник и капитан «Бенфики» Жардел прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Мы отлично начали матч и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжали искать моменты для гола. Во втором тайме «Бенфика» допустила еще две ошибки. Это была не столько заслуга «Зенита», сколько наши ошибки.

 Также матч прокомментировал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Adonius
04 октября в 15:13
Дешевое оправдание, только для свиней.
какая форма (цветов использованого тампакса)такие и отмазки..
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
03 октября в 19:27
Может Зенит заставлял их ошибаться?
killerman77
killerman77 ответил Заратустра
03 октября в 16:13
Так и есть. Зенит сыграл ниже среднеевропейского уровня. Другое дело, что Бенфика сыграла, как спартак.
твоя бенфика сыграла ровно так, как ей позволил зенит и не более того. пускай эти парни из португалии и дальше придерживаются мнения "ну, типа, просто ошиблись", тем легче их будет обыгрывать в будущем.
breezcool
breezcool
03 октября в 15:32
Ну-ну... Только Бенфике еще и в Португалии воткнут, тоже, наверное скажет, что не заслуга Зенита. Только вот Бенфика дно, на данный момент и слабее Зенита, и это реальность
breezcool
breezcool ответил Alex12357
03 октября в 15:28
Кто нибудь может объяснить как ,Зенит занимающий 22-е место в рейтинге УЕФА -попал в 1-ю корзину при жеребьёвке??? И в группе-Лион-18-е место,Бенфика-21-е место,Лейпциг-50-е место-как это всё понимать ??????И ни одного клуба из 1-ой десятки-ЭТО ЧТО ??????????
Может быть, потому что Зенит чемпион РФПЛ))), Локомотив тоже был в первой корзине, когда выйграл РФПЛ, сложно это понять?
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
03 октября в 15:08
Так и есть. Зенит сыграл ниже среднеевропейского уровня. Другое дело, что Бенфика сыграла, как спартак.
Союзник противников
Союзник противников ответил Alex12357
   74 / 797
03 октября в 14:10
Если вы один из этих коррупционеров ,тогда футбол умывает руки.
Ну вот и ответ найден,а то "Ярославна" всё плачет и плачет...
Alex12357
Alex12357 ответил Союзник противников
   250 / 797
03 октября в 14:07
Изучи документы,они доступны.Не сможешь понять-напиши в УЕФА,адрес доступен.И это не поможет-утешайся тем ,что "Гинер всё купил".Пардон-Миллер!!!
Если вы один из этих коррупционеров ,тогда футбол умывает руки.
Союзник противников
Союзник противников ответил ДСА
   74 / 797
03 октября в 14:05
Бенфика просто плоха.
...за исключением последних 15 минут,когда они с "Зенитом" поменялись ролями.
Союзник противников
Союзник противников ответил Alex12357
   74 / 797
03 октября в 14:03
Кто нибудь может объяснить как ,Зенит занимающий 22-е место в рейтинге УЕФА -попал в 1-ю корзину при жеребьёвке??? И в группе-Лион-18-е место,Бенфика-21-е место,Лейпциг-50-е место-как это всё понимать ??????И ни одного клуба из 1-ой десятки-ЭТО ЧТО ??????????
Изучи документы,они доступны.Не сможешь понять-напиши в УЕФА,адрес доступен.И это не поможет-утешайся тем ,что "Гинер всё купил".Пардон-Миллер!!!
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
03 октября в 14:01
Какой он смешной! Но похож по психологии на победителя матча-"Зенит",которые тоже добрый десяток лет в РПЛ "проигрывают сами себе".
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 14:01
Ошибками надо уметь воспользоваться это и есть заслуги.
Alex12357
Alex12357
   250 / 797
03 октября в 13:35
Кто нибудь может объяснить как ,Зенит занимающий 22-е место в рейтинге УЕФА -попал в 1-ю корзину при жеребьёвке??? И в группе-Лион-18-е место,Бенфика-21-е место,Лейпциг-50-е место-как это всё понимать ??????И ни одного клуба из 1-ой десятки-ЭТО ЧТО ??????????
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   44 / 797
03 октября в 13:25
Капитан то у ребят "не промах"...весельчак....)))) Лейпциг и Зенит случайно не обыграны этим парнем...))) Я думаю не гипноз..... Грибы какие нибудь...
До 23 числа можешь петь что угодно. Потом - отдых.
Adonius
Adonius
03 октября в 13:14
Что ты будешь говорить в Лиссабоне, когда проиграешь?
Garrincha58
Garrincha58 ответил Знатог
   140 / 797
03 октября в 13:06
Капитану «Бенфики»: «Ваш гол - не заслуга «Бенфики», а ошибка Лунёва.
Лунедырокол в своём репертуаре теряет позицию в воротах и после этого пропускает голы которые нормальный вратарь не имеет право их пропускать тем более с дальней дистанции
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
03 октября в 13:03
а Бенфика ли это была? даже наш народный Спартак играет на порядок лучше!
Misha78
Misha78
   600 / 797
03 октября в 12:25
Ваши ошибки и есть заслуга Зенита.
Nikola45
Nikola45
   60 / 797
03 октября в 12:17
Знали бы они что Красно-Белая форма для Зенита сильный раздрожитель! Вышли бы играть в Коричневой!
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 12:14
Это точно! Бенфа сыграла ужасно.
ДСА
ДСА
   180 / 797
03 октября в 11:51
Бенфика просто плоха.
FERIS
FERIS
   104 / 797
03 октября в 11:51
Парень занимается самоуспокоением...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   487 / 797
03 октября в 11:42
так себе отмазка
Знатог
Знатог
   144 / 797
03 октября в 11:30
Капитану «Бенфики»: «Ваш гол - не заслуга «Бенфики», а ошибка Лунёва.
Doping87
Doping87
   268 / 797
03 октября в 11:18
Жардел бы ещё сказал "мы проиграли Зениту, так как разозлили его своей красной формой"! Звучало бы более правдаподобно.
ArgonS
ArgonS
03 октября в 11:09
Так только свиньи оправдываются, когда проиграют условной Уфе или Оренбургу на своем поле.
iri13
iri13 ответил Alex12357
   55 / 797
03 октября в 11:09
А Зенит и никогда не был командой среднего уровня ,его содержит ГазПром за народные деньги ,покупается всё что можно ,кроме топ-клубов ,там у ГазПрома руки коротки !!!
Результаты наших команд по-моему красноречиво показывают, каким командам в ЧР помогают судьи /с/ и не ГП.

Ошибки..не тут дело в промозглой погоде за пределами Арены, бакланах и далее... по списку))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   265 / 797
03 октября в 11:06
По мне так все правильно он написал,но это же и есть большая часть футбола,выигрывает тот,кто лучше соперника использует его ошибки.У Бенфики было много полумоментов,но довести их до ума не получилось.Питерцы молодцы,им бы ещё вратаря нормального....
cadmiy
cadmiy
03 октября в 10:54
Свиное поведение Жардела объясняется хронической бестрофейностью в последнее время.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
03 октября в 10:51
Капитан то у ребят "не промах"...весельчак....))))
Лейпциг и Зенит случайно не обыграны этим парнем...)))

Я думаю не гипноз.....
Грибы какие нибудь...
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