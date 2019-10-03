Капитан «Бенфики»: «Наше поражение - не заслуга „Зенита“, а наши ошибки»

Защитник и капитан «Бенфики» Жардел прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы отлично начали матч и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжали искать моменты для гола. Во втором тайме «Бенфика» допустила еще две ошибки. Это была не столько заслуга «Зенита», сколько наши ошибки.