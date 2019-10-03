Капитан «Бенфики»: «Наше поражение - не заслуга „Зенита“, а наши ошибки»

Защитник и капитан «Бенфики» Жардел прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мы отлично начали матч и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжали искать моменты для гола. Во втором тайме «Бенфика» допустила еще две ошибки. Это была не столько заслуга «Зенита», сколько наши ошибки.
Также матч прокомментировал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.
Ошибки..не тут дело в промозглой погоде за пределами Арены, бакланах и далее... по списку))
Ошибки..не тут дело в промозглой погоде за пределами Арены, бакланах и далее... по списку))
Лейпциг и Зенит случайно не обыграны этим парнем...)))
Я думаю не гипноз.....
Грибы какие нибудь...
Лейпциг и Зенит случайно не обыграны этим парнем...)))
Я думаю не гипноз.....
Грибы какие нибудь...