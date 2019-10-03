Депай: «„Лион“ может гордиться победой над „Лейпцигом“»

Нападающий «Лиона» прокомментировал победный матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Мне пришлась по нраву та роль, которую я сегодня исполнял. Но было тяжело. Приходилось очень много бегать, порой мы слишком быстро теряли мяч, из-за чего я оказывался на мяче не так часто, как я люблю. Но ничего, в итоге я доволен.

Мне удалось создать несколько моментов. Конечно, было неприятно узнать, что мой второй гол не засчитан из-за офсайда, но игра мне понравилась. Мы — футболисты, и для нас самое главное — это победа. Полагаю, сегодняшней победой мы можем гордиться.