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Депай: «„Лион“ может гордиться победой над „Лейпцигом“»

03 октября 2019, 08:41
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал победный матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Мне пришлась по нраву та роль, которую я сегодня исполнял. Но было тяжело. Приходилось очень много бегать, порой мы слишком быстро теряли мяч, из-за чего я оказывался на мяче не так часто, как я люблю. Но ничего, в итоге я доволен.

Мне удалось создать несколько моментов. Конечно, было неприятно узнать, что мой второй гол не засчитан из-за офсайда, но игра мне понравилась. Мы — футболисты, и для нас самое главное — это победа. Полагаю, сегодняшней победой мы можем гордиться.

Также по поводу матча высказался главный тренер «Лейпцига» Нагельсманн

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
   777 / 797
03 октября в 12:50
Ну и злые будут немцы в матчах с бомжами.Ощипают бакланов как цыплят.
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 12:01
Неплохо реабилитировались после осечки с невским.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
03 октября в 10:16
Поздравляю Лион с победой
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
03 октября в 09:22
С победой.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 09:21
Жабоеды молодцы!
Конкурс бот
Конкурс бот
03 октября в 09:00
ДСА больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 62. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
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