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«Наполи» не смог обыграть «Торино»

сегодня, 20:56
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Торино» во встрече 7-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы (13 очков) занимают четвертую строчку в таблице, туринский клуб (10 баллов) - девятый.

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Наполи» 0:0

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Лянко, Диего Лаксальт, Ринкон, Базелли (Мейте 71), Ансальди, Лукич (Айна 83), Верди (Фальке 89), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хисай (Гулям 34), Руис, Аллан, Зелински, Лосано (Кальехон 61), Мертенс, Инсинье (Льоренте 67)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Лукич 35, Лосано 37, Луперто 45+1

В предыдущем туре «Наполи» обыграл «Брешию».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   736 / 1044
сегодня в 21:51
Игра может быть любой, но характер нужно иметь.
Да расслабься, я тебя ребячу. Там Павлик забил меж тем.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Nickolai S
   6 / 1044
сегодня в 21:40
Я всего лишь говорю правду. Унылтус еще оказывается и заразен своей корявой игрой.
Игра может быть любой, но характер нужно иметь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 1044
сегодня в 21:36
Наполи парализован - достаточно небольшого толчка и Карло отправится на пенсию.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   107 / 1044
сегодня в 21:35
Тем не менее унизили липового "чемпиона" Европы, аха-ха) Торино>Скоминопуль
Торино бы могло и по разгромней сыграть со Скоминовцами.но если бы это был важный матч,то в перерыве сделали замену рефери и вышел бы баклан и назначал бы пенали налево и направо.
Nickolai S
Nickolai S ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   736 / 1044
сегодня в 21:35
Эх, Николай, даже летя в пропасть не перестаёте лить жёлчь)
Я всего лишь говорю правду. Унылтус еще оказывается и заразен своей корявой игрой.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Князь Всея Турина
   6 / 1044
сегодня в 21:29
это ещё наши братья меньшие,не сильно рвали когти.Наполи такими стараниями и в еврозону попадать не будет.
Тем не менее унизили липового "чемпиона" Европы, аха-ха)

Торино>Скоминопуль
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Nickolai S
   6 / 1044
сегодня в 21:28
Скукота. Игра скорее Унылтуса, чем Наполи. Папа Карло начинает разочаровывать.
Эх, Николай, даже летя в пропасть не перестаёте лить жёлчь)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   6 / 1044
сегодня в 21:27
Для мусорки Турин не покорим. Аха-ха)
Nickolai S
Nickolai S
   736 / 1044
сегодня в 21:14
Скукота. Игра скорее Унылтуса, чем Наполи. Папа Карло начинает разочаровывать.
Brugzash
Brugzash
   390 / 1044
сегодня в 21:13
Скоро Наполи будет жалко.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   107 / 1044
сегодня в 21:03
это ещё наши братья меньшие,не сильно рвали когти.Наполи такими стараниями и в еврозону попадать не будет.
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