«Наполи» не смог обыграть «Торино»

«Наполи» сыграл вничью с «Торино» во встрече 7-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы (13 очков) занимают четвертую строчку в таблице, туринский клуб (10 баллов) - девятый.
Турин, стадион Стадио Олимпико
«Торино» - «Наполи» 0:0
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Лянко, Диего Лаксальт, Ринкон, Базелли (Мейте 71), Ансальди, Лукич (Айна 83), Верди (Фальке 89), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хисай (Гулям 34), Руис, Аллан, Зелински, Лосано (Кальехон 61), Мертенс, Инсинье (Льоренте 67)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Лукич 35, Лосано 37, Луперто 45+1
В предыдущем туре «Наполи» обыграл «Брешию».
Торино>Скоминопуль
Торино>Скоминопуль