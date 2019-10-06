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Поражения «Сити» и «Юнайтед», победа «Ливерпуля». Итоги 8-го тура АПЛ

сегодня, 20:24

Завершились матчи 8-го тура английской Премьер-Лиги.

«Брайтон» - «Тоттенхэм» 3:0
Голы: Мопе 3, Коннолли 32, Коннолли 65

«Уотфорд» - «Шеффилд Юнайтед» 0:0

«Норвич» - «Астон Вилла» 1:5
Голы: Дрмич 88 - Уэсли 14, Уэсли 30, Грилиш 49, Хурихейн 61, Дуглас Луис 83

«Ливерпуль» - «Лестер» 2:1
Голы: Мане 40, Милнер 90+5 (пенальти) - Мэддисон 80

«Бернли» - «Эвертон» 1:0
Гол: Хендрик 72

«Вест Хэм» - «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Аллер 54 - Ван Анхольт 63, Айю 87

«Арсенал» - «Борнмут» 1:0
Гол: Луис 9

«Саутгемптон» - «Челси» 1:4
Голы: Ингс 30 - Абрахам 17, Маунт 24, Канте 40, Батшуайи 89

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» 0:2
Голы: Траоре 80, Траоре 90+4

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» 1:0
Гол: М. Лонгстафф 72

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   116 / 1040
сегодня в 20:44
случайно не сегодня ли проходил фестиваль в Манчестере?
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   6 / 1040
сегодня в 20:39
Победа то у ВАРеной колбасы с душком)
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