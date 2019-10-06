Поражения «Сити» и «Юнайтед», победа «Ливерпуля». Итоги 8-го тура АПЛ

Завершились матчи 8-го тура английской Премьер-Лиги.
«Брайтон» - «Тоттенхэм» 3:0
Голы: Мопе 3, Коннолли 32, Коннолли 65
«Уотфорд» - «Шеффилд Юнайтед» 0:0
«Норвич» - «Астон Вилла» 1:5
Голы: Дрмич 88 - Уэсли 14, Уэсли 30, Грилиш 49, Хурихейн 61, Дуглас Луис 83
«Ливерпуль» - «Лестер» 2:1
Голы: Мане 40, Милнер 90+5 (пенальти) - Мэддисон 80
«Бернли» - «Эвертон» 1:0
Гол: Хендрик 72
«Вест Хэм» - «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Аллер 54 - Ван Анхольт 63, Айю 87
«Арсенал» - «Борнмут» 1:0
Гол: Луис 9
«Саутгемптон» - «Челси» 1:4
Голы: Ингс 30 - Абрахам 17, Маунт 24, Канте 40, Батшуайи 89
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» 0:2
Голы: Траоре 80, Траоре 90+4
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» 1:0
Гол: М. Лонгстафф 72