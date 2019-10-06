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«Вольфсбург» переиграл «Унион» и обошел в таблице «Баварию»

сегодня, 18:24
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Вольфсбург» с минимальным счетом обыграл «Унион» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Волки» (15 очков) поднялись на второе место, берлинцы (4 балла) - шестнадцатые.

Вольфсбург, стадион Фольксваген

«Вольфсбург» - «Унион» 1:0 (0:0)
Голы: Вегхорст 69

«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Брума, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Герхардт 90+2), Мехмеди (Брекало 66), Сантос Са (Клаус 83), Вегхорст
Главный тренер: Глазнер Оливер.

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Суботич (Меес 86), Шлоттербек, Триммель, Гентнер (Уджа 77), Андрих, Ленц, Бекер (Ингвартсен 72), Бюлтер, Андерссон
Главный тренер: Фишер Урс.

Предупреждения: Андрих 26, Гилавоги 32, Брума 37, Фридрих 65

Ранее «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Аугсбург» и стала лидером в турнирной таблице.

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