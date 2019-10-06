«Вальядолид» отобрал очки у «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом» в матче 8-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» (15 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Вальядолид» (10 очков) - 12-й.
Вальядолид, стадион Хосе Соррилья
«Вальядолид» - «Атлетико» 0:0
Нереализованный пенальти: Рамирес 36
«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Мартинес, Плано, Фернандес Морено, Мичел (Тухами 84), Тони Суарес (Рубио Мартин 65), Гвардиола, Рамирес (Унал 69)
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди дос Сантос, Коке (Лемар 65), Партей, Сауль, Жоау Фелиш (Корреа 61), Мората (Эррера 72), Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Мартинес 2, Тони Суарес 10, Мората 25, Мойано Лугано 29, Сауль 45+2, Плано 48, Борха Фернандес 52, Жоау Фелиш 60, W. Rubio 75, Лемар 89
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу над «Гранадой».
А ведь Атлетико мог и пролететь сегодня...)).
А ведь Атлетико мог и пролететь сегодня...)).