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«Вальядолид» отобрал очки у «Атлетико»

сегодня, 18:59
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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» (15 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Вальядолид» (10 очков) - 12-й.

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Атлетико» 0:0

Нереализованный пенальти: Рамирес 36

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Мартинес, Плано, Фернандес Морено, Мичел (Тухами 84), Тони Суарес (Рубио Мартин 65), Гвардиола, Рамирес (Унал 69)
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди дос Сантос, Коке (Лемар 65), Партей, Сауль, Жоау Фелиш (Корреа 61), Мората (Эррера 72), Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Мартинес 2, Тони Суарес 10, Мората 25, Мойано Лугано 29, Сауль 45+2, Плано 48, Борха Фернандес 52, Жоау Фелиш 60, W. Rubio 75, Лемар 89

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу над «Гранадой».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   217 / 1040
сегодня в 20:30
Матрасы часто теряют очки, очень жаль
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   202 / 1040
сегодня в 20:30
Масип по-прежнему не даёт Лунину ни единого шанса появится на поле в обозримом будущем.
КЭТиК
КЭТиК
   227 / 1040
сегодня в 19:28
И тут мини-сенсация.
Ruslan3132
Ruslan3132
   150 / 1040
сегодня в 19:17
отлично..еще ничья Севильи и норм тур )
Ми Ша
Ми Ша
   160 / 1040
сегодня в 19:15
Как начинает показывать практика, Вильяреал становится весьма неудобным соперником для ТОП клубов Испании.

А ведь Атлетико мог и пролететь сегодня...)).
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   6 / 1040
сегодня в 19:05
Молодцы, поделом грязному матрасу.
dimagas1
dimagas1
   102 / 1040
сегодня в 19:04
Мората уже не тащит.
Eddja
Eddja
   235 / 1040
сегодня в 19:00
Атлетико устал Локомотив возить.
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