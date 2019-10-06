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«Ростов» в гостях обыграл ЦСКА

сегодня, 18:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде обыграл ЦСКА. По итогам игры ростовский клуб возглавил таблицу первенства России, «армейцы» на 4-м месте.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Ростов» 1:3 (0:2)
Голы: Влашич 90+2 (пен.) - Байрамян 11, Байрамян 44, Шомуродов 61

«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Гогуа Коуаме (Рибамар Лопес дос Сантос 46), Шарлия, Ахметов, Марио Фернандес, Влашич, Обляков, Кучаев, Чалов, Сигурдссон (Бийол 67)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Глебов (Заунутдинов 58), Попов, Ионов (Саплинов 85), Антонсен Норманн, Байрамян (Логашов 77), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Глебов 12, Марио Фернандес 30, Саплинов 86

Ранее в этом же туре чемпионата России «Локомотив» одолел тульский «Арсенал».

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
   84 / 1040
сегодня в 20:46
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после победы над ЦСКА (3:1) признался, что заключил пари с Валерием Карпиным. Автор дубля в ворота армейцев должен был побриться налысо, если бы не забил два гола в последнем матче перед перерывом на игры сборных
– Еще четыре тура назад, когда все из сборных вернулись, Валерий Георгиевич сказал: «До следующего вызова в сборные два гола забьешь – остаешься с волосами. Не забьешь – побреешься налысо». А Шомуродову он сказал, что надо три забить. Слава богу, мы забили эти голы. Выиграли у него спор и поэтому остаемся с волосами
Levadia
Levadia
   60 / 1040
сегодня в 20:37
Е*ать-колотить
КАМЮ
КАМЮ ответил Ruslik1982
   390 / 1040
сегодня в 20:36
ой, ну кто там за месяц готовится к ЦСКА? смешно
Я написал "позволяет готовиться" Карл
BenderBender
BenderBender ответил Великолепный
   118 / 1040
сегодня в 20:34
В любом случае 1-3 дома! Да ещё от Валеры)))
Vadik
Vadik
   615 / 1040
сегодня в 20:33
Сельмашей с Победой!!! Байрамяну респект, хотя в свое время нам Ростов его в аренду отдавал, видимо не нужен он был тогда....
wostriks
wostriks
сегодня в 20:32
разброд и шатания
xeroMet
xeroMet
сегодня в 20:29
Соседей с Победой!
Levadia
Levadia
   60 / 1040
сегодня в 20:29
Красиво шло да не зашло!
VurdOlak
VurdOlak
сегодня в 20:27
Закономерный результат.
Mi6
Mi6
   531 / 1040
сегодня в 20:26
Очередное позорище от хинера/ханчаренко. Когда это закончится?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1040
сегодня в 20:22
Конюшне надо сплавлять ЛЕ, шобы пролезть в ЛЧ. Вот поэтому мы скоро будем за 7-8 место бороться...
Карина Кари
Карина Кари
сегодня в 20:21
Ну ЦСКА свое возьмёт, а Ростов с победой!
radist_21
radist_21
   510 / 1040
сегодня в 20:20
С пбедой,соседи!Так держать!
RMUKMU
RMUKMU
   776 / 1040
сегодня в 20:15
Должны были побеждать 6:2, но так тоже неплохо.
Все хороши, а Байрамян шикарен. От Хаджикадунича ожидал ошибок, но он качественно отыграл, молодец.
Чуть ли не первый победный матч в отсутствии основных игроков. Без Ерёменко и Попова сливали Уфе, без Норманна - Тамбову. Победы не в сильнейшем составе важны если будет пытаться Ростов цепляться за топ-3, но с ЦСКА было проще чем было бы с Оренбургом или КС.
dar_lan
dar_lan ответил Meruzhan Hakobyan
   982 / 1040
сегодня в 20:14
Ну молодцы! Байрамян в России, Адамян в Германии, Мхитарян в Итаиии!
И Хакобян на Соккере ! =)
Александр Рябов
Александр Рябов ответил RIR68
   248 / 1040
сегодня в 20:13
пора признать, что проигрываем заслуженно, а выигрываем на шару. провалы во всех линиях. Ростов с победой.
ПРОВАЛЕННАЯ ЛЕТНЯЯ ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ. Вот что в ЦСКА не так. Чалов перестал забивать, такое бывает у форвардов, нужен отдых, а других нападающих нет от слова совсем! Кстати, Сигуртсон с японцем, вообще не уровень РПЛ, не то что уж ЦСКА (это моё личное мнение)! Давате честно, у кoней нет состава, есть несколько хороших игроков во всех линиях, но состава при этом нет! Может хоть в зимнюю паузу доукомплектуются, но это просто не в какие ворота такая трансферная политика, да ещё и молодёжь одна играет, которая лучше сего прогрессирует именно тогда когда рядом хорошие (желательно звёздные) опытные партнёры, а сама по себе молодёжная команда прогрессирует плохо. Неуд, не Ганчаренке, а Бабаеву с Гинером и руководству. У команды просто спад, такое бывает, а ресурсов для поддержания нет - результат на табло.
Absinthe3
Absinthe3
   76 / 1040
сегодня в 20:09
Коней обыграли на классе, не напрягаясь (напряглись бы, счет бы был 10-0 в нашу пользу). А вот то, что Цска представляет Россию в Европе, в очередной раз очень плохо!
Александр Рябов
Александр Рябов
   248 / 1040
сегодня в 20:07
Изначально я так и предполагал, что Ростов победит, но когда главный центральный защитник и Ерёменко даже в заявку не попали, подумал что это хороший шанс для ЦСКА. Но нет, ростов слишком на ходу! Зенит следующий!
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 20:06
Ну молодцы! Байрамян в России, Адамян в Германии, Мхитарян в Итаиии!
vadexus
vadexus
   409 / 1040
сегодня в 20:05
Закономерный результат.
RIR68
RIR68
   189 / 1040
сегодня в 20:04
пора признать, что проигрываем заслуженно, а выигрываем на шару. провалы во всех линиях. Ростов с победой.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил КАМЮ
   90 / 1040
сегодня в 20:04
Для того, чтобы атаковать позиционно, в штрафной должен находиться забивала. У нас такая позиция отсутствует уже давно( после Сейду). А некомплект, позволяет тренерам соперников, готовится к нам за месяц до игры - вариант игры один и на каждое место один кандидат ((((. Хотя даже в этих условиях можно разнообразить. Чалов, с первых появлений на сборах в товарняках, напомнил мне Г.Мюллера - оказывался в нужное время в нужном месте. Потом, ВМГ заставил его играть за пределами
ой, ну кто там за месяц готовится к ЦСКА? смешно
Ganymed1
Ganymed1
   849 / 1040
сегодня в 20:03
Соседей с Победой!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   65 / 1040
сегодня в 20:02
Сейчас у всего Ростова мысли уже о игре с Зенитом.Если мы стремимся приблизиться к европейскому уровню футбола,то в первую очередь нужно объективное судейство.Посмотрим,надеюсь что игра будет честной.
viv
viv ответил Hypnoz
   40 / 1040
сегодня в 19:59
Не ври!.... Худшая команда спартак...в четвертый раз за последние семь лет не прошли квалификацию...+ спартак первый российский клуб занявший последнее место в ЛЕ с антирекордом...А у ЦСКА и Краснодара ЛЕ ещё не закончилась...
Faserkop
Faserkop
   822 / 1040
сегодня в 19:57
Ну теперь Карпин точно переедет в спратачок :D
Hypnoz
Hypnoz
   372 / 1040
сегодня в 19:51
Гинеровцы - худшая команда ЛЕ !
Vladimir808
Vladimir808
   554 / 1040
сегодня в 19:46
Ростов с красивой, заслуженной победой!!!
КАМЮ
КАМЮ ответил Ice van Reed
   390 / 1040
сегодня в 19:43
Раньше я помню ЦСКА славился игроками с дальними ударами, часто удары за пределами штрафной! В этом матче, была игра на верняк,Ю во тором прижали моменты были хорошие, наш воротчик парировал! Как начнёте издали бить, и штрафные как Дзагоев клал, тогда и будет счастье!!!
Для того, чтобы пробить из-за пределов, удар надо подготовить.
А у нас розыгрыш слишком медленный и зачастую с неточными передачами.
Грош цена ударам в защитников
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   133 / 1040
сегодня в 19:43
Не плохой результат. Тесновато наверху турнирной таблицы.
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