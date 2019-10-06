«Ростов» в гостях обыграл ЦСКА

В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде обыграл ЦСКА. По итогам игры ростовский клуб возглавил таблицу первенства России, «армейцы» на 4-м месте.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Ростов» 1:3 (0:2)
Голы: Влашич 90+2 (пен.) - Байрамян 11, Байрамян 44, Шомуродов 61
«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Гогуа Коуаме (Рибамар Лопес дос Сантос 46), Шарлия, Ахметов, Марио Фернандес, Влашич, Обляков, Кучаев, Чалов, Сигурдссон (Бийол 67)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Глебов (Заунутдинов 58), Попов, Ионов (Саплинов 85), Антонсен Норманн, Байрамян (Логашов 77), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Глебов 12, Марио Фернандес 30, Саплинов 86
Ранее в этом же туре чемпионата России «Локомотив» одолел тульский «Арсенал».
– Еще четыре тура назад, когда все из сборных вернулись, Валерий Георгиевич сказал: «До следующего вызова в сборные два гола забьешь – остаешься с волосами. Не забьешь – побреешься налысо». А Шомуродову он сказал, что надо три забить. Слава богу, мы забили эти голы. Выиграли у него спор и поэтому остаемся с волосами
– Еще четыре тура назад, когда все из сборных вернулись, Валерий Георгиевич сказал: «До следующего вызова в сборные два гола забьешь – остаешься с волосами. Не забьешь – побреешься налысо». А Шомуродову он сказал, что надо три забить. Слава богу, мы забили эти голы. Выиграли у него спор и поэтому остаемся с волосами
Все хороши, а Байрамян шикарен. От Хаджикадунича ожидал ошибок, но он качественно отыграл, молодец.
Чуть ли не первый победный матч в отсутствии основных игроков. Без Ерёменко и Попова сливали Уфе, без Норманна - Тамбову. Победы не в сильнейшем составе важны если будет пытаться Ростов цепляться за топ-3, но с ЦСКА было проще чем было бы с Оренбургом или КС.
Все хороши, а Байрамян шикарен. От Хаджикадунича ожидал ошибок, но он качественно отыграл, молодец.
Чуть ли не первый победный матч в отсутствии основных игроков. Без Ерёменко и Попова сливали Уфе, без Норманна - Тамбову. Победы не в сильнейшем составе важны если будет пытаться Ростов цепляться за топ-3, но с ЦСКА было проще чем было бы с Оренбургом или КС.
А у нас розыгрыш слишком медленный и зачастую с неточными передачами.
Грош цена ударам в защитников
А у нас розыгрыш слишком медленный и зачастую с неточными передачами.
Грош цена ударам в защитников