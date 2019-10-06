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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу»

сегодня, 20:25
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В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу». На данный момент «красные дьяволы» на 12-й строчке таблицы АПЛ, «Ньюкасл» покинул зону вылета и поднялся на 16-е место.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» 1:0
Голы: М. Лонгстафф 72

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс, Альмирон (Крафт 90), Лонгстафф, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу 83), Жоэлинтон (Кэрролл 56)
Главный тренер: Брюс Стив.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Рохо 60), Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг 86), МакТоминэй, Фред, Перейра, Мата (Гринвуд 66), Джеймс, Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Фред 3, Йедлин 15, МакТоминэй 30, Шер 47, Альмирон 65, Рохо 78

Также в этом же туре английского первенства «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону».

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
   458 / 1040
сегодня в 20:45
Ньюкасл чемпик, как говорил классик)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил eleven LC
   90 / 1040
сегодня в 20:45
У МЮ совсем всё плохо,этот клуб теперь откровенно середняк АПЛ,и даже попадание в еврокубки будет за счастье,а ведь совсем недавно при САФе они всю Европу нагибали! Жаль!
недавно - 15 лет назад?
particular
particular
   2 / 1040
сегодня в 20:44
Было время, когда матчи МЮ вызывали восхищение... Нынче, - беда...
волгодон 2
волгодон 2 ответил lobsterdam
   68 / 1040
сегодня в 20:44
А зачем он полез, если ничего не может? Здесь совсем другой тренер нужен, а этот сидит с безучастным видом и пустыми глазами, как будто его происходящее на поле не касается! Что же игроки разве этого не понимают, если мы это видим? Отсюда и результат. Просто они не верят в его программу (если она вообще существует).
Ну вроде начинал ярко,с уверенных побед.
BarSlona
BarSlona
   451 / 1040
сегодня в 20:42
Хреновый день в Манчестерах
allemz
allemz
   22 / 1040
сегодня в 20:41
Крепитесь, соседи, не везет нам сегодня
dimagas1
dimagas1 ответил ст_прапорщик
   102 / 1040
сегодня в 20:40
ой, а где Заратутрик??? Так вчера радовался, что Шпоры продули, так радовался, что на радостях на матч любимой команды не явился, отзовись!
Идея может махнетесь Поч на Сульшера?)))
lobsterdam
lobsterdam ответил волгодон 2
   184 / 1040
сегодня в 20:40
Давненько не смотрел матчи манков.МЮ не играет как топ-клуб.Игроки вроде хорошие,но совсем не стараются и просто плывут по течению.И всех собак на тренера я бы не вешал.
А зачем он полез, если ничего не может? Здесь совсем другой тренер нужен, а этот сидит с безучастным видом и пустыми глазами, как будто его происходящее на поле не касается! Что же игроки разве этого не понимают, если мы это видим? Отсюда и результат. Просто они не верят в его программу (если она вообще существует).
h8you
h8you
   156 / 1040
сегодня в 20:38
Состав у МЮ конечно жесть
Ice van Reed
Ice van Reed
   190 / 1040
сегодня в 20:38
Ожидаемо!!! Не клуб а единалы да и ОПГ Парикмахерская
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 20:37
Чёт вообще жесть)
eleven LC
eleven LC
   438 / 1040
сегодня в 20:36
У МЮ совсем всё плохо,этот клуб теперь откровенно середняк АПЛ,и даже попадание в еврокубки будет за счастье,а ведь совсем недавно при САФе они всю Европу нагибали!
Жаль!
Firdavs Shamsov
Firdavs Shamsov ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 20:35
Аллегри например
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   116 / 1040
сегодня в 20:35
аутсайдер смотрелся значительно лучше,розового середняка. Ушёл Роналду и вместе с ним вся мощь МЮ, перебралась в Мадрид,а с Мадрида в Турин. Только лишь шлейф Великого,позволяет МЮ держаться на плаву.
lobsterdam
lobsterdam
   184 / 1040
сегодня в 20:35
Нормально по сравнению с МС, которые проиграли дома, а МЮ все-таки в гостях. Теперь у нас такие радости: мы не хуже других! Ой, доведет (нет, уже довел!) Оле Лукойе МЮ до цугундера! А с другой стороны, кому играть-то? Всех разогнал, а вместо них играет детсад?
Медив
Медив
   267 / 1040
сегодня в 20:34
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что Мавр еще неплохо потренировал МЮ
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   122 / 1040
сегодня в 20:33
ой, а где Заратутрик??? Так вчера радовался, что Шпоры продули, так радовался, что на радостях на матч любимой команды не явился, отзовись!
DXTK
DXTK
   216 / 1040
сегодня в 20:32
Брюс отнял очки у МЮ...... все его за это не простят на траффорде........ а если честно, как вот МЮ и Тотхэм проиграли клубу который 5 голов вынул от Лестера?

Это не сульшер проиграл, винить его невчем, а игроки повины все, они сегодня просто позорят МЮ. даже Аллегри с ними ничего не сделает......... прескорбно на это смотреть.
drug01
drug01
   135 / 1040
сегодня в 20:32
МЮ совсем плохой стал!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Firdavs Shamsov
   196 / 1040
сегодня в 20:31
С этим составом другому спецу тоже будет трудно..
Кто их вытянет то?
Санчеса и Лукаку продали, а взамен никого не купили, это вообще жесть. С кем они там играть собрались не пойму)
dimagas1
dimagas1 ответил Firdavs Shamsov
   102 / 1040
сегодня в 20:31
Интересно, дотянет ли бедняга Сульшер до зимы?
Ну а кто вместо него?Даже если возьмут Аллегри то он разгребет все то го..?
ter17
ter17
сегодня в 20:31
Фаворит выиграл
КЭТиК
КЭТиК
   227 / 1040
сегодня в 20:30
Это уже не удивляет.
d_fincher
d_fincher
   59 / 1040
сегодня в 20:30
Я думал, что утопить такой большой клуб МЮ невозможно.
волгодон 2
волгодон 2
   68 / 1040
сегодня в 20:30
Давненько не смотрел матчи манков.МЮ не играет как топ-клуб.Игроки вроде хорошие,но совсем не стараются и просто плывут по течению.И всех собак на тренера я бы не вешал.
Firdavs Shamsov
Firdavs Shamsov
сегодня в 20:30
Интересно, дотянет ли бедняга Сульшер до зимы?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   196 / 1040
сегодня в 20:29
Такими темпами Мю за выживание бороться будет.. если уже не борется.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   70 / 1040
сегодня в 20:28
У МЮ из 12 ударов только 3 удара в створ ворот,это жесть
Все очень плохо у великого клуба,детище Фергюсона почти развалили
anyway
anyway
   504 / 1040
сегодня в 20:28
ожидаемый результат для современного МЮ. Насколько я был рад продажам смоллинга и лукаку, настолько я и разочарован в том что у нас в основе выходят перейра, янг и мата...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   181 / 1040
сегодня в 20:27
Уволят норвежского физрука, а кто придет на его место? Опять Маур?
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