«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу»

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу». На данный момент «красные дьяволы» на 12-й строчке таблицы АПЛ, «Ньюкасл» покинул зону вылета и поднялся на 16-е место.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк
«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» 1:0
Голы: М. Лонгстафф 72
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс, Альмирон (Крафт 90), Лонгстафф, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу 83), Жоэлинтон (Кэрролл 56)
Главный тренер: Брюс Стив.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Рохо 60), Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг 86), МакТоминэй, Фред, Перейра, Мата (Гринвуд 66), Джеймс, Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Фред 3, Йедлин 15, МакТоминэй 30, Шер 47, Альмирон 65, Рохо 78
Также в этом же туре английского первенства «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону».
Жаль!
Жаль!
Это не сульшер проиграл, винить его невчем, а игроки повины все, они сегодня просто позорят МЮ. даже Аллегри с ними ничего не сделает......... прескорбно на это смотреть.
Это не сульшер проиграл, винить его невчем, а игроки повины все, они сегодня просто позорят МЮ. даже Аллегри с ними ничего не сделает......... прескорбно на это смотреть.
Кто их вытянет то?
Санчеса и Лукаку продали, а взамен никого не купили, это вообще жесть. С кем они там играть собрались не пойму)
Кто их вытянет то?
Санчеса и Лукаку продали, а взамен никого не купили, это вообще жесть. С кем они там играть собрались не пойму)
Все очень плохо у великого клуба,детище Фергюсона почти развалили
Все очень плохо у великого клуба,детище Фергюсона почти развалили