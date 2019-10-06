«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу»

сегодня, 20:25

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу». На данный момент «красные дьяволы» на 12-й строчке таблицы АПЛ , «Ньюкасл» покинул зону вылета и поднялся на 16-е место.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» 1:0

Голы: М. Лонгстафф 72

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс, Альмирон (Крафт 90), Лонгстафф, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу 83), Жоэлинтон (Кэрролл 56)

Главный тренер: Брюс Стив.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Рохо 60), Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг 86), МакТоминэй, Фред, Перейра, Мата (Гринвуд 66), Джеймс, Рэшфорд

Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Фред 3, Йедлин 15, МакТоминэй 30, Шер 47, Альмирон 65, Рохо 78

Также в этом же туре английского первенства «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону».