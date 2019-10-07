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Соболев рассказал об адаптации в сборной России

сегодня, 14:45

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о том, как адаптируется в сборной России. Форвард был впервые вызван в национальную команду. Он отметил, что не ожидал приглашения.

Вчера поговорил с Черчесовым. Он поприветствовал, спросил, как настроение, готов ли я влиться в команду и начать тренировочный процесс. Была ли цель попасть в сборную? Любой футболист ставит такую цель и хочет попасть в сборную. Я просто не ожидал, что такое может произойти.

Сборная России вскоре проведет два матча в рамках отборочного этапа Евро-2020. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют дома с шотландцами, 13-го – на выезде с киприотами.

Отметим, что ранее СМИ рассказали о подготовке сборной России к матчу с Шотландией.

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