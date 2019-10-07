Мамаев: «Ценности стали выше, я поменял взгляды на многое»

Полузащитник «Ростова» в новом интервью своей супруге Алане порассуждал о том, что изменилось в его жизни после освобождения из колонии.

У меня нет психологического барьера, вообще всё хорошо. Насколько это было возможно, я играл в футбол в лагере и понимаю свой уровень. Сейчас от тренировок у меня много эмоций. Я не думаю о том, что это тяжело. В процессе занятий я чувствую, что мне тяжело. У меня как у ребёнка, ждавшего какую-то игрушку, получившего её. Мне важен эмоциональный фон, тот факт, что я начал тренироваться.

Все ценности стали выше. Я поменял взгляды на многое.

На какие-то семейные взаимоотношения, отношение к людям в целом. В какой-то степени, не могу сказать, что до конца, понял значение слова «друг». Очень много людей, которые что-то говорили в своё время про поддержку в любой ситуации, повели себя немного по-другому. На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые остались.

Самое важное - это семья и здоровье близких мне людей.

Футбол — это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым.

Говоря о футболе, не могу сказать, что это два разных человека, потому что я пока ещё не в большой игре, так скажем. Перед арестом я был в одной из лучших форм своего состояния. Я себя чувствовал очень хорошо. На данный момент я хочу превзойти этот уровень. Страха никакого нет. Есть огромное желание играть.