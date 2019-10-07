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Мамаев: «Ценности стали выше, я поменял взгляды на многое»

сегодня, 17:02

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в новом интервью своей супруге Алане порассуждал о том, что изменилось в его жизни после освобождения из колонии.

У меня нет психологического барьера, вообще всё хорошо. Насколько это было возможно, я играл в футбол в лагере и понимаю свой уровень. Сейчас от тренировок у меня много эмоций. Я не думаю о том, что это тяжело. В процессе занятий я чувствую, что мне тяжело. У меня как у ребёнка, ждавшего какую-то игрушку, получившего её. Мне важен эмоциональный фон, тот факт, что я начал тренироваться.

Все ценности стали выше. Я поменял взгляды на многое.

На какие-то семейные взаимоотношения, отношение к людям в целом. В какой-то степени, не могу сказать, что до конца, понял значение слова «друг». Очень много людей, которые что-то говорили в своё время про поддержку в любой ситуации, повели себя немного по-другому. На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые остались.

Самое важное - это семья и здоровье близких мне людей.

Футбол — это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым.

Говоря о футболе, не могу сказать, что это два разных человека, потому что я пока ещё не в большой игре, так скажем. Перед арестом я был в одной из лучших форм своего состояния. Я себя чувствовал очень хорошо. На данный момент я хочу превзойти этот уровень. Страха никакого нет. Есть огромное желание играть.

Также недавно Мамаев провел первую тренировку в «Ростове». 

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Все комментарии
Abris
Abris
   585 / 1018
сегодня в 17:42
Надолго ли?
Террпсихора
Террпсихора
   668 / 1018
сегодня в 17:40
Ценности стали выше, но не очко обычно губит
mars6791
mars6791
   511 / 1018
сегодня в 17:33
Друзей вообще как бы много не бывает, не знаю что он вкладывает в слово друг. А то что поддерживающих его людей осталось очень мало, не знаю - а что он хотел после таких поступков. То что он разочаровал многих своих поклонников, виноват только он сам, хотя как говаривал еще один герой - ваши ожидания, ваши проблемы.
морозз
морозз
   73 / 1018
сегодня в 17:30
Ну если твои слова без лжи, то давай помогай Ростову брать чемпионство!
Project Pandora
Project Pandora
   319 / 1018
сегодня в 17:27
А интервью Аланы Павлу когда ожидать?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   257 / 1018
сегодня в 17:18
Через неделю разнесет Террасу или Турандот
Соккерру
Соккерру
   631 / 1018
сегодня в 17:17
Конечно, друзья познаются в беде.
борька
борька
   375 / 1018
сегодня в 17:12
Удачи Паша! Все получится. А на сче друзей я тебе скажу
Нет в Мире Друзей! Этих друзей ,мы сами себе придумываем!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   120 / 1018
сегодня в 17:06
у меня детектор лжи расплавился
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