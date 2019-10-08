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УЕФА планирует назначить Рокки на финалы Лиги чемпионов и Евро-2020

сегодня, 12:44

Итальянский рефери Джанлука Рокки является главным кандидатом на работу в финальных матчах Лиги чемпионов 2019/2020 и чемпионата Европы 2020 года по мнению УЕФА.

Отмечается, что главной причиной данного решения является тот факт, что Рокки заканчивает карьеру арбитра по окончании сезона. Также дополнительными баллами в пользу итальянца являются удачные работы в прошлых матчах высокого статуса, а также хорошо выстроенная работа по использованию VAR.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ромы» извинился перед итальянскими судьями.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Strikers188
   7 / 1002
сегодня в 13:34
Юве он постоянно убивает
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1002
сегодня в 13:34
Челси он затащил в финале на изи.
А вот юве в чемпе он душит постоянно
CSKA2012
CSKA2012
   390 / 1002
сегодня в 12:56
Рокки , последний бой)))
Strikers188
Strikers188
   159 / 1002
сегодня в 12:47
Ну как там планы Юве по победе в ЛЧ?
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