УЕФА планирует назначить Рокки на финалы Лиги чемпионов и Евро-2020

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Итальянский рефери Джанлука Рокки является главным кандидатом на работу в финальных матчах Лиги чемпионов 2019/2020 и чемпионата Европы 2020 года по мнению УЕФА .

Отмечается, что главной причиной данного решения является тот факт, что Рокки заканчивает карьеру арбитра по окончании сезона. Также дополнительными баллами в пользу итальянца являются удачные работы в прошлых матчах высокого статуса, а также хорошо выстроенная работа по использованию VAR .

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ромы» извинился перед итальянскими судьями.