Матип - лучший игрок сентября в АПЛ по версии Ассоциации футболистов

Защитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком сентября английской Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

💫 Joel Matip has been voted the PFA @BristolStMotors Premier League Player of the Month for September!



🔴 #PFAFansAward | @ LFC pic.twitter.com/VSVN1LFeg7

