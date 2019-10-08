Осенняя сессия для тренеров

сегодня, 11:04

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в чемпионате Франции.

Главным событием во французском футболе стало ронское дерби – противостояние соседей, двух весьма титулованных клубов страны – «Сент-Этьена» и «Лиона». Соседи выиграли 17 чемпионских титулов на двоих – соответственно 10 и 7. Да только число титулов у соперников давно не обновлялось. Особенно у «зелёных», ставших чемпионами в десятый раз в далёком 1981 году. «Ткачи» в последний раз праздновали победу в 2008-м.

Судя по первым девяти турам, а это почти четверть чемпионата, обновления ждать не стоит. Клубы неважно стартовали. Точнее, «Лион» лихо начал. Сначала 3:0 с «Монако» на выезде, 6:0 с «Анже» дома. А потом, как отрезало. В лучшем случае ничьи. Теперь в клубе уже в открытую сожалеют, что связались с бразильцем Силвиньо, потерявшим рычаги управления командой.

«Стефануа», как ещё называют «Сент-Этьен», тоже не угадал с тренером. Гислен Принта, входивший в штаб предыдущего наставника Жана-Луи Гассе, не потянул в роли главного. Равно, как и Гассе не смог выйти из роли вечно второго. После того как «зелёные» свалились на дно Лиги 1, Принта получил расчёт, и его место занял опытный специалист Клод Пюэль.

Пюэль, без особого блеска поработавший в английских «Саутгемптоне» и «Лестере», вернулся во Францию и собирался возглавить совсем другой клуб. А именно свой родной «Монако», с которым Пюэль выигрывал чемпионат Франции и как футболист, и как тренер. Но монегаски передумали увольнять Леонарду Жардима (надолго ли), и трудоустройство 58-летнего тренера подвисло в воздухе. Но тут подвернулся вариант с «Сент-Этьеном», и похожий на известного французского актёра Тьерри Лермита специалист согласился. Тем более что с 10-кратными чемпионами ещё не работал. В отличие от «Лиона». Там провёл три года, за которые не выиграл с «ткачами» ничего. Более того, именно с приходом Пюэля оборвалась существовавшая во французском футболе гегемония «Лиона». Правда, до полуфинала Лиги чемпионов он «ткачей» довёл.

И надо было такому случиться, что первый матч Пюэля на «Жофре Гишар» пришёлся на ронское дерби, – на игру против одного из бывших клубов Клода. И от того, как «стефануа» проведут эту встречу, зависело будущее нового тренера.

Ещё до смены наставника «зелёных» постигла беда. Сломал руку вратарь Стефан Руффье. Потеря огромная. Даже если учесть, что Руффье давно не вызывается в сборную Франции. Одним из сильнейших голкиперов Лиги 1 Стефан быть не перестал. Да и трудно представить ворота «стефануа» без Стефана – больше трёх сотен матчей отработал. Юный тёзка Руффье Стефан Байич очень старался в домашней игре с «Метцем». 18-летний страж ворот допустил лишь одну грубую ошибку, но она привела к поражению и ускорила отставку тренера Принта. С «Нимом» играл ровесник Руффье и его вечный дублёр Жесси Мулен. За 12 лет пребывания в команде Жесси сыграл не более двух десятков встреч за основу. Сиделец, довольный своей неказистой карьерой. Но теперь пришло его время.

С «Нимом» Мулен сыграл на ноль. Но одно дело «Ним», а другое враждебный «Лион», злой и прилично укомплектованный. Однако Жесси снова сыграл на ноль, несколько раз выручив «зелёных». Один удар Муссы Дембеле на 77-й минуте чего стоит. В самом конце матча словенский нападающий хозяев Роберт Берич пробил головой в верхний угол – без шансов для Антони Лопеша. Так «Сент-Этьен» выиграл у своего главного соперника и поднялся с предпоследнего места на 13-е. Пюэль прошёл испытание дерби. «Сент-Этьен» может оттолкнуться и приготовиться к всплытию. Вот только надолго ли хватит Жесси Мулена? Руффье в нынешнем календарном году вряд ли появится.

Теперь о смене тренера задумались в «Лионе», ибо вице-чемпион играет неподобающе своему статусу. Силвиньо в понедельник получил чёрную метку, при этом в роли Слепого Пью выступил сам президент клуба Жан-Мишель Ола. «Мы изучим ситуацию и примем решение. Отставка Силвиньо не исключена». А уже утром следующего дня появилась новость об увольнении бразильца. Не потянул, как говорится. Наиболее вероятный кандидат на заполнение вакансии – Лоран Блан, которого не позвали в «Спартак». Теперь бывший тренер сборной Франции может вернуться к практике уже в «Лионе». Который вовсе не выглядит хроническим больным. Нужно просто навести порядок, а это Блан умеет.

В «Монако» только всё начало налаживаться, что у Леонарду Жардима, что у Александра Головина, что у нового вратаря Бенжамина Лекома. Но последовал выезд в Монпелье, а тут, бац, вторая смена. Головин заработал красную карточку, Бен пропустил три штуки от недавних товарищей, а Жардим заставил руководство пожалеть о том, что Пюэлю дали уйти в «Сень-Этьен». «Монегаски» снова приблизились к зоне вылета. А в календаре у них «Ренн», «Нант» и «Сент-Этьен», причём только первая игра пройдёт на стадионе «Луи Второй». Вот и поглядим, сколько очков наберут «красно-белые» в этих встречах. Пока «Монако» не хочет смешить народ, уволив одного и того же тренера в двух сезонах подряд. Но случиться может всякое. Вдруг появится в княжестве старик Арсен Венгер, которому не сидится на пенсии. Ведь «Монако» для него далеко не чужой клуб.

У руководства «Марселя» начинают возникать вопросы к Андре Виллаш-Боашу. Не засиделся ли португалец в Китае, не слишком ли продолжительным был его творческий отпуск? И список может быть продолжен, если безвыигрышная серия «Олимпика» тоже получит развитие. Конечно, до «достижения» лионских одноклубников марсельцы пока не дотягивают. Но уже четыре тура десятикратный чемпион не знает побед. Есть о чём задуматься. Тем более что Виллаш-Боаш заступил на пост примерно в одно время со ставшим безработным Силвиньо.