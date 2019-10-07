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«Спортинг» вспомнил, как Роналду забил свой первый гол в карьере

сегодня, 22:32

«Спортинг» у себя в твиттере опубликовал первый гол Криштиану Роналду в профессиональной карьере. Случилось это 7 октября 2002 года в матче против «Морейренсе». Роналду отыграл за португальский клуб 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Сейчас португалец выступает за «Ювентус».

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Зидан 1972
Зидан 1972
   169 / 1014
сегодня в 22:43
А попал бы сразу как Месси в ЛА ЛИгу, забил бы более 1000 голов!
Зидан 1972
Зидан 1972
   169 / 1014
сегодня в 22:39
Красавчик Рон!И МЮ молодцы, сразу заметили таланта!Спасибо Спортингу за Рона!
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