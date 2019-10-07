«Спортинг» вспомнил, как Роналду забил свой первый гол в карьере

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«Спортинг» у себя в твиттере опубликовал первый гол в профессиональной карьере. Случилось это 7 октября 2002 года в матче против «Морейренсе». Роналду отыграл за португальский клуб 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Сейчас португалец выступает за «Ювентус».