Ван Гаал: «Победа в чемпионате Англии по-прежнему является нашей целью»

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26 декабря 2014, 10:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что рассчитывает выиграть чемпионат Англии. заявил, что рассчитывает выиграть чемпионат Англии.

«В Голландии и Германии есть рождественские чемпионы. Но в мае об этом уже никто не вспоминает, поскольку реальное чемпионство куда важнее. Понятно, что к титулу „рождественский чемпион“ нужно стремиться, поскольку вместе с его завоеванием растут шансы на победу в лиге, но только и всего. Главное достижение — победа в лиге по итогам сезона, что по-прежнему является нашей целью. Цель, как вы понимаете, не из легких, и поэтому руководство клуба поставило перед нами задачу быть в первой четверке. Однако мы с игроками стремимся добиться большего, чем от нас ожидают».