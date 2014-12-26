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Ван Гаал: «Победа в чемпионате Англии по-прежнему является нашей целью»

26 декабря 2014, 10:46
 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что рассчитывает выиграть чемпионат Англии.
 
«В Голландии и Германии есть рождественские чемпионы. Но в мае об этом уже никто не вспоминает, поскольку реальное чемпионство куда важнее. Понятно, что к титулу „рождественский чемпион“ нужно стремиться, поскольку вместе с его завоеванием растут шансы на победу в лиге, но только и всего. Главное достижение — победа в лиге по итогам сезона, что по-прежнему является нашей целью. Цель, как вы понимаете, не из легких, и поэтому руководство клуба поставило перед нами задачу быть в первой четверке. Однако мы с игроками стремимся добиться большего, чем от нас ожидают».
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