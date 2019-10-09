ГлавнаяНовости

Месси: «Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в „Барсу“»

сегодня, 10:31

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он отреагировал на переход в каталонский клуб форварда Антуана Гризманна

Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в «Барсу». Мы всегда рады лучшим, мы хотим, чтобы «Барселона» всегда побеждала. По этой же причине я хотел, чтобы Неймар перешел в нашу команду, так как он один из лучших в мире. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси - о Неймаре: «Многие люди считают, что я совершаю трансферы»
Сегодня, 11:00 Комментарии2
Месси: «Не сильно расстроюсь, если не выиграю „Золотой мяч“»
Сегодня, 10:38 Комментарии7
Луис Кампос рассказал о таланте Николя Пепе
Сегодня, 10:07 Комментарии0
Скалони: «Дибала и Мартинес - хорошие друзья»
Сегодня, 09:07 Комментарии1
Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»
Сегодня, 00:28 Комментарии10
Ибрагимович: «Мне грустно видеть „Милан“ таким»
Сегодня, 00:27 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
красавчик серж
красавчик серж ответил Kresi frok
   200 / 983
сегодня в 11:09
Все люди гнилые, и я и ты и кто читает этот коммент! Так что не обольщайся!
Не все! Есть нормальные люди,
Но их намного меньше, чем плохих.
На хороших людях-
Держится этот гнилой мир.
Berlinskiy
Berlinskiy
   278 / 983
сегодня в 11:05
Сначало,возможно,был и не против перехода,но сейчас лео явно выгоняет гризмана из команды.Видмо гризман не преклонил перед ним колено и не стал целовать перстень
pendulum47
pendulum47
сегодня в 10:59
И когда говорил думал о том как обменять Гризли на Чукчу из ПСЖ
амурец
амурец
   86 / 983
сегодня в 10:51
а он случаем не всплакнул при этом?
Kresi frok
Kresi frok ответил cska plus
   232 / 983
сегодня в 10:48
Все люди гнилые, и я и ты и кто читает этот коммент! Так что не обольщайся!
Eddja
Eddja
   169 / 983
сегодня в 10:47
Опять врет.
cska plus
cska plus
   15 / 983
сегодня в 10:45
Какая же гнилая душонка у этого гномика, все вокруг плохие и говорят неправду он один хороший.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100