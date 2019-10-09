Месси: «Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в „Барсу“»

Нападающий «Барселоны» рассказал о том, как он отреагировал на переход в каталонский клуб форварда .

Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в «Барсу». Мы всегда рады лучшим, мы хотим, чтобы «Барселона» всегда побеждала. По этой же причине я хотел, чтобы Неймар перешел в нашу команду, так как он один из лучших в мире.