Месси: «Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в „Барсу“»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он отреагировал на переход в каталонский клуб форварда Антуана Гризманна.
Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в «Барсу». Мы всегда рады лучшим, мы хотим, чтобы «Барселона» всегда побеждала. По этой же причине я хотел, чтобы Неймар перешел в нашу команду, так как он один из лучших в мире.
Но их намного меньше, чем плохих.
На хороших людях-
Держится этот гнилой мир.
Но их намного меньше, чем плохих.
На хороших людях-
Держится этот гнилой мир.