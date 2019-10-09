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Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»

сегодня, 00:28

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал результаты опроса, в котором болельщики присудили ему второе место в списке худших защитников мира. Такой опрос недавно проводило испанское издание Marca. Худшим защитником же был признан игрок МЮ Фил Джонс.

Я не согласен с такими результатами. Я бы задумался над этим, если бы это был опрос среди лучших тренеров Европы. Впрочем, не буду скрывать, что получил много негативных комментариев от поклонников «Арсенала» в Instagram и Twitter после матча против «Ливерпуля» в декабре прошлого года. Тогда произошел какой-то перелом. После этого меня начали критиковать не только болельщики, но и журналисты.

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Объективное мнение
Объективное мнение
   243 / 985
сегодня в 00:30
Мустафи и вправду не так плох.не ронимаю чем думает эмери
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