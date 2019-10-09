Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»

Защитник «Арсенала» прокомментировал результаты опроса, в котором болельщики присудили ему второе место в списке худших защитников мира. Такой опрос недавно проводило испанское издание Marca. Худшим защитником же был признан игрок МЮ .

Я не согласен с такими результатами. Я бы задумался над этим, если бы это был опрос среди лучших тренеров Европы. Впрочем, не буду скрывать, что получил много негативных комментариев от поклонников «Арсенала» в Instagram и Twitter после матча против «Ливерпуля» в декабре прошлого года. Тогда произошел какой-то перелом. После этого меня начали критиковать не только болельщики, но и журналисты.