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Скалони: «Дибала и Мартинес - хорошие друзья»

сегодня, 09:07
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина21:45 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони накануне товарищеского матча против Германии заявил, что футболисты его команды Пауло Дибала и Лаутаро Мартинес являются друзьями. Напомним, что в Серии А футболисты представляют принципиальных соперников - «Ювентус» и «Интер». 

Они хорошие друзья и, что более важно, будущее этой команды. 

Я думаю, что они будут вызываться в сборную Аргентины еще долгие годы. Когда команда начнет обновляться, именно они должны будут показывать необходимый уровень. 

Недавно Скалони поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

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