Скалони: «Дибала и Мартинес - хорошие друзья»

сегодня, 09:07

Главный тренер сборной Аргентины накануне товарищеского матча против Германии заявил, что футболисты его команды и являются друзьями. Напомним, что в Серии А футболисты представляют принципиальных соперников - «Ювентус» и «Интер».

Они хорошие друзья и, что более важно, будущее этой команды. Я думаю, что они будут вызываться в сборную Аргентины еще долгие годы. Когда команда начнет обновляться, именно они должны будут показывать необходимый уровень.

Недавно Скалони поделился мнением о форварде Лионеле Месси.