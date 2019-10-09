Скалони: «Дибала и Мартинес - хорошие друзья»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони накануне товарищеского матча против Германии заявил, что футболисты его команды Пауло Дибала и Лаутаро Мартинес являются друзьями. Напомним, что в Серии А футболисты представляют принципиальных соперников - «Ювентус» и «Интер».
Они хорошие друзья и, что более важно, будущее этой команды.
Я думаю, что они будут вызываться в сборную Аргентины еще долгие годы. Когда команда начнет обновляться, именно они должны будут показывать необходимый уровень.
Недавно Скалони поделился мнением о форварде Лионеле Месси.