Тер Штеген: «Сделаю всё, чтобы стать основным голкипером в сборной»

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что у него нет разногласий с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером.
Каждый футболист хочет играть как можно больше. Это касается любой позиции. Между нами нет никаких споров или напряжённых моментов. Мы хорошо общаемся. Я сделаю всё, чтобы стать основным голкипером сборной Германии. Это моя личная цель. Но она не имеет никакого отношения к другим людям.
Ранее сообщалось, что тер Штеген выйдет в стартовом составе сборной Германии на один из октябрьских матчей.