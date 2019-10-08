Тер Штеген: «Сделаю всё, чтобы стать основным голкипером в сборной»

вчера, 23:52

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии заявил, что у него нет разногласий с голкипером «Баварии» .

Каждый футболист хочет играть как можно больше. Это касается любой позиции. Между нами нет никаких споров или напряжённых моментов. Мы хорошо общаемся. Я сделаю всё, чтобы стать основным голкипером сборной Германии. Это моя личная цель. Но она не имеет никакого отношения к другим людям.

Ранее сообщалось, что тер Штеген выйдет в стартовом составе сборной Германии на один из октябрьских матчей.