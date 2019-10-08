ГлавнаяНовости

Тер Штеген: «Сделаю всё, чтобы стать основным голкипером в сборной»

вчера, 23:52

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что у него нет разногласий с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером

Каждый футболист хочет играть как можно больше. Это касается любой позиции. Между нами нет никаких споров или напряжённых моментов. Мы хорошо общаемся. Я сделаю всё, чтобы стать основным голкипером сборной Германии. Это моя личная цель. Но она не имеет никакого отношения к другим людям.

Ранее сообщалось, что тер Штеген выйдет в стартовом составе сборной Германии на один из октябрьских матчей. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»
Сегодня, 00:28 Комментарии1
Ибрагимович: «Мне грустно видеть „Милан“ таким»
Сегодня, 00:27 Комментарии0
Абрахам назвал лучшего форварда мира
Вчера, 23:03 Комментарии8
Шевченко: «„Милан“? У меня есть контракт со сборной Украины»
Вчера, 22:54 Комментарии5
Ленгле: «У Гризманна нет проблем в „Барселоне“»
Вчера, 22:47 Комментарии2
Лам - Швайнштайгеру: «Настала и твоя очередь»
Вчера, 20:03 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
БарсV
БарсV
   261 / 987
вчера в 23:56
Этот сделает, Клаудио Браво не даст соврать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100