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Сычев: «Стоял и продавал картошку на рынке, я этого не стесняюсь»

сегодня, 16:53

Экс-игрок «Локомотива» и «Марселя», а ныне нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв рассказал о своей юности.

Все сибирские люди работают на земле и питаются тем, что вырастили. Мы, например, засевали поля картошки. Это было пять раз в году. Это было естественным положением вещей, а не обязанностью. Ты не можешь хотеть поиграть в футбол или погулять — едешь сажаешь, окучиваешь, пропалываешь и собираешь. На паре гектаров прилично можно накачаться. Потом ешь всё, что собрал. Иногда я стоял и продавал урожай на рынке. Так и жили, я этого не стесняюсь.

 Ранее своими воспоминаниями о юношестве также поделился Александр Кержаков.

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Все комментарии
Лакшери
Лакшери
   251 / 975
сегодня в 17:10
5 раз в году? В Сибири? Ты е**нулся?
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   204 / 975
сегодня в 16:56
Интересно, он в прямо в центре Омска картошку на сибирских гектарах сажал?
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