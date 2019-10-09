Сычев: «Стоял и продавал картошку на рынке, я этого не стесняюсь»

Экс-игрок «Локомотива» и «Марселя», а ныне нападающий «Пюника» рассказал о своей юности.

Все сибирские люди работают на земле и питаются тем, что вырастили. Мы, например, засевали поля картошки. Это было пять раз в году. Это было естественным положением вещей, а не обязанностью. Ты не можешь хотеть поиграть в футбол или погулять — едешь сажаешь, окучиваешь, пропалываешь и собираешь. На паре гектаров прилично можно накачаться. Потом ешь всё, что собрал. Иногда я стоял и продавал урожай на рынке. Так и жили, я этого не стесняюсь.