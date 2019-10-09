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Газидис: «Мы действительно желаем вернуть величие „Милана“»

сегодня, 16:43

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о том, каким он видит будущее клуба. 

Мы хотим вернуть «Милан» на вершину европейского футбола. Мы продолжаем свой путь, мы амбициозны, о чем свидетельствует наше желание построить стадион с инвестициями в 1.2 млрд евро. Это может дать нам новые источники дохода, что приведет к появлению новых игроков. 

Руководство клуба - Бобан, Мальдини, Массара, знают, каково бороться, всегда стремиться к высоким целям. Мы принимаем все наши решения вместе. 

Я хочу убедить фанатов, что мы действительно желаем вернуть величие «Милана».

Напомним, что сегодня Стефано Пиоли стал новым главным тренером «Милана».  

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