Газидис: «Мы действительно желаем вернуть величие „Милана“»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о том, каким он видит будущее клуба.

Мы хотим вернуть «Милан» на вершину европейского футбола. Мы продолжаем свой путь, мы амбициозны, о чем свидетельствует наше желание построить стадион с инвестициями в 1.2 млрд евро. Это может дать нам новые источники дохода, что приведет к появлению новых игроков.

Руководство клуба - Бобан, Мальдини, Массара, знают, каково бороться, всегда стремиться к высоким целям. Мы принимаем все наши решения вместе.

Я хочу убедить фанатов, что мы действительно желаем вернуть величие «Милана».