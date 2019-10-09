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Абрахам: «Ван Дейк похож на зверя»

09 октября 2019, 21:43

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам похвалил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Он очень опытен. Он понимает игру — это главное его достоинство. Всё проявляется в мелочах. Он старается следить не только за мячом, но и за игроками противника. Нападающих это очень раздражает. Он похож на зверя.

Недавно защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани назвал ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ

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Все комментарии
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 16:52
Ахаха), на вору и шапка горит)
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Klaus-S
   647 / 797
10 октября в 12:14
Князь на Соккере, к каждой бочке затычка. )) Не сомневаюсь, что он ещё на 2-3 футбольных сайтах зарегистрирован и там тоже воюет круглосуточно.
Хорошая примета, когда он злиться и кусается значить в Ливерпуле ВСЕ отлично. С другой стороны жалко его бедненький совсем уже сошел с рельсов, не знает что хочет футбол или ... .
Klaus-S
Klaus-S
   316 / 797
10 октября в 10:15
Князь на Соккере, к каждой бочке затычка. ))
Не сомневаюсь, что он ещё на 2-3 футбольных сайтах зарегистрирован и там тоже воюет круглосуточно.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 07:12
юрАдивую многостаночницу снова пучит, ахаха)
ilyafrom
ilyafrom
   493 / 797
10 октября в 07:12
На козла с его бородой
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 797
10 октября в 06:40
Защитнику таким надо быть
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 05:29
более политкорректно - похож на животное ! )
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 05:23
Слово негр произносить нельзы это расизм а оскорблять человека обзывая его зверем можно.
Bikzon
Bikzon
   252 / 797
10 октября в 04:22
Правильно сказал.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   189 / 797
09 октября в 22:44
Мората: "Кьеллини похож на актера комедии"))
Martini_1987
Martini_1987
   285 / 797
09 октября в 22:41
    Аха-ха
    Аха-ха
       4 / 797
    09 октября в 22:35
    Ещё не заходя в новость уже догадывался ̶у̶ ̶к̶о̶г̶о̶ ̶б̶о̶м̶б̶и̶т̶ кто отписался первым :)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       189 / 797
    09 октября в 22:26
    Согласен с Тэмми.
    Заратустра
    Заратустра ответил fanliverpoolfan
       29 / 797
    09 октября в 22:18
    А как же ваша легенда Карахер? Он хуже этой суринамской обезьяны?
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       79 / 797
    09 октября в 21:50
    или на вымазанного сажей петуха)
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       79 / 797
    09 октября в 21:48
    на обезьяну
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