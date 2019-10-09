Абрахам: «Ван Дейк похож на зверя»

Нападающий «Челси» похвалил защитника «Ливерпуля» .

Он очень опытен. Он понимает игру — это главное его достоинство. Всё проявляется в мелочах. Он старается следить не только за мячом, но и за игроками противника. Нападающих это очень раздражает. Он похож на зверя.