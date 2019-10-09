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Неймар: «Я счастлив в ПСЖ и выложусь на 100% ради клуба»

09 октября 2019, 20:05

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что ему комфортно в клубе:

Я счастлив и в сборной, и в клубе. Всем известно, что произошло во время летнего трансферного окна. Сегодня я чувствую себя счастливым. Мне комфортно и в своем клубе, а не только в сборной. Сезон для меня начался очень хорошо. Я буду защищать свой клуб. Выложусь на 100% ради завоевания трофеев.

Ранее бразильский футболист прокомментировал предстоящий матч национальной сборной с Сенегалом, который станет для него сотым.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 10:38
"...я счастлив ... в клубе..."

Языком метёт, как метлой машет! (с)
milanetto10
milanetto10
   437 / 797
10 октября в 10:17
ему хочется Золотой мяч играя в ПСЖ он его не выиграет будет побеждать в чемпионате Франции и вообщем то всё
neomessi
neomessi
   356 / 797
10 октября в 08:25
Любовь до конца сезона.
Abris
Abris
   87 / 797
10 октября в 05:50
Просто любит менять мнения.
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 05:16
счастье есть ! оно пришло !
и все дружно верят, что навсегда ! ))
95-shishani-95
95-shishani-95
   231 / 797
10 октября в 00:02
И не стыдно так лицемерить???
mphuZ
mphuZ ответил drug01
   461 / 797
09 октября в 22:28
Неужели Неймар взялся за ум!!!
До следующего трансферного окна
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 797
09 октября в 22:25
Теперь лицемерить будет до следующего межсезонья
vastudio
vastudio
   249 / 797
09 октября в 22:03
Да он круче Петросяна, не пропадёт на пенсии))
Berlinskiy
Berlinskiy
   511 / 797
09 октября в 21:57
Каким-бы петушком неймар не был,но на данный момент,судя по матчам он выкладывается за ПСЖ
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   224 / 797
09 октября в 21:26
В зимнее трансферное окно новый сериал начнется.
Alprish
Alprish
   113 / 797
09 октября в 21:00
Кто это кривляку так напугал?
drug01
drug01
   47 / 797
09 октября в 20:36
Неужели Неймар взялся за ум!!!
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
09 октября в 20:32
Брехун конкретный.
alex074
alex074
   323 / 797
09 октября в 20:31
"Я так счастлив в ПСЖ, что рвусь в Барсу!!!" Балабол и актриса дешёвого бразильского сериала...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   586 / 797
09 октября в 20:24
Да у тебя просто нету выбора
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
09 октября в 20:14
Что то верится с трудом про счастливое настоящее?!?
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