Неймар: «Я счастлив в ПСЖ и выложусь на 100% ради клуба»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что ему комфортно в клубе:
Я счастлив и в сборной, и в клубе. Всем известно, что произошло во время летнего трансферного окна. Сегодня я чувствую себя счастливым. Мне комфортно и в своем клубе, а не только в сборной. Сезон для меня начался очень хорошо. Я буду защищать свой клуб. Выложусь на 100% ради завоевания трофеев.
Ранее бразильский футболист прокомментировал предстоящий матч национальной сборной с Сенегалом, который станет для него сотым.
Языком метёт, как метлой машет! (с)
Языком метёт, как метлой машет! (с)
и все дружно верят, что навсегда ! ))
и все дружно верят, что навсегда ! ))