Неймар: «Я счастлив в ПСЖ и выложусь на 100% ради клуба»

Форвард «Пари Сен-Жермен» заявил, что ему комфортно в клубе:

Я счастлив и в сборной, и в клубе. Всем известно, что произошло во время летнего трансферного окна. Сегодня я чувствую себя счастливым. Мне комфортно и в своем клубе, а не только в сборной. Сезон для меня начался очень хорошо. Я буду защищать свой клуб. Выложусь на 100% ради завоевания трофеев.