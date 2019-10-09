ГлавнаяНовости

Вратарь сборной Шотландии: «Россия - довольно сильная команда»

09 октября 2019, 21:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Голкипер сборной Шотландии Дэвид Маршалл прокомментировал подготовку ко встрече с национальной командой России:

Набрать форму и уверенность - это самый важный момент. Мы стараемся занять самое высокое место в группе. Кроме того, ноябрьские матчи должны ответить на вопрос что мы за команда.

Россия — довольно сильная команда. Они будут стараться доминировать по ходу матча. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этому противостоять.

Оставшиеся четыре игры отборочного турнира будут иметь значение в плане приобретения уверенности себе. Наша задача — подготовиться к марту, к плей-офф Лиги Наций.

В матче в Глазго вверх взяла сборная России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   171 / 797
10 октября в 07:14
Вратарь прав - виликая диржава, виликая строна ТОП 50 попадает как никак!
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 05:18
не особо сильная, но крепче нынешней Шотландии
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 04:42
По сравнению с Шотландией Да.
Свиносеанс
Свиносеанс
   132 / 797
10 октября в 04:20
Только слова вежливости.
drug01
drug01
   47 / 797
09 октября в 22:46
Силы проверим на футбольном поле!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100