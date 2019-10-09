Вратарь сборной Шотландии: «Россия - довольно сильная команда»

Голкипер сборной Шотландии прокомментировал подготовку ко встрече с национальной командой России:

Набрать форму и уверенность - это самый важный момент. Мы стараемся занять самое высокое место в группе. Кроме того, ноябрьские матчи должны ответить на вопрос что мы за команда.

Россия — довольно сильная команда. Они будут стараться доминировать по ходу матча. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этому противостоять.

Оставшиеся четыре игры отборочного турнира будут иметь значение в плане приобретения уверенности себе. Наша задача — подготовиться к марту, к плей-офф Лиги Наций.