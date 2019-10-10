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Титов сделал прогноз на матч Россия - Шотландия

10 октября 2019, 10:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Шотландия в квалификации Евро-2020.

Перед выездом нашей сборной в Глазго мы все опасались шотландцев. Шотландия представлялась грозным соперником. Но, как все мы пониманием, шотландцы уже не те, какими были 15-20 лет назад. Давно миновали времена тех грозных ребят из «Селтика» и «Рейнджерс», и сейчас эту команду необходимо оценивать по-другому.

Перед матчем 6 сентября в Глазго я ставил на то, что мы как минимум не проиграем этот матч (и был прав). А сейчас мы играем дома, в «Лужниках», будет полный стадион. Если Шотландия давно потеряла имидж грозной команды, то Россия при Черчесове проявляет себя хорошо. Нужно отдать должное тренерскому штабу, при Станиславе Саламовиче команда выглядит очень неплохо. Поэтому я ставлю фору на наших ребят Ф1 (-1).

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 11:49
дело идёт к ничьей
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 11:32
Удачи сборной России .
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 11:28
Самый точный прогноз 🔮 сделаю я. После игры. Удачи нашим и не нашим в сборной!
Abris
Abris
   87 / 797
10 октября в 11:21
Сколько бездельников прогнозами промышляют.
Lazurny
Lazurny
   89 / 797
10 октября в 11:05
Прогноз делался в бане или не в бане, под бромантаном или нет?
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:42
Егорушка снова наелся зелья собственного производства, это игра и шотландцы в одной игре могут блеснуть, недооценивать их равно преступлению.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   311 / 797
10 октября в 10:32
1:1...
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