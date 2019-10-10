Титов сделал прогноз на матч Россия - Шотландия

Бывший футболист «Спартака» сделал прогноз на матч Россия — Шотландия в квалификации Евро-2020.

Перед выездом нашей сборной в Глазго мы все опасались шотландцев. Шотландия представлялась грозным соперником. Но, как все мы пониманием, шотландцы уже не те, какими были 15-20 лет назад. Давно миновали времена тех грозных ребят из «Селтика» и «Рейнджерс», и сейчас эту команду необходимо оценивать по-другому.

Перед матчем 6 сентября в Глазго я ставил на то, что мы как минимум не проиграем этот матч (и был прав). А сейчас мы играем дома, в «Лужниках», будет полный стадион. Если Шотландия давно потеряла имидж грозной команды, то Россия при Черчесове проявляет себя хорошо. Нужно отдать должное тренерскому штабу, при Станиславе Саламовиче команда выглядит очень неплохо. Поэтому я ставлю фору на наших ребят Ф1 (-1).