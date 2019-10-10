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Черданцев: «Россия уверенно обыграет Шотландию по счету»

10 октября 2019, 08:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Известный комментатор Георгий Черданцев дал свой прогноз на отборочный матч к Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Практически не сомневаюсь в победе сборной России. Более того, думаю, что Россия выиграет уверенно по счету. В Глазго наши долго запрягали, но когда начали играть на нужных скоростях, разница в классе стала очевидной. Россия давно не играла в «Лужниках». Думаю, будет полный стадион, так что при такой поддержке и прохладной погоде ноги сами должны вести мяч к чужим воротам. Уверен, что лучше в этом преуспеет сборная России.

Ранее своими ожиданиями от игры поделился экс-игрок сборной России и бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил Союзник противников
   20 / 797
10 октября в 14:03
А что, "Черданцев тоже бежит"???
Тормоза не бегают.
Союзник противников
Союзник противников ответил Т34
   75 / 797
10 октября в 10:37
Не надо вякать! А то, как начинают выпендриваться, так потом стыдно становится.
А что, "Черданцев тоже бежит"???
Т34
Т34
   20 / 797
10 октября в 10:20
Не надо вякать! А то, как начинают выпендриваться, так потом стыдно становится.
alex074
alex074
   323 / 797
10 октября в 10:07
Уверенно она обыграла бы Шотландцев если бы сейчас проходил ЧМ в России. А так придётся попотеть
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 10:02
Удачи сборной России .
vadexus
vadexus
   350 / 797
10 октября в 09:54
Это без свиного комментатора все знают.
Союзник противников
Союзник противников ответил Wolverhampton
   75 / 797
10 октября в 09:48
Удачи Шотландии!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил azures
       75 / 797
    10 октября в 09:44
    Как надоел чердак, хуже его только орлов.
    Ты так огорчён прогнозом Черданцева??? В какой его части?Или просто не удовлетворён самим фактом существования Черданцева???
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       69 / 797
    10 октября в 09:43
    Не стоит недооценивать соперника.
    Союзник противников
    Союзник противников
       75 / 797
    10 октября в 09:43
    Черданцев всё-таки грамотный человек,и он не мог сказать "Россия уверенно ВЫИГРАЕТ Шотландию...". Поэтому редактор Данил Бритвин должен или написать правильно,или не закавычивать слова,не принадлежащие Черданцеву.Говорите неграмотно от своего имени.
    azures
    azures
       126 / 797
    10 октября в 09:39
    Как надоел чердак, хуже его только орлов.
    cska1948
    cska1948 ответил cska plus
       45 / 797
    10 октября в 09:32
    Снова начинаются хрющачьи визги от чердака, не говори гоп пока не перепрыгнул.
    В данном случае я бы сказал: не говори гол, пока не забьёшь!
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    10 октября в 09:11
    Снова начинаются хрющачьи визги от чердака, не говори гоп пока не перепрыгнул.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       224 / 797
    10 октября в 09:05
    Когда нашей сборной предсказывают безоговорочную победу, то на деле выходит поражение.
    Vladislav Shandarin
    Vladislav Shandarin
       553 / 797
    10 октября в 09:03
    Ещё кэф на Россию сверхнизкий, а мне, кажется, что будет ничья.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    10 октября в 08:53
    ....выиграет у Шотландии по счёту.....
    ....обыграет Шотландию......

    Но никак не "выиграет Шотландию"......это не по грамоте.....так писать нельзя.....

    ....если конечно не в карты играют....где на кону Шотландия...))
    VIPded
    VIPded
       34 / 797
    10 октября в 08:46
    Удачи нашей сборной! Вперёд, Россия!!!
    Wolverhampton
    Wolverhampton
       707 / 797
    10 октября в 08:44
    Удачи Шотландии!
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