Черданцев: «Россия уверенно обыграет Шотландию по счету»

Известный комментатор Георгий Черданцев дал свой прогноз на отборочный матч к Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Практически не сомневаюсь в победе сборной России. Более того, думаю, что Россия выиграет уверенно по счету. В Глазго наши долго запрягали, но когда начали играть на нужных скоростях, разница в классе стала очевидной. Россия давно не играла в «Лужниках». Думаю, будет полный стадион, так что при такой поддержке и прохладной погоде ноги сами должны вести мяч к чужим воротам. Уверен, что лучше в этом преуспеет сборная России.