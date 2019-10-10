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«Крылья Советов» не исключили уход Соболева из команды

10 октября 2019, 09:12

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов не исключил возможность того, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.

Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы.

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Ладожский
Ладожский
   232 / 797
10 октября в 11:16
Соболев нигде не заиграет как в КС.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил RussianMango
   83 / 797
10 октября в 10:39
А вот это зря. В другом клубе он затухнет. Здесь вся команда на него играет. Ему еще надо годик два, чтоб окрепнуть.
При чем здесь Соболев, если в глазах у Фетисова уже одни евры .... пляшут.
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
10 октября в 10:34
А вот это зря. В другом клубе он затухнет. Здесь вся команда на него играет. Ему еще надо годик два, чтоб окрепнуть.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Lazurny
   83 / 797
10 октября в 10:32
Возможно, за 50000 рублей Зенит и купит, если подумает.
Такой фокус - покус не пройдет ...
У него в контракте сумма отступных 2 млн руб
Конечно при стоимости сейчас 15 млн евро все равно 120 млн руб - 2 млн = 118 млн руб кто то в карман положит.
Не клуб же ....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
10 октября в 10:21
Хотелось, что бы у этого парня все получилось.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:04
Соболев подороже Сутормина будет, 55 тыща Миллер готов отвалить с барского плеча.
drug01
drug01
   47 / 797
10 октября в 09:57
Неужели Зенит наложил лапы!!!
Игорь Томм
Игорь Томм
10 октября в 09:53
Неужели он и вправду в январе уже будет в Англии играть. Молодец Александр! Я рад что русский трудяга из простой семьи, которая рискнула и все вложила в его успех, идёт уверенно к своим мечтам. Я не ожидал от него такого!
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 797
10 октября в 09:37
Ясен пень уйдет
Lazurny
Lazurny
   89 / 797
10 октября в 09:33
Возможно, за 50000 рублей Зенит и купит, если подумает.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 09:31
Как будто КС кто-то спрашивать будет.
LOpp
LOpp
   19 / 797
10 октября в 09:14
Зенит!
Готовь 60 тысяч рублей.
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