«Крылья Советов» не исключили уход Соболева из команды

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов не исключил возможность того, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.
Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы.
У него в контракте сумма отступных 2 млн руб
Конечно при стоимости сейчас 15 млн евро все равно 120 млн руб - 2 млн = 118 млн руб кто то в карман положит.
Не клуб же ....
У него в контракте сумма отступных 2 млн руб
Конечно при стоимости сейчас 15 млн евро все равно 120 млн руб - 2 млн = 118 млн руб кто то в карман положит.
Не клуб же ....
Готовь 60 тысяч рублей.
Готовь 60 тысяч рублей.