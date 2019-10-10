«Крылья Советов» не исключили уход Соболева из команды

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов не исключил возможность того, что команду может покинуть форвард .

Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы.