Валерий Газзаев: «В этом сезоне московское „Динамо“ меня разочаровало»

Бывший тренер ЦСКА рассуждает о неудачных результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

Естественно, очень разочаровало московское «Динамо». Перед стартом сезона была масштабная селекция, но сегодня, к сожалению, мы видим крайне негативный результат.

Дмитрий Хохлов уволен заслуженно? Когда нет результата, то всегда и во всем виноват тренер. Это естественно для футбола. Команда идет в зоне вылета, и поэтому «Динамо», конечно, стоит отнести к разочарованиям. К сожалению, все это происходит в важный год для клуба — год 90-летия легендарного Льва Ивановича Яшина.

Очевидно, что на сегодняшний день у футбольного клуба «Динамо» есть великолепная инфраструктура и спонсорская поддержка ВТБ, для команды созданы все условия, чтобы показывать высокий результат. Поэтому в данном случае результат зависит непосредственно от игроков и тренерского штаба.