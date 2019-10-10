Валерий Газзаев: «В этом сезоне московское „Динамо“ меня разочаровало»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассуждает о неудачных результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне.
Естественно, очень разочаровало московское «Динамо». Перед стартом сезона была масштабная селекция, но сегодня, к сожалению, мы видим крайне негативный результат.
Дмитрий Хохлов уволен заслуженно? Когда нет результата, то всегда и во всем виноват тренер. Это естественно для футбола. Команда идет в зоне вылета, и поэтому «Динамо», конечно, стоит отнести к разочарованиям. К сожалению, все это происходит в важный год для клуба — год 90-летия легендарного Льва Ивановича Яшина.
Очевидно, что на сегодняшний день у футбольного клуба «Динамо» есть великолепная инфраструктура и спонсорская поддержка ВТБ, для команды созданы все условия, чтобы показывать высокий результат. Поэтому в данном случае результат зависит непосредственно от игроков и тренерского штаба.
Ранее сообщалось, что Газзаев может возглавить «Динамо».
Допустим 2 клуба...Потратили по 40 млн...На игроков....
1. Один купил одного игрока....Известного молодого мастера...В топ клубе.....Но с микротравмой ....После лечения которой он неизменно начнет приносить пользу...Да даже если и нет ...то будет продан А-ля Паредес...
2. Второй клуб брал не качеством а количеством....Переплатив за каждого в 3 раза (трансфермаркт)....Чья игра в новом клубе привела команду на 12-е место....Соответственно окупить их из-за высокой закупочной цены не удастся никогда...Как и того парня что сейчас пылит в Крузейру....
Касаемо зарплаты .....
Сколько получает Малком....И сколько 5 цорномприглашенных..??? Бразилец меньше...
Лучше один раз починить и ездить на BMW .... чем постоянно возиться с 6-ю Жигулями.....))))
Допустим 2 клуба...Потратили по 40 млн...На игроков....
1. Один купил одного игрока....Известного молодого мастера...В топ клубе.....Но с микротравмой ....После лечения которой он неизменно начнет приносить пользу...Да даже если и нет ...то будет продан А-ля Паредес...
2. Второй клуб брал не качеством а количеством....Переплатив за каждого в 3 раза (трансфермаркт)....Чья игра в новом клубе привела команду на 12-е место....Соответственно окупить их из-за высокой закупочной цены не удастся никогда...Как и того парня что сейчас пылит в Крузейру....
Касаемо зарплаты .....
Сколько получает Малком....И сколько 5 цорномприглашенных..??? Бразилец меньше...
Лучше один раз починить и ездить на BMW .... чем постоянно возиться с 6-ю Жигулями.....))))
Идет без поражений в группе ЛЧ....
Увозит 3 очка с Открытии арены играя на треть своего потенциала......)))
С Малкомом и Кокориным по весне будет веселей конечно....
Но а пока и имеющегося ресурса достаточно...
Зенит же не Спартак....Не может позволить себе потратить 40 млн евро ради 12-го места....
Я думал ты наоборот будешь рад...Что Малкома не будет в ответственный в Питере 1-го декабря....А ты все мне доказать хочешь что 42 млн потраченных в это окно на "цорномпривезенных" это лучше чем 40 млн потраченные Питером на Малкома........По-моему ответ в таблице первенства....)))))
Идет без поражений в группе ЛЧ....
Увозит 3 очка с Открытии арены играя на треть своего потенциала......)))
С Малкомом и Кокориным по весне будет веселей конечно....
Но а пока и имеющегося ресурса достаточно...
Зенит же не Спартак....Не может позволить себе потратить 40 млн евро ради 12-го места....
Я думал ты наоборот будешь рад...Что Малкома не будет в ответственный в Питере 1-го декабря....А ты все мне доказать хочешь что 42 млн потраченных в это окно на "цорномпривезенных" это лучше чем 40 млн потраченные Питером на Малкома........По-моему ответ в таблице первенства....)))))
Вы не далеко ушли, перекрыв удачные трансферы браком
Вы не далеко ушли, перекрыв удачные трансферы браком
Усилиться на 35 млн евро и к 13-му туру быть на 15-м месте - это не "разочарование"........это непрофессионализм....
Усилиться на 35 млн евро и к 13-му туру быть на 15-м месте - это не "разочарование"........это непрофессионализм....