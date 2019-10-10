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Валерий Газзаев: «В этом сезоне московское „Динамо“ меня разочаровало»

10 октября 2019, 00:44

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассуждает о неудачных результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

Естественно, очень разочаровало московское «Динамо». Перед стартом сезона была масштабная селекция, но сегодня, к сожалению, мы видим крайне негативный результат.

Дмитрий Хохлов уволен заслуженно? Когда нет результата, то всегда и во всем виноват тренер. Это естественно для футбола. Команда идет в зоне вылета, и поэтому «Динамо», конечно, стоит отнести к разочарованиям. К сожалению, все это происходит в важный год для клуба — год 90-летия легендарного Льва Ивановича Яшина.

Очевидно, что на сегодняшний день у футбольного клуба «Динамо» есть великолепная инфраструктура и спонсорская поддержка ВТБ, для команды созданы все условия, чтобы показывать высокий результат. Поэтому в данном случае результат зависит непосредственно от игроков и тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что Газзаев может возглавить «Динамо». 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 797
10 октября в 17:31
Согласен, те трое что у нас уже играют и вливаются в игру, за куда меньшие контракты и даже в сумме, а вашпарнишка на воде писан и как там будет не знаем, но пока ноль, а деньги ушли. Не профессионально
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 797
10 октября в 17:21
Ну сам сравни....
Допустим 2 клуба...Потратили по 40 млн...На игроков....
1. Один купил одного игрока....Известного молодого мастера...В топ клубе.....Но с микротравмой ....После лечения которой он неизменно начнет приносить пользу...Да даже если и нет ...то будет продан А-ля Паредес...
2. Второй клуб брал не качеством а количеством....Переплатив за каждого в 3 раза (трансфермаркт)....Чья игра в новом клубе привела команду на 12-е место....Соответственно окупить их из-за высокой закупочной цены не удастся никогда...Как и того парня что сейчас пылит в Крузейру....

Касаемо зарплаты .....
Сколько получает Малком....И сколько 5 цорномприглашенных..??? Бразилец меньше...

Лучше один раз починить и ездить на BMW .... чем постоянно возиться с 6-ю Жигулями.....))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 797
10 октября в 16:57
100млнный контракт не повод, согласен
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 797
10 октября в 16:40
У Медведева есть повод оправдываться ?????
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 797
10 октября в 16:35
Эка ущипнул тебя)) что даже ниодного аргумента не привел оправдываясь за Медведева))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 797
10 октября в 16:32
Зенит набрал наибольшее количество очков в таблице....
Идет без поражений в группе ЛЧ....
Увозит 3 очка с Открытии арены играя на треть своего потенциала......)))
С Малкомом и Кокориным по весне будет веселей конечно....
Но а пока и имеющегося ресурса достаточно...
Зенит же не Спартак....Не может позволить себе потратить 40 млн евро ради 12-го места....
Я думал ты наоборот будешь рад...Что Малкома не будет в ответственный в Питере 1-го декабря....А ты все мне доказать хочешь что 42 млн потраченных в это окно на "цорномпривезенных" это лучше чем 40 млн потраченные Питером на Малкома........По-моему ответ в таблице первенства....)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 797
10 октября в 16:17
Твой коммент ниже, про непрофессионально освоеные миллионы)))
Вы не далеко ушли, перекрыв удачные трансферы браком
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 797
10 октября в 15:42
Связь..???
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 797
10 октября в 12:25
В Малкоме
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 10:57
Как будто можно было чего-то большего ждать от клуба, который работает без тренера с самого начала сезона.
Союзник противников
Союзник противников
   75 / 797
10 октября в 09:57
Валера,а когда,в каком сезоне в последний раз тебя "Динамо" ОЧАРОВАЛО,что ты разочарован???Были эпизоды,когда с Вороной игра вспыхнула,так сами хозяйчики её и прибили;ещё победы(в т.ч.-скандальные) над "Зенитом".Или ты был очарован постоянными победами бедствующего клуба над ЦСКА???Так Гончаренко и в этом сезоне "братскому клубу" готов помочь,с согласия Гинера.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 09:10
Пара побед и всё будет исправлено.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
10 октября в 09:00
А может дело и не в Хохлове........в цепочке.......деньги→руководство→команда→результат.....
spartach091
spartach091
   165 / 797
10 октября в 08:55
Усатый пес за развал Алании не ответил, а сидит в Госдуме. Во времена у нас, одни воры да жулики у власти
Брулин
Брулин
   62 / 797
10 октября в 08:37
Этого подхалима можно оторвать от кресла ГД только с зубами.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   224 / 797
10 октября в 08:04
Всех разочаровало.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
10 октября в 07:57
"Освоитть" вкладываемые средства - ещё не значит построить конкурентную команду....
Усилиться на 35 млн евро и к 13-му туру быть на 15-м месте - это не "разочарование"........это непрофессионализм....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 07:00
Походу, усач ещё и с ВТБ непрочь денежку поиметь...
ekliziast
ekliziast ответил Vadik
   281 / 797
10 октября в 06:49
Вот и пусть покажет класс!!!! Дать оценку выступлениям Динамо любой может, а он пусть попробует вытащить команду из болота!!!!
Г*аззаев болтун , но далеко не дурак , что бы браться за безнадёжное дело.
VIPded
VIPded
   34 / 797
10 октября в 06:42
Да уж, слабовато идет...
Gahi
Gahi
   178 / 797
10 октября в 06:29
Пока не будет в команде Льва, Динамо не заиграет.
ABir
ABir
   190 / 797
10 октября в 05:52
К сожалению, а может и к счастью спонсорская поддержка не является гарантией успешности в футболе
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 05:13
"Динамо" Газзаева никогда не интересовало, хотя это спортивное общество его сделало успешным, а затем выгодно-практичным приспособленцем. Сейчас в "Динамо" можно рубить бабло, но Газзаев уже не способен вернуть долги.
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 797
10 октября в 05:07
Не только тебя
Vadik
Vadik
   151 / 797
10 октября в 05:05
Вот и пусть покажет класс!!!! Дать оценку выступлениям Динамо любой может, а он пусть попробует вытащить команду из болота!!!!
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 04:56
неожиданное, неочевидное мнение ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
10 октября в 04:20
Думаю, что динамовские болельщики тоже разочарованы результатами.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 04:14
Переживает за родной клуб.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 03:55
И не первый год разочаровывает.
ermak6848
ermak6848
   147 / 797
10 октября в 03:29
надо сдать мандат и идти в фк Динамо рулить..
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