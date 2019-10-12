ГлавнаяНовости

Чернов запустил челлендж в соцсети

сегодня, 12:49

Защитник «Ростова» Евгений Чернов решил запустить челлендж в социальной сети Instagram.

Выходные не проходят без мяча! Новый challenge с крыши бани на веранду маленьким мячом. Сделайте хотя бы 5 передач, как мы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жена Семака: «Планирую усыновить ещё одного ребенка, он будет темнокожим»
10 октября Комментарии43
Шюррле высмеял московские пробки
09 октября ФотоКомментарии32
Семак в Италии женился на бывшей супруге
08 октября ФотоВидеоКомментарии47
Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу
03 октября Комментарии8
Дзюба погулял по петербургским крышам
03 октября ФотоКомментарии22
Дзагоев: «На свадьбу потратил больше 120 тыс. долларов»
02 октября Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   237 / 873
сегодня в 19:59
Вот он пик карьеры футболиста Чернова!
"с крыши бани на веранду маленьким мячом"
А да, а где там второй?
Наверное в цирке заинтересовались, контракт предложат.
ermak6848
ermak6848
   151 / 873
сегодня в 16:40
запустил футбол в отместку, челленджу в социальной сети Instagram.
куда Валера Карпин смотрит...
Аксинья
Аксинья
   51 / 873
сегодня в 16:16
А многие и нормальным мячом на футбольном поле такие точные передачи сделать не могут...Каждому своё...
Abris
Abris
   110 / 873
сегодня в 13:26
Лучше бы он на поле так изобретательно играл.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 13:24
Класс!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100