Чернов запустил челлендж в соцсети

Защитник «Ростова» Евгений Чернов решил запустить челлендж в социальной сети Instagram.
Выходные не проходят без мяча! Новый challenge с крыши бани на веранду маленьким мячом. Сделайте хотя бы 5 передач, как мы.
Защитник «Ростова» Евгений Чернов решил запустить челлендж в социальной сети Instagram.
Выходные не проходят без мяча! Новый challenge с крыши бани на веранду маленьким мячом. Сделайте хотя бы 5 передач, как мы.
"с крыши бани на веранду маленьким мячом"
А да, а где там второй?
Наверное в цирке заинтересовались, контракт предложат.
"с крыши бани на веранду маленьким мячом"
А да, а где там второй?
Наверное в цирке заинтересовались, контракт предложат.
куда Валера Карпин смотрит...
куда Валера Карпин смотрит...