Агент Собослои рассказал о дальнейшем развитии карьеры игрока

Агент нападающего «РБ Зальцбург» Доминика Собослои рассказал об интересе европейских клубов к его клиенту:
Сложно предсказать, где окажется Доминик. Последние два года он работал день ото дня, чтобы стать лучше. Сейчас Доминик играет в хорошей команде и выходит в матчах Лиги чемпионов. Это самое главное на данный момент.
Матч против «Наполи» будет одним из самых важных в его карьере, ведь это один из лучших клубов Европы.
Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в Собослои, а также Эрлинге Халанде.