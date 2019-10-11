Агент Собослои рассказал о дальнейшем развитии карьеры игрока

Агент нападающего «РБ Зальцбург» рассказал об интересе европейских клубов к его клиенту:

Сложно предсказать, где окажется Доминик. Последние два года он работал день ото дня, чтобы стать лучше. Сейчас Доминик играет в хорошей команде и выходит в матчах Лиги чемпионов. Это самое главное на данный момент.

Матч против «Наполи» будет одним из самых важных в его карьере, ведь это один из лучших клубов Европы.