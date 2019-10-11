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Агент Собослои рассказал о дальнейшем развитии карьеры игрока

11 октября 2019, 15:37

Агент нападающего «РБ Зальцбург» Доминика Собослои рассказал об интересе европейских клубов к его клиенту:

Сложно предсказать, где окажется Доминик. Последние два года он работал день ото дня, чтобы стать лучше. Сейчас Доминик играет в хорошей команде и выходит в матчах Лиги чемпионов. Это самое главное на данный момент.

Матч против «Наполи» будет одним из самых важных в его карьере, ведь это один из лучших клубов Европы.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в Собослои, а также Эрлинге Халанде. 

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cska plus
cska plus
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11 октября в 15:56
Парню только 18 лет и не нужно дёргаться никуда.
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