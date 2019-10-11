Шкриньяр: «Хочу выиграть трофей с „Интером“»

Защитник «Интера» поделился мнением о старте сезона своей команды:

Мы с первого дня работали для того, чтобы побеждать. Мы хотим побеждать и должны это продолжать делать. поменял наш менталитет, потому что он - победитель. Мы стараемся биться до конца и не сдаваться.

Хотел бы поднять трофей в качестве капитана «Интера». Хочу стать одним из лучших защитников мира, продолжаю расти и развиваться. Думаю, что это возможно, но прежде всего я сконцентрирован на успехах команды.