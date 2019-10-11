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Шкриньяр: «Хочу выиграть трофей с „Интером“»

11 октября 2019, 15:13

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился мнением о старте сезона своей команды:

Мы с первого дня работали для того, чтобы побеждать. Мы хотим побеждать и должны это продолжать делать. Антонио Конте поменял наш менталитет, потому что он - победитель. Мы стараемся биться до конца и не сдаваться.

Хотел бы поднять трофей в качестве капитана «Интера». Хочу стать одним из лучших защитников мира, продолжаю расти и развиваться. Думаю, что это возможно, но прежде всего я сконцентрирован на успехах команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в приобретении Шкриньяра

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Все комментарии
Номер Один
Номер Один
   198 / 797
11 октября в 23:49
Интер даже команде из серии С с треском проигрывает)
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
11 октября в 18:47
Ты слишком многого хочешь, словак! Не удивлюсь, если всего этого ты не добьешься)
Ми Ша
Ми Ша ответил Князь Всея Турина
   213 / 797
11 октября в 17:17
Вроде с 2021 года запускают третьесортный турнир в прямом смысле этого слова...)). Так что все может быть, а через него и в ЛЕ можно прорваться).
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил RaulReal
   102 / 797
11 октября в 16:39
Не думаю, Интер клуб с позорной историей, плохой репутацией и кармой.
RaulReal
RaulReal
   530 / 797
11 октября в 16:30
Но если потпишут как они раньше хотели Месси, Модрича и еще например Кевина, Тер-Штегена, Ван Дейка,Левандовского, Саллаха то и Гвардиолу или Клоппа то у Интера появится шанс.
RaulReal
RaulReal
   530 / 797
11 октября в 16:26
Купи FIFA20 и выигрывай все кубки там можешь быть и капитаном, и лучшим защитником. А пока в Италии есть Ювентус без серьезных приобретений их не победить, средняки вроде Лукаку и Санчеса да старика Хандановича вам не помогут.
juvenale
juvenale
   13 / 797
11 октября в 16:09
хахахаха все трофеи картон уже выиграл в кабинетах
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Жека10
   70 / 797
11 октября в 15:57
если так трусливо играть играть как против середняка европы Ювентуса,то этого может никогда и не произойти
Середняк Гейропы толком и не играл,так пешкарусом обыграл на Сан-Зиро.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
11 октября в 15:56
ваш кубок ИНТЕРтотто,уже давно не проводится,так что можете его себе присвоить,только надо кабинет открыть и вы в финале.где встречается два миланских Интера,один играет в домашней,другой в гостевой формах, как на тренировках. главное манишки не перепутать,а то вдруг кубок достанется Милану.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 15:45
Хотеть не вредно но надо заслужить.
УрсХох
УрсХох
   31 / 797
11 октября в 15:37
А разве Копа дель соль еще разыгрывается?
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 15:29
Удачи .
Rheinfall
Rheinfall ответил Жека10
   153 / 797
11 октября в 15:23
если так трусливо играть играть как против середняка европы Ювентуса,то этого может никогда и не произойти
+++++
Жека10
Жека10
   80 / 797
11 октября в 15:16
если так трусливо играть играть как против середняка европы Ювентуса,то этого может никогда и не произойти
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